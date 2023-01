Comment télécharger Telegram web, desktop, app et apk ? 

Telegram est une application qui se veut accessible pour un grand nombre de personnes.

Pour cela, elle est éditée selon plusieurs versions pour répondre à tous les besoins d’utilisation.

Cet article fait le point des processus pour télécharger Telegram web, desktop, app et apk.

Cette messagerie instantanée s’installe de façon simple et intuitive, quelle que soit l’alternative choisie par l’utilisateur.

Une fois connecté, rendez-vous sur le site Telegram.org. Cliquez ensuite sur le lien « Telegram for PC/Mac/Linux ». Vous aurez alors accès à un gros bouton qui invite à démarrer le téléchargement. Une fois terminé, installez le programme. Dès que c’est fini, une icône apparaît sur le bureau. Cliquez sur cette dernière pour ouvrir l’application et démarrer la configuration.

Une fenêtre de connexion s’ouvre et vous offre deux alternatives. Soit vous renseignez votre numéro de téléphone afin de recevoir un code numérique par message, soit vous vous connectez via le code QR de Telegram sur votre téléphone. Pour ceux qui souhaitent cette dernière option, il suffit de cliquer sur « Connexion par code QR » et suivre les instructions.

Si vous ne souhaitez pas télécharger Telegram sur votre desktop, vous pouvez choisir d’utiliser Telegram web. Une fois connecté à Internet, se rendre à l’adresse : web.telegram.org à partir du navigateur. Il vous sera demandé votre numéro de téléphone pour réception d’un code secret. Ce dernier est à insérer dans le champ disponible à l’écran. S’il est bien renseigné, vous pouvez accéder à votre messagerie sur le web. Par ailleurs, en lieu et place du numéro de téléphone, il est possible de scanner le code QR de votre application afin de confirmer votre identité.

L’application Telegram, dans sa version mobile peut s’utiliser aussi bien sur un Android que sur un iphone. Pour l’installer il faut ouvrir Google Play ou Apple store selon votre téléphone. Une fois dans la boutique des applications, saisissez Telegram dans le champ de recherches puis validez. L’application apparaît. L’utilisateur a un bouton « Installer » à proximité, l’invitant à démarrer le téléchargement.

Pour les personnes qui possèdent un iphone, en fonction du modèle, ces dernières seront invitées à insérer le mot de passe ou l’empreinte digitale afin de finaliser l’installation. Une fois que c’est fait, le logo apparaît sur l’interface principale. Pour une première utilisation, il faudra configurer un certain nombre de paramètres nécessaires au bon fonctionnement. Ainsi, il vous sera demandé :

Votre pays ;

Votre numéro de téléphone ;

Votre nom et prénom ;

Quelques autorisations.

Les personnes qui ne souhaitent pas télécharger Telegram depuis Google play ou App store peuvent télécharger un fichier APK à installer sur leur appareil.

Pour ce faire, rendez-vous depuis votre navigateur sur le site telegram.org. Cliquez sur le lien « Telegram for Android ».

Le téléchargement du fichier APK vient d’être lancé. Une fois terminé, il faut accorder l’autorisation d’installation pour finaliser le processus.

Quels sont les avantages de Telegram ?

Telegram est une messagerie instantanée gratuite et sans publicité qui permet de :

Passer des appels vocaux et des appels vidéo ;

D’enregistrer des appels vidéo ;

Envoyer des notes vocales ;

Utiliser des stickers et emojis interactifs la rendant fun.

On peut aussi s’en servir pour envoyer des fichiers de tous types, ceci sans limite de taille. Reprenant les caractéristiques d’une bonne application de messagerie, elle permet également de créer des sondages ainsi que des groupes pouvant contenir jusqu’à cent mille membres.

En dehors de tout cela, Telegram est devenue célèbre pour la sécurité renforcée et les options de confidentialité qu’elle offre à ses utilisateurs. Elle suggère une technologie de chiffrement de données afin de protéger les conversations qui ne peuvent désormais plus être piratées.

Les échanges tenus dans l’application sont sauvegardés sur des clouds sécurisés. Avec un portable/PC et une connexion Internet, on peut y avoir accès depuis n’importe quel endroit de la terre. En outre, elle est disponible sur plusieurs plateformes. Elle peut s’utiliser sous Mac, Linux et Windows. Sur mobile, l’application est développée aussi bien pour IOS que pour Android.

Qu’est-ce qu’un groupe privé Telegram ?

Un groupe Telegram est un creuset formé pour permettre des échanges réciproques entre plusieurs personnes. On parle de groupe privé Telegram contrairement au groupe public Telegram, lorsque l’adhésion de nouveaux membres ne peut se faire que par invitation directe ou par un lien d’invitation « t.me ». Et seuls les administrateurs du forum ont le droit de générer de telles invitations. En outre, il n’y a pas de possibilité de trouver un groupe privé Telegram en se servant de la fonction de recherche de l’application, comme on le ferait pour un groupe public.

