Fils de discussion dans Thunderbird : Les discussions non groupées par défaut

Développé par une communauté de bénévoles dévoués, Thunderbird vous facilite la gestion de vos courriers électroniques. En l’utilisant, il vous sera facile de gérer votre messagerie instantanée sans oublier vos flux d’actualité.

Il s’agit d’un logiciel libre, gratuit et open source qui vous permet de gérer vos groupes de discussion aisément. Vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel système d’exploitation. Il rend votre messagerie plus simple à configurer. Vous pourrez le personnaliser et le contrôler à votre guise.

Voici ce que vous devez savoir sur ses discussions non groupées.

Ce que sont les fils de discussion de Thunderbird

Les fils de discussion permettent d’afficher la liste de messages des utilisateurs dans Thunderbird. Les messages n’y sont plus seulement sélectionnés par date, le logiciel les regroupe aussi dans des structures arborescentes par discussion.

Dans les fils de discussion, les conversations par messages électroniques sont plus hiérarchisées. Vous n’allez pas vous y perdre. Cela vous permet de mieux organiser les discussions des listes de diffusion, où beaucoup de personnes apportent leurs réponses aux différents messages d’une conversation.

Par ailleurs, avec les fils de discussion de Thunderbird, vous ne risquez pas de perdre des messages individuels d’une discussion dans les centaines que vous pourrez y avoir. Avec ce logiciel, vous pouvez supprimer toute une conversation ou l’ignorer facilement.

Activer les fils de discussion

Normalement, pour tous vos dossiers, les fils de discussion sont déjà activés par défaut. Toutefois, s’ils ne sont pas activés, il vous est possible de les réactiver pour le dossier en cours. À cet effet, vous devez cliquer sur le bouton menu. Il est remarquable à ses trois traits horizontalement superposés. Après cela, choisissez le menu « Affichage ». Allez à présent dans le sous-menu « Trier par ».

Dans ce menu, vous allez cliquer sur « Discussions groupées ». Dès lors, vous constaterez que vos messages vont se positionner dans des structures arborescentes. Vous pouvez les développer ou les réduire. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les flèches > ou v.

Désactiver les fils de discussion pour un dossier

Dans le cas où vous ne voudriez pas faire afficher les fils de discussion, notez que l’affichage peut bien être désactivé. Il vous faut juste suivre les instructions qui sont données dans le paragraphe « Activer les fils de discussion ». Ici, allez simplement dans le « Trier par » et choisissez « Discussion non groupée ».

Appliquer la vue par fils de discussion à d’autres dossiers

Avec la version 102.2.1 et pour toutes les autres qui suivront, vous pouvez procéder à l’application de l’affichage par fils courant à d’autres dossiers. Pour ce faire, vous allez vous servir du sélecteur de colonnes de la liste de message. Il faut noter que par cette méthode, tous les réglages d’affichage du dossier en cours sont pris en compte. Cela ne concerne donc pas uniquement les réglages des fils de discussion.

Pour appliquer la vue, cliquez alors sur le « Sélecteur de colonnes ». Vous le verrez du côté droit en haut de la colonne de la liste des messages. Après cela, vous cliquerez sur « Appliquer la vue actuelle à… ». Vous retrouverez cela en bas du menu. Dans « Dossier », vous ferez le choix du dossier qui doit être pris en compte. Si vous désirez le faire à tous les dossiers qui s’y trouvent ou à tout un compte de messagerie, allez alors dans « Dossier et sous-dossiers… ».

Modifier le mode d’affichage par défaut des fils de discussion

Pour faire cette modification, allez en haut de la fenêtre de Thunderbird. Allez dans le menu « Outils ». Vous le trouverez dans la barre des menus. Après cela, cliquez sur « Outil » et continuez avec l’étape suivante en cliquant sur « Paramètres ».

En bas, du côté droit de l’onglet « Général », vous verrez le bouton « Éditeur de configuration… ». Cliquez dessus. Ainsi, vous allez dans l’onglet Préférences avancées. Un champ s’ouvrira et vous pouvez y saisir un nom de préférence. Inscrivez-y mailnews.default_view_flags.

Après cela, vous allez cliquer sur le bouton « Modifier ». Il est représenté par une sorte de crayon qui pointe vers le bas. Vous n’aurez qu’à choisir la valeur de préférence. Si vous choisissez 0, alors vos nouveaux dossiers vont avoir par défaut les « Discussions non groupées ». Si vous choisissez 1 alors, ces derniers auront les « Discussions groupées » par défaut. Pour valider votre choix, vous pouvez appuyer sur « Entrée ».

Gérer les fils de discussion

Quelle que soit l’action que vous voudrez effectuer, sélectionnez juste un fil réduit et cliquez sur le bouton adéquat. Il peut s’agir de celui servant à étiqueter, archiver ou supprimer les messages d’un fil. Si vous devez faire une action spécifique pour un message spécifique de votre conversation, sélectionnez seulement ce dernier dans le fil de discussion et faites ce que vous avez à faire.

Avec Thunderbird, vous pouvez ignorer un fil de discussion. Vous pouvez aussi ignorer le message d’une conversation. Ignorer masque – mais ne supprime pas vous permettra de désactiver les nouvelles notifications pour les réponses à la conversation que vous désirez ignorer.

Autres façons d’organiser les conversations par fil

Vous pouvez organiser vos conversations comme celles de Gmail de façon linéaire tout en y insérant vos messages personnels. Pour ce faire, utilisez l’extension Thunderbird Conversations. Il a également un site de modules complémentaires où vous pourrez faire le choix de l’extension qui vous convient le mieux.