Comment regarder YouTube avec décodeur Canal+ plus ?

Canal+ a dévoilé depuis plusieurs mois, son tout nouveau décodeur doté de performances qui surpassent celles de tous les modèles précédents. Cela dit, le détail qui sidère tous les utilisateurs dans cette innovation est la capacité de l’appareil à se connecter à internet.

Autrement dit, le nouveau décodeur de Canal+ vous permet de visionner vos programmes à partir du wifi et de télécharger divers contenus en ligne. Vous demandez-vous comment accéder à cette fonctionnalité ?

Si oui, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau décodeur Canal Plus.

Le nouveau décodeur 4K Ultra HD de Canal+ est un modèle tout à fait original. Il est fonctionnel par satellite ou par internet.

Pour le connecter à internet, il vous faudra évidemment avoir une connexion internet qui fonctionne très bien. À ce sujet, deux options de connexion s’offrent à vous : vous pouvez opter pour une connexion en wifi ou une connexion par câble.

Avec une connexion wifi, il suffira de sélectionner votre réseau wifi dans le menu « Connexion internet », puis d’entrer votre code. Vous pouvez ensuite cliquer sur l’option « Passer à l’étape suivante » puis valider votre sélection.

Vous aurez alors à faire une « recherche rapide des chaînes », à sélectionner votre zone géographique puis à entrer votre code parental (pour la sécurité de vos enfants). Votre décodeur effectue une mise à jour de quelques minutes puis redémarre.

Évitez donc d’interrompre le processus. Si vous avez un disque dur, cliquez sur « initialiser le disque » après vous être assuré que ce dernier est correctement relié au décodeur. Par ailleurs, en reliant votre décodeur au box internet par câble Ethernet, la connexion à internet est automatique.

Comme précisé plus tôt, le nouveau décodeur Canal+ peut fonctionner par satellite ou par internet. De façon concrète, ce modèle est doté d’un Processeur Dual Core qui favorise la rapidité de la navigation et d’un tuner Satellite.

Il permet également d’accéder à des images d’excellente qualité (4k-UHD), lorsque vous disposez d’une télévision du même format. Le décodeur vous offre l’avantage de bénéficier non seulement des dizaines de milliers de programmes de Canal+, mais aussi d’enregistrer simultanément ces programmes.

Par contre, pour profiter de cette option, vous devez avoir reçu les chaînes par satellites et non par internet. Vous pouvez néanmoins accéder à vous comptes Disney+ et Netflix depuis votre décodeur connecté.

En outre, le décodeur peut être accompagné d’un disque dur de 80 Go, de 320 Go ou de 1 To, si vous souhaitez faire des sauvegardes ou des téléchargements de vos programmes favoris.

Aussi, grâce à la connexion à internet de l’appareil, vous pouvez le lier à un mini-décodeur utilisable partout dans votre maison. Enfin, pour optimiser le fonctionnement du décodeur, Canal+ le dotera d’une toute nouvelle télécommande Bluetooth hyper réactive.

Avant tout, il est important de préciser que le téléchargement d’un programme sur Canal+ nécessite une capacité de stockage. À cet effet, vous pouvez obtenir gratuitement un disque dur de 80 Go à la demande, en vous rendant dans l’espace client de Canal+.

Pour stocker plus de vidéos, il vous suffira de débourser quelques euros afin d’obtenir un disque de 320 Go et près de 50 euros pour un disque dur de 1 To. Par ailleurs, pour effectuer un téléchargement sur Canal+, vous devez juste vous rendre dans le menu et sélectionner la fonction « Replay ».

Une liste de programme vous sera présentée par catégorie. Pour télécharger un film, il vous suffit de choisir la thématique « Cinéma » et de sélectionner votre film. Allez ensuite sur l’option « Télécharger » puis valider votre téléchargement.

Notez que vous pouvez librement visionner d’autres programmes au cours du téléchargement. Pour finir, vous pouvez consulter tous vos programmes téléchargés dans la rubrique « Mes vidéos » puis dans le menu « Téléchargements ».