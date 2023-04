Comment brancher Nvidia Shield TV ? Regarder la télé à partir d’une BOX Android

Les équipements Shield proposent des systèmes de streaming au public. Lesdits appareils sont de type multimédia et intègrent notamment la Nvidia Shield TV. Si vous en possédez un modèle chez vous, voici comment procéder pour le branchement !

Pour connecter la Nvidia Shield TV, vous aurez bien évidemment besoin d’une télévision avec un port HDMI. Il vous faudra également un câble HDMI 2.0 de haut débit, une connexion Ethernet ou WiFi, puis un compte Google.

Une fois que vous aurez rassemblé tous les éléments pour vous connecter, branchez la Nvidia Shield TV avec le câble HDMI et le câble d’alimentation.

Connexion Nvidia Shield TV avec le câble HDMI haut débit

Avant de commencer, assurez-vous que la télévision est éteinte.

Reliez maintenant l’un des connecteurs de votre câble HDMI au port de type HDMI.

Vous retrouverez ce dernier à l’arrière de la Nvidia Shield TV. Branchez à présent l’autre connecteur sur l’appareil, toujours dans un port HDMI.

Le branchement de la Nvidia Shield TV sur secteur

Brancher la Nvidia Shield TV sur secteur revient à faire usage du câble d’alimentation. Rattachez donc une fiche de ce câble au système en passant par l’arrière. L’autre fiche, quant à elle, doit être branchée sur une prise électrique.

Automatiquement, la Nvidia Shield TV se met sous tension et le voyant vert est allumé. Rappelons que chaque fois que vous n’utilisez pas votre système de streaming multimédia, il se met systématiquement en veille.

Pour regarder la télévision avec Nvidia Shield, vous aurez besoin de la connecter à Internet. Si vous utilisez un réseau Ethernet, la Nvidia Shield devrait s’y raccorder dès que la télévision est allumée.

Si vous souhaitez plutôt vous connecter au WiFi, vérifiez avant tout que la télévision n’a pas encore été reliée à votre connexion Ethernet. Sinon, activez la connexion WiFi, recherchez votre routeur, retrouvez-le et saisissez le mot de passe.

Reprenez le processus lorsque la connexion ne s’active pas sur-le-champ, mais cette fois-ci, prenez le soin de redémarrer la Shield après avoir inséré le mot de passe.

Allumez maintenant la télévision, sélectionnez le canal HDMI sur lequel la Nvidia Shield TV est connectée et visualisez vos chaînes préférées.

Quel câble HDMI pour Nvidia Shield ?

Le câble HDMI connecte les appareils électroniques entre eux. Un câble HDMI adapté est celui dont la bande passante est de 18 giga bits par seconde.

Faites attention aux normes puisque les câbles HDMI 2.1 sont déjà sur le marché. Même s’ils admettent une définition d’image et une fréquence plus élevées, ils ne sont pas compatibles avec la Nvidia Shield TV.

Utilisez donc un câble HDMI 2.0 pour faire démarrer le système de streaming Nvidia. Achetez-le sur un site sécurisé et spécialisé.

Normalement, un appareil Shield connecté à l’alimentation fournie s’allume instantanément. Toutefois, en fonction de l’appareil dont vous disposez, vous remarquerez un bouton d’alimentation ou un bouton de veille/arrêt.

Appuyez sur l’un ou l’autre de ces boutons puis connectez la télécommande Shield. Allumez-la en faisant pression sur le bouton Select. Configurez maintenant le volume de cette dernière : le choix vous est donné entre le volume CEC et le volume IR.

Rendez-vous dans les Paramètres et par la suite, dans « Préférences de l’appareil ». Défilez jusqu’à « Affichage et son » et réglez le volume grâce à l’option « Contrôle du volume ».

L’option de contrôle HDMI-CEC est recommandée lorsque votre récepteur ou votre télévision est compatible. Avec l’option IR, vous devrez diriger votre télécommande vers le récepteur ou vers la télévision.

Quelle application pour Nvidia Shield ?

Pour vous faciliter la tâche, le système de streaming multimédia Nvidia Shield a conçu une application.

Dénommée Nvidia Shield TV, elle peut être téléchargée sur ordinateur, mais également sur les Smartphones Android et sur iPhone. Grâce à cette application, vous vous connecterez plus rapidement à vos programmes télé et à vos différents jeux.

D’autres applications reliées à la Nvidia Shield TV vous proposent une meilleure expérience utilisateur. Ce sont entre autres Nvidia Geforce Now et AirScreen. La première vous offre de jouer dans le cloud et avec la seconde, vous pouvez recevoir du contenu et en envoyer depuis n’importe quel support