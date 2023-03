Avis Fire TV Stick 4K Max Amazon : Avantages inconvénients

Aperçu Nom Prix 1 Banggood L5B83G Télécommande vocale pour Amazon Fire TV Stick 3ème génération Fire TV Cube Fire TV Stick Lite 4K 15,11 € 2 Kindle Amazon Fire Tv Stick Lite Hd 2020 Media Player Noir 85,72 € 3 Banggood L5B83H Télécommande de recherche intelligente vocale compatible avec Alexa Fire TV Stick 4K Cube Remplacement de la télé 18,89 € 4 Orico Commutateur ORICO compatible HDMI 2.0 5 en 1 sortie 4k @ 60HZ convertisseur de commutateur pour TV PS5 Xbox PC Fire Stic 47,25 €

Contrairement aux idées reçues, la célèbre entreprise Amazon n’opère pas uniquement dans le e-commerce. Elle est également fortement orientée dans la création et la vente d’appareils multimédias intelligents.

Des outils tels que Amazon Fire TV Stick Max offrent aux utilisateurs un accès rapide aux nombreux services numériques de la firme.

Découvrez ici un focus sur l’appareil Amazon Fire TV Stick 4K Max.

C’est quoi une BOX TV ?

La BOX TV est une version nettement améliorée de la télévision classique. Elle est une passerelle multimédia qui donne la possibilité à l’utilisateur de faire usage de son réseau internet et de jouer à des jeux en ligne. Il peut également visionner une série de chaînes télévisées et de vidéos directement sur le net.

En clair, vous pouvez faire du streaming, du gaming et de la télévision avec un seul appareil. C’est un outil révolutionnaire dans le secteur du multimédia.

Ce bijou de la technologie vient se substituer merveilleusement à la télévision classique et l’ordinateur. Il est principalement commercialisé par les fournisseurs d’accès à internet.

De ce fait, il est possible d’observer des différences de fonctionnalités en fonction de la marque grossiste. L’un des spécimens les plus complets de la BOX TV que vous trouverez sur le marché est à l’Amazon Fire TV Stick 4k Max.

C’est quoi un Fire TV Stick 4K Max ?

Si vous avez l’habitude de faire des achats d’appareils intelligents en ligne, vous l’avez aperçu certainement au moins une fois : l’Amazon Fire TV Stick 4 K Max est le dernier lecteur audiovisuel digital confectionné par la marque Amazon.

Il a la forme d’une petite clé réseau HDMI qui permet aux utilisateurs de pratiquer du streaming multimédia directement sur internet. Les contenus visionnés sont retransmis sur des écrans de haute définition. Ce dispositif est intégralement conçu par la marque Amazon.

Il faut dire qu’Amazon est un redoutable concurrent du Chromecast de Google dans le domaine de la confection des appareils intelligents. La qualité de l’appareil Amazon Fire TV Stick 4 K Max le démontre amplement.

Le Fire TV Stick d’Amazon est spécialement consacré au streaming audio et vidéo sur internet. Cet appareil multimédia fonctionne sur une télévision, une tablette ou un smartphone.

Depuis sa création à ce jour, le Fire TV Stick a été commercialisé sous de nombreux modèles. De 2017 à 2019, le géant américain a respectivement confectionné le Fire TV Stick Basic, le Fire TV Stick et le Fire TV Stick 4k.

Fidèle à sa culture d’innovation, la marque Amazon sort entre 2020 et 2021 le Fire TV Stick Lite et la dernière version, le Fire TV Stick 4K Max. Ce dernier modèle fait montre de puissance, de commodité, d’ergonomie et d’originalité.

Avantages Fire TV Stick 4K Max

Du point de vue du design, l’Amazon Fire TV 4 K Max possède les mêmes caractéristiques que les versions précédentes de sticks Amazon. Le kit complet de ce lecteur ne diffère pas du Fire TV Stick et du Fire TV Stick 4 K.

Cependant, il présente des aptitudes techniques très intéressantes. L’Amazon Fire TV 4K Max est équipé d’une puce embarquée qui offre plus de puissance et de rapidité dans l’exécution des tâches.

Cela n’est guère surprenant quand on sait que ce lecteur de dernière génération utilise le Wi-Fi 6. Par conséquent, l’interface de l’appareil subit peu de latence. Il s’agit là d’une singularité significative qui améliore nettement l’expérience de l’utilisateur.

L’Amazon Fire TV 4 K est également compatible avec des technologies de nouvelle génération comme le 4 K DHR et le Dolby Atmos. Ce lecteur multimédia est très facile à installer et à utiliser. Il présente également une ergonomie spectaculaire.

Mieux, sa télécommande est équipée de plusieurs boutons facilitant l’utilisation de la Box Tv. Avec elle, l’utilisateur peut également utiliser les services d’autres plateformes de streaming comme Prime Vidéo, Netflix, Amazon Music et Disney+.

Par ailleurs, son prix est assez accessible : 64,99 euros. Incontestablement, l’Amazon Fire TV 4 K est une solution plus simple et plus efficace pour les offres streaming.

Inconvénients Fire TV Stick 4K Max

L’Amazon Fire TV 4K présente très peu d’inconvénients. A son passif, il peut être noté une absence d’éclairage et une fluidité perfectible. Il peut être aussi souligné que cet appareil est équipé de plusieurs bandeaux publicitaires dans son interface.

La configuration de l’Amazon TV Stick 4 K Max est très simple. Pour rappel, cette clé multimédia numérique est fournie avec une télécommande, deux piles, un câble USB et un adaptateur secteur.

En raison de cette configuration, l’opération de mise en marche débute par l’insertion du lecteur sur le port HDMI de votre télévision. Une fois cette tâche achevée, il faut connecter la télécommande avec votre poste téléviseur.

Ensuite, il faut insérer les piles dans la télécommande. À cette étape, vous pouvez aisément finaliser la configuration du Fire TV Stick 4K Max directement sur l’écran de votre télévision.

Quelles chaînes avec Fire TV Stick ?

Les chaînes disponibles avec le Fire TV Stick sont très nombreuses. On décompte plus de 250 chaînes de télévision. Les principales sont SRF 1, SFR zwei, ProSieben, ARTE, TNT, Bloomberg TV+ et Al Jazeera.

Le caractère pratique de Fire TV Stick d’Amazon est l’une des clés de son succès. Il est très facile de regarder la télévision avec ce lecteur multimédia numérique.

Pour commencer, il faut rentrer dans le menu de navigation de l’appareil. Ensuite, il faut exécuter le logiciel Zattoo. Ici, l’utilisateur doit entrer les coordonnées de son compte Amazon afin d’accéder aux services du géant américain.

Suite à cela, l’ensemble du programme télévisé se mettra en marche. L’utilisateur accédera à toutes les chaînes comprises dans l’offre. À l’aide de la télécommande du Fire TV Stick, il pourra ensuite naviguer entre les différentes émissions proposées sur l’application.

Au total, l’Amazon Fire TV Stick 4 K Max est le dernier modèle de lecteur multimédia numérique commercialisé par le géant américain. Il présente d’énormes avantages, dont la rapidité et la simplicité d’utilisation.

Il est également le lecteur audiovisuel digital le plus puissant et le plus innovant de la marque Amazon, même s’il affiche des tares légères, qui n’entament en rien son excellent prestige