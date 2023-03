Comment traduire une photo avec Google Traduction image ?

Les manières de traduire une photo avec Google Traduction image

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à traduire un texte en prenant une photo. Notamment si cette traduction doit se faire dans les plus brefs délais.

Pourquoi ne pas faire recours à Google Traduction ? Son utilisation est simple et rapide. Découvrez toutes les particularités de cet outil ici.

Avantages de traduire une image avec Google Traduction image

Google Traduction est une application avec de nombreux avantages. Notons premièrement qu’il s’agit d’un outil accessible gratuitement. Vous n’avez pas besoin d’effectuer un achat ou un abonnement pour en profiter. Il vous suffit de télécharger l’application sur Play store pour les téléphones Android ou sur l’App Store pour les smartphones iOS et les tablettes iPad pour pouvoir l’utiliser.

Deuxièmement, ses fonctionnalités sont très intuitives. Vous n’avez pas besoin d’une formation ou d’un guide pour prendre en charge l’application. Vous pouvez l’utiliser sans contraintes particulières. Son interface est conçue de façon à vous guider naturellement. Par ailleurs, vous pouvez effectuer des traductions sur n’importe quel type de support : manuscrits, livres, documents numériques.

Troisièmement, Google Traduction offre des résultats dans de courts délais. Quelle que soit la longueur du texte à traduire, un délai d’une minute est largement suffisant pour avoir la traduction de votre texte dans la langue souhaitée. De plus, l’application prend en charge plus d’une centaine de langues. Il est aussi important de mentionner que la rapidité de la traduction dépend de la stabilité de votre connexion.

Inconvénients de traduire une image avec Google Traduction image

Bien que l’application Google Traduction soit gratuite, facile à utiliser et rapide pour la traduction de contenu écrit sur une photo, elle présente quelques inconvénients.

Le système de traduction utilisé par Google n’est pas précis. Vous pourrez ainsi observer quelques erreurs dans vos traductions. Ces erreurs sont dues à une mauvaise compréhension de l’application des tournures de phrases propres à une langue donnée.

Si votre niveau de compréhension de la langue de destination est faible, ces erreurs seront difficiles à identifier. Toutefois, vous pouvez toujours garder espoir. Les mises à jour de l’application prennent en compte ces bugs et proposent un système de plus en plus performant.

Aussi, l’application Google Traduction ne garantit pas la confidentialité de vos documents. Puisqu’elle est gratuite, cette option n’est pas prise en compte. Il est donc préférable de ne pas l’utiliser pour traduire des documents professionnels. Le recours à une entreprise de traduction professionnelle qui garantit la non-divulgation de données est vivement souhaité dans ce contexte.

Pour traduire une photo avec un iPhone, vous devez avoir l’application Google Traduction. Elle est facilement téléchargeable sur l’App Store. Après avoir installé l’application, vous pouvez commencer la traduction.

La photo peut être prise directement depuis l’appareil photo dans l’application ou importée dans le navigateur de Google Traduction. Veillez à ce que les images soient claires et de grandes tailles pour une traduction beaucoup plus précise. Étape par étape il faudra :

Ouvrir l’application sur son iPhone ou iPad

Paramétrer l’application en définissant une langue source et une langue de traduction

Cliquer sur « importer » pour les photos déjà prises ou cliquer sur l’icône « appareil photo » pour prendre une nouvelle photo

La traduction se fait instantanément après que vous ayez pris la photo.

Quel est le meilleur traducteur photo gratuit ?

Microsoft traducteur, Dictionnaire Linguee, Cam Translator sont autant d’applications de traduction proposées en ligne. Elles sont accessibles sur Play store ou App Store. Cependant, aucune d’elles n’offre un service de traduction aussi précis et rapide que Google Traduction. C’est le meilleur traducteur photo gratuit disponible en ligne actuellement.

En résumé, pour traduire une photo avec Google Traduction, il faut télécharger l’application sur Play store ou App Store. C’est une application gratuite et facile à utiliser. Elle fournit en plus des résultats rapides. Toutefois, une relecture des textes traduits doit être faite pour en garantir le sens.

