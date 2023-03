Comment activer le mode interprète google anglais ?

Aperçu Nom Prix 1 interprètes divers le meilleur de l'opérette vol.2 [import anglais] 5,15 € 2 ludwig van beethoven les nouveaux interprètes quatuor turner beethoven opus 18 [import anglais] 82,12 € 3 ddung mode poupée grille anglais étudiants grand cadeau pour les garçons et les filles de plus de 3 ans miniinthebox 70,80 € 4 SaraMart Vêtements pour enfants La mode garçon alphabet anglais 2 Pcs Costume enfant 15,88 €

L’anglais figure parmi les langues les plus parlées du monde. De ce fait, il est d’une importance capitale de savoir le parler. En attendant de suivre des cours d’apprentissage, vous pouvez utiliser le Google Assistant pour vous exprimer.

Il s’agit d’un outil capable de traduire en anglais vos différentes conversations. Lorsqu’une telle intelligence artificielle est disponible sur l’un de vos appareils numériques, vous devez d’abord l’activer avant qu’elle ne vous serve.

Voici comment mettre en marche le mode interprète google anglais.

Ok google soit mon interprète en anglais

Le mode Interprète de Google Assistant a été conçu pour traduire dans plusieurs dizaines de langues. Le nombre des langues de traduction varie d’un appareil à un autre.

Lorsque vous prononcez la phrase « Ok google soit mon interprète en anglais », cela signifie que vous souhaitiez que l’outil fasse vos traductions en anglais.

Aussi, vous faut-il noter que cette suite de mots est celle que vous devez utiliser pour mettre de façon proprement dite en marche le mode interprète de Google Assistant.

Le mode interprète en question est pris en charge par tous les appareils de type Google Assistant. Il peut s’agir d’un smartphone, d’un haut-parleur, d’une horloge intelligente ou d’une enceinte.

Vous n’avez pas besoin de télécharger cette fonctionnalité avant de vous en servir. Elle est déjà intégrée à l’appareil.

Par ailleurs, vous devez retenir que le mode interprète de Google s’utilise généralement de manière orale. Vous pouvez également la lancer manuellement. Dans ce cas, vous aurez à choisir sur l’écran la langue de traduction et taper les mots à interpréter.

Quelle est la différence entre un traducteur et un interprète ?

La différence la plus notable entre un traducteur et un interprète repose au niveau de la nature ou du format de l’élément à travailler. En effet, un interprète n’intervient qu’au niveau des supports oraux alors qu’un traducteur est sollicité pour les textes.

La distinction entre ces deux types de travailleurs s’observe aussi au niveau du délai de réalisation de leurs missions. Un interprète agit immédiatement alors que le traducteur requiert plus de temps pour satisfaire son client.

Lorsque vous possédez un smartphone compatible, la première étape pour activer le mode interprète est d’ouvrir l’application Google Assistant. Cela peut se faire en touchant l’icône concernée ou en disant tout simplement Hey Google. Le même objectif peut être atteint en appuyant sur le bouton vocal situé dans la barre de recherche après avoir ouvert l’application Google.

En ce qui concerne la deuxième étape, elle consiste à dire « Hey Google sois mon interprète » suivi de la langue dans laquelle vous comptez effectuer la traduction. Il s’agit ici de l’anglais. C’est d’ailleurs dans cette langue que l’outil effectue par défaut ses traductions.

Il faut en premier lieu ouvrir l’application Chrome sur votre appareil. En deuxième étape, vous devez ouvrir une page dont la langue vous est inconnue.

Rendez-vous ensuite dans les Paramètres de l’application puis choisissez « Toujours traduire les pages en » suivi de la langue dans laquelle vous souhaitez que vos traductions se fassent. Suite à cela, chaque fois que vous allez consulter une page en ligne et qu’elle est dans une langue étrangère, le contenu sera aussitôt traduit dans la langue que vous aurez définie.

Pour traduire une conversation en direct, vous devez dire Hey Google pour ouvrir l’application Google Assistant. Ensuite, vous devez lancer le mode interprète en disant une commande comme « Active le mode interprète ».

Après cela, vous devez choisir les langues dans lesquelles la conversation sera faite et traduite. Dès que c’est fait, vous entendrez une tonalité.

C’est le moment pour vous de parler dans l’une ou l’autre des langues pour lesquelles vous aurez opté. L’outil se chargera dès cet instant de traduire la conversation.

Selon le type d’appareil que vous possédez, l’intelligence artificielle peut à la fois vous faire entendre et voir la traduction. Retenez que vous n’avez pas à alterner entre les langues pour que l’outil évolue au niveau de son fonctionnement.

Pour activer la traduction instantanée au niveau d’un ordinateur, il faut ouvrir Chrome et appuyer sur Plus situé dans le coin haut droit de l’écran. Ensuite, vous devez appuyer sur Paramètres et faire de même sur l’inscription Langues.

Suite à cela, il faut activer l’option Utiliser Google Traduction se trouvant au sein de la rubrique Google Traduction. Avec un smartphone, tout s’effectue également dans l’application Chrome.

Une fois au sein de cette interface, vous devez appuyer sur Paramètres après fait autant sur l’indication Plus située à droite de la barre d’adresse. Suite à cela, vous devez successivement cliquer sur Langues, Paramètres avancés et Traduire dans cette langue.

Il ne vous reste plus qu’à choisir une langue parmi la liste proposée.