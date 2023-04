Comment supprimer des personnes du groupe Telegram ?

Sujet à controverses, Telegram n’en reste pas moins l’une des applications de messagerie les plus utilisées à travers le monde. L’appli avait franchi le cap des 500 millions d’utilisateurs actifs en janvier 2021.

À l’instar de WhatsApp, son concurrent, Telegram permet l’envoi et la réception de messages et autres données (photos, vidéos, documents…) ainsi que la création de groupes de discussion.

Dans cet article, il sera question de la gestion des groupes Telegram ; notamment les étapes à suivre pour retirer quelqu’un d’un groupe sur l’application.

Savoir gérer un groupe Telegram peut s’avérer très utile.

En effet, il arrive parfois que WhatsApp bogue ; ce qui peut bloquer les échanges entre un groupe de travail ou un simple groupe d’amis.

L’une des meilleures applications pour contourner ce genre d’imprévu reste Telegram.

En y créant un groupe, on peut poursuivre une discussion entre collègues ou entre proches. Mais pour éviter tout débordement, il faut savoir gérer le groupe. Voici comment s’y prendre :

Créer le groupe et définir les règles de conduite : l’instauration des règles constitue les bases mêmes de la gestion du groupe ;

Procéder à l’ajout des membres : cela peut se faire directement en sélectionnant les noms ou en envoyant des liens d’invitation ;

Choisir des administrateurs : des membres de confiance qui aideront grandement dans la gestion du groupe ;

Assurer la modération : vérifier que le contenu publié est conforme aux règles préétablies ;

Encourager les membres à participer aux échanges : proposer des sujets de discussion, poser des questions pertinentes…

Se servir des fonctionnalités proposées par l’appli.

Le paramétrage d’un groupe sur Telegram est un processus plus ou moins compliqué à réaliser ; surtout lorsqu’on vient de découvrir l’application. Il faut également noter que tout paramétrage dépend des besoins et des objectifs de l’administrateur. Bref, voici comment on peut s’y prendre pour paramétrer un groupe Telegram après sa création.

D’abord, il faut entrer dans les paramètres du groupe en appuyant sur son icône et ensuite sur son nom. Après avoir accédé aux paramètres, l’administrateur peut procéder au paramétrage des options de confidentialité. Cela lui permettra de choisir ceux qui pourront rejoindre le groupe, ceux qui pourront voir les messages et même ceux qui pourront ajouter des membres. Il peut même opter pour une suppression automatique des messages ou non.

Toujours dans les paramètres, l’admin peut également modifier les autorisations des membres du groupe. Le paramétrage peut également inclure une personnalisation des réglages de notifications.

Hormis la possibilité de créer un groupe de discussion, Telegram permet également la création de canaux. Un canal Telegram est une sorte de chaîne de diffusion qui permet aux utilisateurs abonnés de recevoir une série de données et d’informations concernant une thématique bien précise. Les canaux permettent de viser une audience plus large que nos propres contacts. Voici quelques conseils pour gérer un canal Telegram :

D’abord fixer la mission et les objectifs du canal puis le créer ;

Poster très fréquemment du contenu afin que le canal soit actif ;

Avoir une interaction régulière avec les abonnés ;

Se servir de l’analyse statistique de Telegram pour juger de l’engagement et du niveau d’interaction des abonnés. Cela permet d’ajuster la stratégie de contenu ;

Faire la promotion du canal en partageant des liens d’invitation et en faisant sa publicité sur les réseaux sociaux ;

Nommer des administrateurs pour aider dans la gestion du site.

Quels sont les inconvénients de Telegram ?

Bien que Telegram soit avantageux sur plusieurs points, l’application présente néanmoins quelques inconvénients. En voici quelques-uns :

Le manque de contrôle des utilisateurs : Telegram ne contrôle effectivement pas l’identité de ses utilisateurs ; ce qui favorise les usurpations ;

La confidentialité et la sécurité : le modèle de cryptage de l’appli est régulièrement sujet à polémique. Cela soulève des questions sur la protection des données personnelles ;

La présence de contenus inappropriés : le contrôle du contenu n’étant pas strict, on peut y retrouver des discours haineux, des images choquantes, etc.

Pourquoi retirer quelqu’un d’un groupe Telegram ?

Plusieurs raisons peuvent pousser un administrateur à retirer quelqu’un d’un groupe Telegram. Le principal motif reste très souvent le non-respect des règles du groupe (insultes, partage de contenu non autorisé…). On peut aussi ajouter le manque de respect à l’administrateur.

Il faut également noter l’inactivité. Un membre inactif peut tout bonnement se faire retirer d’un groupe Telegram dans lequel les autres membres sont très participatifs. Cela permet de faire de la place à de nouveaux membres dynamiques.

La diffusion intempestive de contenu hors sujet constitue en outre un motif valable de retrait d’un membre.

Pour retirer quelqu’un d’un groupe Telegram en tant qu’admin, il suffit de :

Rentrer dans le groupe Telegram ;

Cliquer sur le nom du groupe ;

Rechercher le membre à retirer dans la liste de contacts qui s’affiche ;

Faire un appui long sur ledit contact et cliquer sur « Supprimer du groupe » dans la fenêtre qui s’affiche.

C’est le processus à suivre sur les appareils mobiles.

Utilisation de la version bureau de Telegram

La version bureau de Telegram est cette version de l’application utilisable sur les ordinateurs. Elle offre les fonctionnalités de base en plus d’autres fonctionnalités très intéressantes comme la synchronisation des messages avec le smartphone de l’utilisateur et plusieurs raccourcis clavier. Sans oublier la possibilité de personnaliser l’interface et la gestion des notifications.

Utilisation de Telegram mobile

Disponible sur iOS et Android, la version mobile de Telegram est téléchargeable sur App Store et Google Play. Gratuite, elle permet à l’utilisateur d’envoyer des messages et autres fichiers à ses contacts. Elle dispose de fonctionnalités très intéressantes dont : la création de canaux, la suppression instantanée de messages et bien d’autres.