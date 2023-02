Telegram : avis des utilisateurs de la messagerie

Parmi les applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde, Telegram occupe une place importante.

La réputation de cette plateforme s’est notamment établie grâce à la confidentialité dont elle fait bénéficier, mais aussi sa sécurité. Ce sont des points sur lesquels ses concurrents tels que WhatsApp et Messenger peinent à rivaliser.

Ainsi, le système de cryptage de Telegram est plus performant et séduit les utilisateurs. Que vaut vraiment cette application ?

À propos de Telegram

Telegram est une application de messagerie 100% libre, et surtout open source. Elle est disponible sur de multiples plateformes, ce qui explique également son nombre important d’utilisateurs.

Qu’elle soit installée sur un smartphone ou un ordinateur, l’application permet d’envoyer et de recevoir une diversité de médias. En dehors des messages classiques, vous pouvez également échanger :

Des photos ;

Des vidéos ;

Des fichiers de tous les types de formats.

Quels sont les systèmes d’exploitation sur lesquels vous pouvez installer Telegram ? Que vous soyez propriétaire d’un appareil fonctionnant sous Android ou iOS, l’application s’utilise aisément. Quant à la création de Telegram, elle date de 2013.

Les personnes à l’origine du projet sont Nikolai et Pavel Durov, connus pour avoir également fondé VK. En Russie, il s’agit d’un réseau social qui jouit d’une grande popularité.

Comparativement aux applications concurrentes comme WhatsApp et autres, Telegram sort du lot grâce à sa sécurité. Les échanges via sa plateforme sont rapides, et entourés du sceau de la confidentialité. C’est d’ailleurs pour ces raisons que les utilisateurs l’apprécient énormément.

Quels sont les inconvénients de Telegram ?

Telegram est certes une application de messagerie instantanée exceptionnelle, mais il ne faut pas s’imaginer qu’elle est parfaite. En effet, elle possède quelques inconvénients qu’il est important de garder à l’esprit.

Le premier est certainement la liaison entre votre numéro de téléphone et le compte Telegram associé. Vos contacts sont ainsi facilement identifiables, et cette information est expédiée au serveur. C’est un inconvénient pour les personnes qui souhaitent faire preuve de discrétion.

Vos contacts peuvent aussi accéder à des informations liées à votre profil, et votre dernière date de connexion. Bien entendu, l’inverse est également possible. Plus loin, vous ne bénéficiez pas du sceau de sécurité de Telegram si les messages ne sont pas envoyés via la messagerie secrète. Cependant, cela ne veut pas dire que votre fournisseur d’accès internet pourra accéder au contenu de vos messages.

Il est protégé par un protocole fermé, mais vos messages sont conservés sur un serveur particulier de l’application. Dès que vous établirez une connexion avec lui, il sera possible de les afficher. L’autre défaut de Telegram est que vous ne pourrez pas utiliser sa messagerie secrète sur ordinateur. Pour bénéficier de cette fonctionnalité très appréciée par les utilisateurs, il faudra uniquement se connecter via un mobile.

Un autre point moins prisé est l’impossibilité de supprimer automatiquement un ancien avatar. Lorsque vous mettez en ligne un nouvel avatar, l’autre devra être effacé manuellement.

Pourquoi les gens utilisent-ils Telegram ?

Malgré ses petits inconvénients, Telegram reste quand même une application de messagerie assez appréciée. Vous pouvez vous en servir pour rester en contact avec vos proches, individuellement ou en groupe. D’ailleurs, l’interface de Telegram n’est pas sans rappeler celle de WhatsApp. La différence majeure est l’existence des canaux Telegram pour s’informer de façon publique. Des millions de personnes s’y abonnent en fonction de leurs centres d’intérêt.

Voici d’autres raisons pour lesquelles Telegram est fortement utilisé :

La sécurité des données ;

L’usage de conversations secrètes pour accroitre le niveau de confidentialité ;

L’option de suppression automatique des dialogues ;

La disponibilité de versions mobiles et pour ordinateurs de Telegram ;

La possibilité d’intégrer les super tchats de près de 5.000 personnes.

Est-ce que l’application Telegram est fiable ?

C’est une question que se posent fréquemment les nouveaux utilisateurs qui souhaiteraient migrer sur Telegram. Ainsi, la fiabilité de l’application est bien plus élevée comparativement, à celle des applis concurrentes. Le cryptage client-serveur de Telegram permet d’utiliser différentes variantes de tchats. Elles offrent chacune une protection distincte. Les discussions secrètes de Telegram renforcent encore plus la fiabilité de l’application.

Elles fonctionnent grâce à un chiffrement entre les mobiles, et cela n’est possible qu’avec les appareils utilisés dans un tchat. De tierces personnes ne peuvent pas s’y introduire. Cette règle s’applique aussi aux administrateurs de Telegram. Vous pouvez en plus activer l’autosuppression des messages après leur lecture. Ils seront effacés des appareils utilisés dans la conversation, au bout du temps défini.

Pourquoi Telegram est-il meilleur que WhatsApp ?

Les différences entre Telegram et WhatsApp sont notables. Avec ce dernier, vous ne pourrez pas envoyer des images de plus de 100 Mo. Ce n’est pas le cas avec Telegram, qui vous autorise une limite de 1,5 Go. C’est un avantage pour les professionnels de l’image qui peuvent ainsi envoyer des fichiers à leurs clients. Telegram permet aussi de modifier le contenu des messages envoyés, ce qui n’est pas le cas de WhatsApp.

L’application web de Telegram peut également être utilisée, même si votre téléphone n’est pas connecté. Ce n’est pas le cas avec WhatsApp. Néanmoins, il revient à chaque utilisateur de déterminer lequel de Telegram et WhatsApp est le meilleur selon ses besoins.

Telegram est-il mieux que Signal ?

Telegram et Signal se ressemblent sur de nombreux points. Les deux applications sont open source, et disponibles sur la plupart des systèmes d’exploitation comme :

Android ;

iOS ;

Windows ;

Mac OS.

Les messages échangés, les appels audio et vidéo sont protégés par le chiffrement de bout en bout. Concrètement, cela signifie qu’une tierce personne en dehors de vous et votre interlocuteur ne peut pas y accéder. Plus loin, Signal ne conserve pas les métadonnées des discussions entre ses usagers. Tout ce qui est stocké est la dernière date de connexion.

Comparativement à Telegram, Signal est une bien meilleure application de messagerie instantanée sur ces aspects. Elle peut même s’occuper de la gestion de vos SMS, si vous lui accordez les autorisations nécessaires. Néanmoins, Telegram permet de créer des groupes de près de 200.000 personnes alors que le nombre est limité à 1.000 sur Signal.