Nokia Streaming Box 8000 – Android TV Smart Box : Avis, Avantages, Inconvénients

Avec la montée en popularité des services de streaming, la demande vis-à-vis des appareils de streaming a également augmenté. Les boîtes de streaming sont des dispositifs faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision, des films, des vidéos en ligne, et bien plus encore, sur leur téléviseur.

L’un des populaires est la Nokia Streaming Box 8000, une box de streaming alimentée par Android TV. Dans cet article, nous allons passer en revue ses avantages et inconvénients, pour aider les utilisateurs potentiels à prendre une décision éclairée avant d’acheter cet appareil.

Nokia Streaming Box 8000 : Android TV

La Nokia Streaming Box 8000 est une box de streaming alimentée par Android TV, qui offre un accès facile aux services de streaming en ligne. Cet appareil dispose d’un processeur quad-core 64 bits, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Il est équipé de Bluetooth 5.0, d’un port Ethernet et de Wi-Fi 2.4 G/5G. Aussi, il prend en charge la résolution 4K Ultra HD et la technologie HDR10.

Avantages Nokia Streaming Box 8000

Interface utilisateur conviviale

L’interface utilisateur de la Nokia Streaming Box 8000 est simple à utiliser et facile à naviguer. Les utilisateurs peuvent facilement trouver leurs applications de streaming préférées, ainsi que des recommandations personnalisées basées sur leurs habitudes de visionnage.

L’interface utilisateur est également personnalisable, de sorte que les utilisateurs peuvent organiser leurs applications et leurs préférences selon leurs besoins.

Streaming vidéo en haute qualité

La Nokia Streaming Box 8000 prend en charge la résolution 4K Ultra HD et la technologie HDR10, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter de leurs émissions et films préférés en haute qualité.

De même, vous avez la possibilité de régler la résolution vidéo en fonction de votre connexion Internet, pour une expérience de visionnage fluide.

Compatibilité avec les applications populaires de streaming

La Nokia Streaming Box 8000 prend en charge une large gamme d’applications de streaming populaires, telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent aussi accéder à des applications de streaming locales en fonction de leur emplacement géographique.

Possibilité d’installer des applications tierces

La Nokia Streaming Box 8000 permet aux utilisateurs d’installer des applications tierces en plus des applications de streaming populaires. Cela signifie que vous pouvez étendre les fonctionnalités de la boîte de streaming et avoir accès à des applications qui ne sont pas disponibles dans la boutique d’applications officielle.

Contrôle vocal à distance

La Nokia Streaming Box 8000 est équipée d’une fonction de contrôle vocal à distance qui permet aux utilisateurs de rechercher et de naviguer facilement dans leur contenu sans avoir à utiliser le clavier.

Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de contrôle vocal pour contrôler d’autres appareils connectés, tels que les lumières et les thermostats, qui sont compatibles avec Google Assistant.

Inconvénients Nokia Streaming Box 8000

Pas de support pour certaines applications de streaming populaires

Malheureusement, la Nokia Streaming Box 8000 ne prend pas en charge certaines applications de streaming populaires telles que Disney+ et HBO Max. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à ces services de streaming.

Problèmes de compatibilité avec certains téléviseurs

La Nokia Streaming Box 8000 peut rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains téléviseurs, en particulier avec les téléviseurs plus anciens. Vous devez donc vérifier la compatibilité de la boîte de streaming avec votre téléviseur avant de l’acheter.

La fonctionnalité de contrôle vocal peut être limitée

Bien que la fonctionnalité de contrôle vocal de la Nokia Streaming Box 8000 soit utile, elle peut être limitée par rapport à d’autres appareils de streaming. Alors, vous pouvez rencontrer des problèmes de compréhension de la boîte de streaming lorsque vous utilisez la fonction de contrôle vocal.

Différence entre la Box 8000 et la Box 8010

La principale différence entre la Nokia Streaming Box 8000 et la Box 8010 est que cette dernière est équipée d’une télécommande avec fonction de contrôle vocal intégrée.

Cela permet aux utilisateurs de rechercher et de naviguer facilement dans leur contenu sans avoir à utiliser le clavier. La Box 8010 offre également une capacité de stockage interne de 16 Go, ce qui est deux fois supérieur à celui de la Box 8000.

Qu’est-ce qu’une Android TV Smart Box ?

