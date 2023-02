Google Apps Script : comment centraliser un script à l’aide d’une bibliothèque ?

La centralisation de script à l’aide d’une bibliothèque : qu’est-ce que c’est et à quoi sert-elle ?

Google Sheets et Google Apps Script sont deux outils propres à Google et dont les professionnels se servent pour créer, organiser et stocker des données. Le premier est un tableur en ligne et le second est une plateforme de développement d’applications. La manipulation simultanée des deux outils peut parfois prendre assez de temps. C’est pourquoi la création d’une bibliothèque est bien souvent la meilleure solution.

Bien avant de mettre l’accent sur le fonctionnement d’une centralisation de script à l’aide d’une bibliothèque, il est important de clarifier certains concepts clés. Ainsi, le script est un programme chargé d’exécuter une fonction bien définie lorsqu’un utilisateur réalise une action. Il s’applique également lorsqu’une page web est en cours d’affichage. En d’autres termes, il s’agit d’une suite de commandes simples dans sa structure qui permettent d’automatiser des tâches répétitives dans un ordre bien défini.

La bibliothèque, quant à elle, est un emplacement que vous créez à l’aide de votre compte Google et qui servira ensuite à gérer vos fichiers Google Sheets dans le Google Apps Script. Pour venir au sujet, centraliser un script à l’aide d’une bibliothèque consiste donc à automatiser la gestion de vos données via une bibliothèque. Le but de cette manœuvre est de simplifier l’utilisation des fonctions servant à manipuler les outils Google Sheets et Google Apps Script.

Quels sont les bénéfices d’une telle approche ?

Créer une bibliothèque pour centraliser un script présente de nombreux avantages. Prenons l’exemple d’une société disposant d’un nombre important de commerciaux. En principe, chaque commercial a sa propre base de prospect. On suppose de ce fait que chacun dispose de son Google Sheets personnel. Pour gérer les besoins tels que l’ajout de la date du jour et la vérification d’une éventuelle date et heure de rappel lors d’ajout d’un nouveau prospect, les commerciaux ont besoin d’un système automatisé.

En outre, cela constituerait une importante perte de temps s’il fallait relancer chaque prospect par mail. En effet, chaque besoin implique la création d’un script dédié. Sans la création d’une bibliothèque, la modification des données serait une tâche chronophage. En résumé, la centralisation de script à l’aide d’une bibliothèque permet d’avoir une source unique pour le code. C’est ce qui permet de simplifier la gestion des Google Sheets.

Quels sont les inconvénients de la centralisation de script grâce à la bibliothèque ?

La centralisation de script à l’aide d’une bibliothèque ne présente pas que des avantages. Ce système de gestion de données montre également quelques insuffisances. De base, l’utilisation de Google Sheets prend beaucoup de temps, surtout lorsqu’il s’agit des tâches répétitives. Avec Google Apps Script, de nombreuses tâches peuvent être automatisées en exécutant des macros. Il s’agit d’une suite d’opération effectuée automatiquement.

Autrement dit, c’est la procédure qui vous permet, grâce à la pression d’un simple bouton, d’effectuer une série de tâches, qui, normalement, devrait prendre un temps considérable. Avec la centralisation du script via une bibliothèque, il est fort probable que vous fassiez face à des problèmes de sécurité d’App Script. En outre, les macros condensées peuvent souvent cacher des erreurs. Il faut noter également que les raccourcis clavier Google Sheets peuvent parfois interférer avec les raccourcis macro

