Internet donne une grande ouverture sur le monde aujourd’hui. Il est possible grâce à la connectivité d’accéder à des publications venant de la planète entière. Et, avec cet accès au monde vient la barrière de la langue.

Heureusement, pour répondre à cette problématique, la traduction en ligne a été inventée. Dans cet article, découvrez ce qu’est la traduction vocale en ligne, ses avantages, ses inconvénients et les moyens d’y accéder.

Qu’est-ce que Google traduction vocale en ligne ?

Google traduction vocale en ligne est un outil de Google qui vous permet de faire des traductions en passant directement par le service internet. La particularité de cet outil est la capacité à traduire des messages vocaux et celle de les traduire en message vocal. Ceci veut dire que vous pouvez dire un texte plutôt que de le saisir et parvenir quand même à en avoir la traduction dans la langue de votre choix.

L’outil de traduction de Google se perfectionne de jour en jour. Il met à la disposition des internautes, la capacité de traduire des messages dans 103 langues, dont l’anglais, le français, le haoussa, le yoruba et même le zoulou. Toutes les langues les plus parlées au monde se retrouvent dans ce répertoire de langues du moteur de recherche le plus populaire au monde.

Quels sont les avantages Google traduction vocale ?

Google traduction vocale comporte de nombreux avantages. Tout d’abord, le premier avantage est lié à sa fonction à proprement parler. Il permet de traduire des dires d’une langue à une autre afin de rendre le message compréhensible pour celui qui l’écoute. La particularité de la traduction vocale est qu’elle vous permet de contourner certaines difficultés de la langue écrite.

Pour illustrer, imaginez que vous voyagez à l’étranger, vous ne comprenez pas la langue du pays et vous ne savez pas non plus l’écrire. Ou encore, vous ne connaissez pas bien l’orthographe de certains mots. Il vous suffit d’utiliser le traducteur vocal de Google pour traduire automatiquement le message d’un autochtone dans votre langue. Et vice versa.

L’outil de traduction vocal de Google vous permet d’aller partout (presque) dans le monde sans vous soucier de la barrière de la langue. De même, même si vous ne vous déplacez pas, vous pourrez comprendre les messages en langues étrangères qui viennent à vous. Vous pourrez écouter des conférences, regarder des films, suivre des cours dans une langue qui vous est étrangère. Le champ de vos connaissances ne peut qu’en être élargi.

Quels sont les inconvénients Google traduction vocale ?

Avec Google traduction vocale, il serait difficile de parler d’inconvénient. Il serait plus approprié de parler des limites de l’outil, car il n’a pas d’inconvénient à proprement dire.

Ainsi, la première limite de cet outil est qu’il ne fonctionne pas sans une connexion internet, à moins que vous ayez téléchargé au préalable sur votre mobile les langues de votre choix. Ceci est dû au fait que la traduction nécessite d’interroger les serveurs Google en ligne. Précisons cependant que Google traduction ne fonctionne pas sur ordinateur sans une connexion internet.

La deuxième limite de Google traduction vocale est que parfois, la traduction obtenue semble manquer de sens. Ceci est dû à l’insuffisance de données de Google sur une des langues de la traduction. En effet, pour faire une traduction, le moteur de recherche se base sur un corpus plurilingue constitué par les langues les plus parlées sur internet.

La traduction dans certaines langues est donc sujette à une traduction préalable dans une langue intermédiaire avant d’aboutir à la traduction finale. Ce qui parfois change le sens des phrases pour donner un mauvais résultat. Moins la langue dans laquelle vous voulez faire la traduction est parlée ou utilisée sur internet, moins vous aurez de chances d’obtenir un bon résultat. Pour finir, la synthèse vocale n’est pas disponible dans certaines langues.

Pour utiliser Google traduction vocale en ligne, voici comment procéder :

Aller sur votre page de recherche Chrome ou Google.

Entrez dans le menu des applications Google.

Cliquez sur l’application « Traduction ».

Choisissez les langues de traduction.

Cliquez sur le microphone pour enregistrer le message audio à traduire.

Cliquez sur la touche du magnétophone à droite pour écouter la traduction vocale de votre texte.

Pour pouvoir utiliser le microphone de votre appareil, vous devez avant tout autoriser cette commande à Google. Pour cela, il vous suffit d’aller dans les paramètres de confidentialité et autoriser la commande. Cette procédure est la même pour l’utilisation de Google traduction vocale hors ligne sur mobile. La seule différence est que vous n’aurez accès qu’aux langues que vous avez préalablement téléchargées.

Quel est le meilleur traducteur vocal ?

À ce jour, on peut affirmer que Google traduction vocale est le meilleur traducteur vocal disponible gratuitement sur internet. Il est suivi de près par des applications dont la performance n’est pas des moindres. Il s’agit d’applications telles que iTranslate Voice, Deepl, Say Hi, Reverso, Lexicool, Waygo et Systran.

