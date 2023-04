Test | Roidmi Eve Plus : un des meilleurs aspirateurs-robots

La marque de Smartphones Xiaomi s’intéresse depuis peu à l’électroménager et sans risque de se tromper, on peut affirmer que cela lui réussit très bien. Le Roidmi Eve Plus en est la preuve palpable : c’est l’un des meilleurs aspirateurs-robots du marché. Découvrez-le !

Présentation de l’aspirateur-robot Roidmi Eve Plus

Le robot aspirateur réalise de façon autonome le travail d’un simple aspirateur. Le Roidmi Eve Plus ne fait bien évidemment pas exception à la règle. Il est programmable et il a une capacité de remplissage de 0,3 litre. Son niveau sonore est de 61 décibels et il peut être utilisé sur les moquettes à poils longs et sur les tapis.

Le Roidmi Eve Plus possède aussi un système de vidange automatique et un télémètre laser. Il est d’ailleurs livré avec sa base de recharge et il a une hauteur de 9 centimètres. Il est disponible pour achat sur Internet, mais également au niveau des grands supermarchés.

Avantages de l’aspirateur-robot Roidmi Eve Plus

Le Roidmi Eve Plus se démarque des autres aspirateurs par plusieurs éléments.

Son système de nettoyage

Il est très hygiénique : le contenu du collecteur est aspiré automatiquement et envoyé dans un sac localisé dans la base. Quant à la vidange, elle est automatique. Cette fonction évite d’ailleurs à l’utilisateur une corvée de plus. Pour précisions, le Roidmi Eve Plus aspire, en 5 minutes, environ 95 % des déchets sur le sol, peu importe le mode.

La bonne gestion des obstacles et l’autonomie

Voilà un autre point fort du Roidmi Eve Plus. L’appareil s’extirpe facilement des chaises et des tables, lorsqu’il se retrouve coincé entre elles lors du nettoyage.

En ce qui concerne l’autonomie, il est capable de rester en mode boost pendant environ deux heures. En mode standard par contre, il fonctionne jusqu’à 3 heures. Par conséquent, il est adapté aux grandes surfaces.

Inconvénients de l’aspirateur-robot Roidmi Eve Plus

La taille du Roidmi Eve Plus peut être un obstacle à son utilisation optimale. En effet, les meubles bas sont la norme dans beaucoup de ménages et il sera un peu compliqué pour cette machine de jouer son rôle.

Il faudrait également mentionner le nombre de décibels émis par l’appareil chaque fois qu’il est en marche. Le Roidmi Eve Plus n’est pas très discret puisqu’il délivre 61 décibels lorsqu’il est en mode standard et 68 décibels lorsqu’il est en mode boost.

N’oublions pas non plus le système de lavage du sol qui d’après les différents tests effectués çà et là, n’est pas très performant.

Application et connectivité de l’aspirateur-robot Roidmi Eve Plus

Connecter cet aspirateur-robot à une application est d’une facilité déconcertante. Tout ce dont vous avez besoin comme détails est inscrit dans le manuel d’utilisation de ce dernier et également présent au niveau de l’application Roidmi.

Celle-ci est d’ailleurs très complète, car tout le chemin parcouru par le robot lors du nettoyage est retracé et cartographié. Un plan est alors établi, pièce par pièce, pour vous permettre de procéder prochainement à une délimitation grâce à des cloisons et à des balises virtuelles.

Avec la même application, vous avez aussi la possibilité de régler la puissance d’humidification et d’aspiration du robot. C’est ainsi que vous pourrez par exemple la diminuer sur du lino et l’augmenter sur une surface carrelée.