Une Android TV Smart Box TV est un appareil de streaming qui se connecte à votre téléviseur pour offrir une expérience de visionnage de qualité supérieure. Elle fonctionne sous le système d’exploitation Android TV de Google, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à des applications populaires de streaming telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, etc.

Avantages Android TV Smart Box

Les Android TV Smart Box offrent de nombreux avantages pour les consommateurs. Tout d’abord, ces boîtiers permettent de transformer n’importe quel téléviseur en une smart TV en connectant simplement la box au port HDMI. Cela permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience de visionnage plus riche en contenu avec un accès facile aux applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et bien d’autres.

De plus, les Android TV Smart Box prennent en charge la qualité vidéo 4K, offrant ainsi une expérience de visionnage haute résolution avec une qualité d’image nette et claire. Certains boîtiers sont également équipés d’une manette de jeu Bluetooth, offrant aux utilisateurs la possibilité de jouer à des jeux Android directement sur leur téléviseur.

Par ailleurs, les Android TV Smart Box sont compatibles avec les assistants virtuels tels que Google Assistant et Amazon Alexa, permettant aux utilisateurs de contrôler leur boîte à l’aide de commandes vocales. Aussi, ces boîtiers offrent souvent des fonctionnalités de contrôle parental, permettant aux parents de surveiller et de restreindre l’accès à certains types de contenu.

Enfin, les Android TV Smart Box sont souvent plus abordables que les smart TV traditionnelles, offrant ainsi une alternative plus économique pour les consommateurs qui cherchent à améliorer leur expérience de visionnage sans avoir à investir dans un téléviseur haut de gamme.

Inconvénients Android TV Smart Box

Malgré les nombreux avantages offerts par les Android TV Smart Box, il y a aussi certains inconvénients à prendre en compte.

Pour commencer, ces box nécessitent une connexion Internet stable et rapide pour fonctionner correctement, ce qui peut être un problème dans les zones avec une couverture Internet limitée ou des connexions instables.

De plus, l’utilisation intensive de la connexion Internet peut entraîner une surconsommation de données, ce qui peut être coûteux pour certains utilisateurs.

En outre, l’installation et la configuration d’une Android TV Smart Box peuvent être un peu compliquées pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la technologie. Il est important de suivre les instructions d’installation avec soin pour s’assurer que la box fonctionne correctement.

Enfin, bien que les Android TV Smart Box offrent une alternative plus économique aux smart TV traditionnelles, certains modèles plus avancés peuvent encore être assez coûteux. Il est donc recommandé de rechercher et de comparer les différentes options disponibles pour trouver la box qui convient le mieux à votre budget.

Pourquoi parlons-nous de l’IPTV ?

L’IPTV est une technologie qui permet aux utilisateurs de diffuser des émissions de télévision et des films en direct sur Internet. Bien que l’IPTV ne soit pas directement lié à la Nokia Streaming Box 8000, il est important de comprendre ce qu’est l’IPTV pour comprendre comment fonctionne la diffusion de contenu en streaming.

L’IPTV utilise des protocoles Internet pour diffuser des émissions de télévision et des films en direct à travers le monde. Les utilisateurs peuvent accéder à ces émissions en direct via leur connexion Internet. De nombreux services de streaming populaires, tels que Netflix et Amazon Prime Video, utilisent également des technologies IPTV pour diffuser du contenu.

Shiel TV de Nvidia : un gros concurrent

La Nvidia Shield TV est une autre Android TV Smart Box qui est un gros concurrent de la Nokia Streaming Box 8000. Elle offre également une expérience de visionnage de qualité supérieure avec une qualité vidéo 4K, un stockage interne allant jusqu’à 16 Go et la possibilité d’utiliser une manette de jeu Bluetooth. La Nvidia Shield TV prend en charge une large gamme d’applications de streaming populaires, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et HBO Max, ce qui est un avantage considérable par rapport à la Nokia Streaming Box 8000.

Par ailleurs, la Nvidia Shield TV offre des fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle vocal intégré, le support pour Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que la possibilité de jouer à des jeux Android et de diffuser des jeux depuis un ordinateur équipé d’une carte graphique Nvidia. Cependant, tout comme la Nokia Streaming Box 8000, la Nvidia Shield TV peut rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains téléviseurs.