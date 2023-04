Comment installer google sur nvidia shield tv ?

Vous venez d’acquérir la très puissante box de streaming Nvidia Shield TV ? Vous souhaitez installer Google sur votre nouvel appareil, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Ne vous en formalisez surtout pas.

Certaines configurations de la box peuvent paraître complexes pour les débutants. Cependant, avec des informations vérifiées et les bonnes astuces, tout néophyte doit pouvoir arriver à prendre en main sa passerelle multimédia.

Nous vous invitons à découvrir dans cet article la méthodologie détaillée étape par étape pour réussir comme un pro, l’installation de Google sur Nvidia Shield TV.

Vos programmes favoris en streaming La box TV Android Nvidia Shield vous permet de regarder tous vos programmes favoris en streaming. Pour regarder la TV avec Nvidia Shield, commencez par la connecter à votre télévision. Ensuite, vous pouvez utiliser l’application Zattoo actuellement disponible sur la box.

Box Android de Nvidia | Avis, Avantages et inconvénients Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android permet aux utilisateurs de regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur. Ces dispositifs sont de plus en plus tendance en raison de leur facilité d’utilisation et de leur accessibilité.

Console de jeux, Box Android TV La Nvidia Shield TV est un puissant appareil de streaming qui offre une expérience de visionnage immersive avec la prise en charge du 4 K HDR. Avec son puissant processeur Tegra X1+ et ses nombreuses options de jeu, la Shield TV est également un excellent choix pour les joueurs.

Nvidia Shield possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Il s’agit entre autres :

de la lecture de contenus multimédia ;

du réglage de température d’un logement ;

du réglage de la lumière dans un logement ;

de la recherche de films et séries ;

du contrôle des caméras, machines à cafés et bien d’autres appareils.

À toutes ces fonctionnalités s’ajoute la navigation sur internet. Il est en effet possible de faire des recherches sur Internet, de consulter ses sites préférés depuis son appareil Nvidia Shield. Cependant, il faut savoir s’y prendre.

En effet, pour la réussite de l’opération, vous devez au préalable installer un navigateur internet sur la box. Vous avez la possibilité d’opter pour le navigateur de votre choix. Une fois l’installation réussie, vous pouvez enfin commencer votre navigation. Pour cela, connectez votre box à Internet en choisissant la connexion via Wi-Fi dans les paramètres.

Au-dessus de la zone d’affichage de la page de votre navigateur se situe la barre d’adresse et de recherche. Vous devez saisir dans cette case l’adresse du site de streaming auquel vous souhaitez accéder. Vous serez ainsi directement dirigé vers la page d’accueil de ce dernier.

Autres articles :

Si vous préférez les recherches vocales, rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre TV. Appuyez ensuite sur le bouton « Recherche vocale » de la télécommande et énoncez votre question. De nombreux résultats de recherche vous seront proposés.

Vous avez choisi Google Chrome comme navigateur pour votre box et vous souhaitez l’avoir sur la TV connectée ? Ne vous inquiétez pas ; le processus d’installation de Google Chrome sur cet appareil est très simple et se fait en deux étapes.

La première concerne le téléchargement de l’APK de votre navigateur. Elle consiste simplement à télécharger l’APK avec un compte Google associé à votre TV connectée sur votre PC ou votre smartphone. Une fois le téléchargement réussi, place à la seconde étape du processus. Vous devez transférer l’APK vers votre Android TV au moyen d’une clé USB. Vous pouvez également recourir à des applications dédiées à cette opération pour réussir votre installation.

Autres articles :

Vous disposez de nombreuses options pour effectuer l’installation de Google Chrome sur votre TV connectée. Vous pouvez par exemple vous servir de l’application Google Play Store. Le processus d’installation avec cette application peut varier d’un modèle à un autre ou d’une version de TV à une autre.

Vous pouvez aussi recourir à un ordinateur pour télécharger le navigateur et le mettre sur votre TV grâce à une connexion des deux appareils. L’utilisation du Wi-Fi est aussi une solution efficace pour réaliser cette connexion. Il suffit d’activer le même réseau sur l’ordinateur et la TV et de faire les configurations nécessaires dans les paramètres.

Vous venez d’acquérir une nouvelle TV connectée ou un nouveau smartphone, mais vous n’y trouvez pas Google ? Pour installer Google sur un appareil, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’un ordinateur ou d’une box, la solution la plus simple est d’opter pour Google Play Store.

Ouvrez l’application sur l’appareil sur lequel vous souhaitez mettre le navigateur et recherchez Google. Il sera très facile à identifier avec son symbole G.

Cliquez ensuite sur l’icône de l’application et appuyez sur le bouton Installer. Au bout de quelques minutes, vous disposerez de Google sur votre appareil et vous pourrez enfin faire vos recherches, visiter vos sites préférés et naviguer à votre gré.

Somme toute, il n’est pas difficile d’installer Google sur votre nouvel appareil Nvidia Shiel TV. Il vous suffit de suivre les bonnes méthodes présentées dans cet article pour réussir facilement cette opération