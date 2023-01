Comment créer un canal telegram privé ?

Rester en contact avec sa liste de contacts privée et créer un lien fort avec sa communauté est ce que le réseau social Telegram offre à ses milliers d’utilisateurs. N’est-ce pas génial ?

Appels, textos, messages vocaux, images, cette application vous donne la possibilité de discuter avec votre audience.

Même si à première vue elle ressemble à WhatsApp, cette application de messagerie bénéficie d’un panel de fonctionnalités très large. Si vous voulez avoir un canal Telegram privé, voici la marche à suivre pour le créer et l’utiliser facilement.

Pourquoi utiliser Télégram

Avec plus de 700 millions d’utilisateurs, Telegram s’est fait une place dans le top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde. Pour avoir de la visibilité sur Internet, il faut être présent sur ce réseau social. Vous avez la possibilité d’utiliser l’application de manière gratuite et instantanée, que ce soit sur ordinateur, tablette et smartphone.

Contrairement aux autres réseaux sociaux, cette application offre de nombreuses fonctionnalités à savoir :

l’envoi des photos, des vidéos, des audios et des fichiers jusqu’à 2 GO chacun ;

la création des groupes ou des canaux ;

la possibilité d’écrire à vos contacts téléphoniques, pratique pendant un voyage à l’étranger ;

la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo.

Sur Telegram, les numéros de téléphone ne sont pas affichés, ce qui fait que les membres ont la possibilité d’être anonymes. Ils ne sont pas non plus tenus d’avoir une photo de profil avec la possibilité de modifier son nom. Il s’agit alors d’une application sécurisée et confidentielle.

De plus, grâce au canal Telegram, vous pouvez rester en contact avec vos proches, mais aussi améliorer l’image de votre entreprise et augmenter vos ventes. Un canal Telegram est en mesure d’accueillir un public illimité. Cette solution vous permet de partager :

de nouveaux articles de blog ;

des publications sur les réseaux sociaux ;

de nouvelles vidéos YouTube ;

une page de vente lors de la sortie d’une formation en ligne ;

un conseil, une anecdote ou les coulisses de votre business.

À présent que vous connaissez les avantages d’utiliser Telegram, voici de façon détaillée les étapes à observer pour créer un canal privé sur Telegram. Pour commencer, vous devez ouvrir l’application Telegram tout en étant sûr que vous êtes connecté. Puis, cliquez sur l’icône du crayon qui se trouve dans le coin inférieur droit. Ensuite, il faudra appuyer sur l’icône « nouveau canal ».

À partir de ce moment, il vous sera demandé de donner un nom à votre canal Telegram. Vous devez aussi cliquer sur l’icône « canal privé » pour que votre canal soit privé. Vous venez ainsi de créer votre nouveau canal Telegram privé.

Pour se faire connaitre sur Telegram, la première astuce est d’éviter d’inonder vos abonnés avec vos publications permanentes. Postez plutôt aux meilleurs moments. Démarquez-vous en personnalisant vos publications. Vous devez être créatif si vous voulez accroître votre visibilité sur Telegram.

Il faut aussi faire connaitre votre personnalité. Pour cela, vous devez mettre votre personnalité dans tout le contenu que vous postez. Pour finir, vous devez aussi interagir avec votre communauté, car les utilisateurs ont besoin de sentir qu’ils tirent quelque chose de leur interaction avec vos publications. En plus de montrer à votre communauté que leur opinion compte, vous pouvez aussi engager des débats et recevoir des critiques constructives.

Augmenter le nombre de ces abonnées sur Telegram est un processus graduel. Toutefois, avec une bonne stratégie, vous pouvez y arriver. Une bonne stratégie consiste à élaborer un chemin qui vous emmène du point actuel aux objectifs souhaités. Une fois que l’objectif est bien défini, vous pouvez manuellement inviter vos contacts sur Telegram à rejoindre votre canal privé.

Il est vrai que ces membres ne seront pas tous qualifiés, mais cela va permettre d’attirer d’autres. Il s’agit de la manière naturelle pour augmenter ses membres et cela prend du temps et de l’énergie. N’oubliez surtout pas qu’un canal vide pourrait faire fuir de potentiels membres.

Cependant, il existe d’autres techniques vous permettant d’ajouter quelques milliers de membres du jour au lendemain. Vous pouvez ainsi acheter des membres Telegram. Cette technique aide votre canal à s’agrandir. Une autre solution consiste aussi à faire la publicité payante de votre canal Telegram privé.

Pour ce faire, vous allez pouvoir acheter de la publicité chez d’autres blogueurs connus.

Ainsi, ils parleront de vous à leurs abonnés. Vous devez bien choisir le blogueur et sa chaîne en tenant compte de votre public ciblé.

Qui peut voir mes groupes Telegram ?

En tant qu’utilisateur, vous avez la possibilité de choisir qui peut voir votre numéro. Vous aurez le choix entre « Tout le monde », « Mes contacts » et « Personne ». En revanche, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des contacts individuels et des groupes. Ici, le choix est modifié à l’entrée et à la sortie des membres de façon automatique

