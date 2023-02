Comment regarder une émission en replay sur France 3 ?

Faisant partie du groupe France Télévisions, France 3 est une chaine de télévision généraliste française de service public à vocation régionale.

Elle diffuse plusieurs types d’émissions aux téléspectateurs pour leur permettre de se cultiver, à travers les journaux ou les documentaires, et de se divertir avec des films et séries. Sur France 3, vous pouvez suivre vos émissions favorites en direct et en replay.

Si vous avez envie de revoir un programme ou de suivre une diffusion que vous aviez manquée, voici les étapes pour regarder une émission en replay sur cette chaine nationale.

Qu’est qu’un replay?

Apparu dans les années 2000 en France, le replay TV, encore appelé télévision de rattrapage ou TV à la demande, est un service accessible à la demande. Il permet aux téléspectateurs de suivre ou de revoir un programme qu’ils avaient apprécié ou raté.

Grâce à ce service, vous pouvez de ce fait avoir accès à vos émissions préférées 24h après leur diffusion initiale, et ce, durant une période allant de 7 à 30 jours. À l’expiration de ce délai, le programme peut être indisponible ou devenir payant. Le service de rediffusion TV est disponible sur votre télévision, votre ordinateur et sur vos appareils mobiles. En France, plusieurs chaines comme France 3 proposent ce service.

Plusieurs options s’offrent à vous pour revoir une émission en replay sur France 3. Premièrement, vous pouvez vous rendre sur france.tv, le service vidéo permettant d’avoir accès aux programmes des chaines de France Télévisions, en direct ou en replay. Une fois que vous y serez, cliquez sur le logo france.tv.

Celui-ci est situé en haut à gauche de votre écran. Dès que le menu déroulant s’affiche, cliquez enfin sur « programme tv ». Vous n’avez plus qu’à rechercher l’émission que vous souhaitez suivre.

Par ailleurs, vous pouvez également utiliser l’application mobile de france.tv et votre tablette pour revoir en replay sur France 3. Si vous optez pour cette solution, rendez-vous dans l’onglet « chaînes » et faites ensuite défiler les chaînes vers le bas. Enfin, cliquez sur le bouton bleu « voir le guide des replays ».

Pourquoi le replay France 3 ne marche pas ?

Le replay France 3 peut ne pas marcher pour des raisons des droits. Généralement, certains programmes ne sont pas disponibles pour des raisons contractuelles. En réalité, France 3 ne détient pas les droits de diffusion ou de commercialisation des émissions qu’elle diffuse. Elle n’assure que la fonction de diffuseur pendant une période déterminée.

Il est aussi possible qu’il y ait des problèmes chez certains opérateurs ou des incidents de mise en ligne. Enfin, le replay France 3 ne marche pas pour des raisons juridiques. C’est le cas de certains programmes, comme les JT ou les magazines d’information, qui ne sont pas souvent disponibles en replay.

Pour regarder une émission en replay sur l’écran de votre télévision, vous devez vous rendre sur le site de la chaîne qui vous intéresse. Vous avez également la possibilité de passer par des sites spécialisés. Toutefois, vous ne devez pas perdre de temps, car les programmes ne sont proposés en rediffusion que durant une période de 7 à 30 jours.

Par ailleurs, si vous souscrivez une offre télévision et internet par box, vous pouvez regarder vos émissions en replay directement sur l’écran de votre télé. Bien que certaines télécommandes possèdent un bouton « Replay », vous trouverez le portail Replay dans le menu.

Pour regarder une émission en replay sur la télé, vous devez utiliser l’application Molotov. Au sein de cette même application, vous aurez accès aux replays de toutes vos chaines françaises préférées. Il est aussi possible d’utiliser Molotov pour regarder la télé en live, mais aussi en différé. En plus d’être accessible sur la télévision, cette application peut être aussi utilisée sur des appareils mobiles comme la tablette, le smartphone et autres.

Quelles sont les chaînes en replay ?

Avec le service replay, vous pouvez suivre vos programmes de télévision sur plusieurs chaines. Au nombre des chaînes, qui proposent leurs programmes à la demande, figurent celles du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France info). D’autres chaînes comme TF1, M6, W9, Gulli, Disney Chanel, France 24 et autres vous permettent aussi de suivre vos émissions en replay.

Vous pouvez regarder france.tv en replay gratuitement en créant votre compte France Télévisions. Pour accéder gratuitement à la majorité des chaines de ce groupe, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site france.tv pour créer votre compte.

En outre, avec l’application de France TV, vous pouvez aussi regarder gratuitement toutes vos vidéos favorites (émissions, films, séries, journal télévisé, etc.) en replay. Il convient de souligner que france.tv est une application gratuite. Elle ne nécessite donc aucun paiement, ni aucun abonnement.