Comment supprimer un compte telegram sur android et iphone ?

Les smartphones contiennent un grand nombre d’applications utiles, mais également d’autres dont l’utilité reste discutable. Cependant, toutes ces applications agissent sur le bon fonctionnement de votre appareil.

Vous devez donc supprimer celles que vous n’utilisez pas. Comment supprimer le compte telegram sur Android et iPhone ? Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur la démarche à suivre.

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de manière définitive de votre compte telegram, ne vous contentez pas de désinstaller l’application. Pour parvenir à rendre votre compte complètement inactif, vous devez accéder plutôt à la page web de Telegram et entrez le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour la création de votre compte. Cliquez ensuite sur l’option « Suivant » avant d’entrer votre code.

Après cette action, vous recevrez un code de confirmation par telegram. Appuyez après sur « Sign In » puis sur l’option « Supprimer le compte » et sur « Supprimer mon compte ». Il ne vous restera qu’à cliquer sur « Confirmer » pour que la suppression soit effective. Il faut noter que vous ne pouvez pas effectuer cette démarche à partir de l’application mobile Telegram.

Toutefois, avant de supprimer définitivement un compte telegram vous devez bien réfléchir aux implications. Cette action vous fera perdre l’ensemble de vos données personnelles sans possibilité de récupération. Pensez donc à sauvegarder les contenus que vous souhaitez conserver pour une utilisation ultérieure. De plus, il va vous falloir attendre un délai de 2 à 5 jours après cette suppression pour pouvoir créer un nouveau compte.

Si vous possédez un téléphone ou tablette Android, vous pouvez aussi supprimer votre compte telegram.

Pour ce faire, vous devez commencer à vous rendre sur le lien dans le navigateur de votre appareil Android. Vous trouverez sur votre téléphone Android des navigateurs comme le célèbre Chrome sur lequel vous pourrez ouvrir l’application.

Après, vous devez entrer votre numéro sur le format international. Autrement dit, mettez devant le numéro l’indicatif de votre pays. Vous recevrez après avoir appuyé sur « next » un code d’authentification.

Copiez ensuite le code en question dans la rubrique réservée pour cette dernière. Il vous faudra aussi, comme dans le cas du web, cliquer sur « Sign In » puis sur « Deactivate account ». Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer la raison pour laquelle vous partez ou tout simplement appuyer sur « Done » et sur « Yes, delete my account » afin de supprimer votre compte telegram.

Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser de son compte telegram sur iPhone. La plus simple consiste à désactiver la page à partir d’un site web. Pour ce faire, vous devez entrer le lien de la page telegram dans la barre de recherche de Safari.

Vous verrez apparaître une fenêtre dans laquelle, il faudra indiquer le numéro de profil utilisé pour ouvrir le compte.

Après une vérification sérieuse des informations, cliquez sur « Suivant ». Vous recevrez un message avec un code que vous saisirez dans le navigateur. La mention « Désactiver le compte » apparaîtra et vous pourrez cliquer dessus.

Ici également, vous pourrez, si vous le souhaitez, indiquer la raison pour laquelle vous avez décidé de partir. Cliquez enfin sur le bouton « Terminer » afin de confirmer à nouveau votre volonté de supprimer le compte telegram de votre iPhone.