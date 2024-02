Comment utiliser le mode sombre sur Facebook ? | Guide pour mettre en place le mode Nuit

Découvrez comment profiter pleinement du mode sombre sur Facebook, une fonctionnalité qui améliore votre expérience utilisateur et préserve vos yeux. Dans cet article, nous vous expliquerons étape par étape comment le mettre en marche.

Ce que vous devez retenir pour l’utilisation du mode sombre sur Facebook:

Le mode sombre sur Facebook réduit la fatigue visuelle, économise l’énergie de la batterie et améliore l’ergonomie nocturne.

Pour activer le mode sombre sur Facebook : Sur navigateur web, accédez aux paramètres et sélectionnez “Mode sombre”. Sur dispositifs mobiles (iOS & Android), ouvrez l’application Facebook, allez dans les paramètres, puis choisissez “Mode sombre”.

Pour limiter les effets indésirables, ajustez la luminosité de l’écran, la taille du texte et désactivez temporairement le mode sombre si nécessaire

Lire : Pourquoi, comment et sur quel site acheter des likes Facebook ?

Le mode sombre est devenu populaire dans de nombreuses applications et plateformes en raison des nombreux avantages qu’il procure aux utilisateurs :

Réduction de la fatigue visuelle : lorsqu’on utilise l’écran pendant des périodes prolongées, les tons blancs et brillants peuvent provoquer un inconfort pour nos yeux. Le mode sombre peut aider à réduire cette fatigue en diminuant la lumière émise par les écrans.

: lorsqu’on utilise l’écran pendant des périodes prolongées, les tons blancs et brillants peuvent provoquer un inconfort pour nos yeux. Le mode sombre peut aider à réduire cette fatigue en diminuant la lumière émise par les écrans. Économie d’énergie : les écrans OLED nécessitent moins d’énergie pour afficher des couleurs sombres, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la batterie des appareils mobiles.

: les écrans OLED nécessitent moins d’énergie pour afficher des couleurs sombres, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la batterie des appareils mobiles. Meilleure ergonomie nocturne : si vous aimez naviguer sur les réseaux sociaux avant de vous coucher, le mode sombre peut faciliter cette transition en adaptant les couleurs de l’écran à celles de l’environnement nocturne.

Lire : Les avantages de Facebook Ads pour votre entreprise

Passons maintenant aux différentes méthodes pour activer le mode sombre sur Facebook, en commençant par la version Web du réseau social.

Sur une navigateur Web

Pour activer le mode sombre via votre navigateur web :

Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à votre compte Facebook en entrant vos identifiants de connexion. Une fois que vous êtes sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône de menu en forme de flèche vers le bas qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page. Un menu déroulant apparaîtra. Recherchez l’option « Paramètres et confidentialité » et cliquez dessus pour accéder au sous-menu. Dans ce sous-menu, sélectionnez l’option « Mode sombre ». Le mode sombre sera alors activé automatiquement, changeant ainsi l’apparence générale de Facebook en passant du blanc au noir avec des nuances de gris.

Notez que cette méthode est valide pour les navigateurs tels que Google Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge.

Lire : Comment Télécharger une Vidéo Facebook

Sur dispositifs mobiles (iOS & Android)

L’activation du mode sombre peut également être effectuée depuis l’application mobile de Facebook, disponible pour les appareils iOS et Android. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Facebook sur votre smartphone ou tablette. Cliquez sur les trois lignes horizontales situées dans le coin inférieur droit (iOS) ou dans le coin supérieur droit (Android). Faites défiler le menu déroulant jusqu’à la section « Paramètres et confidentialité » puis cliquez dessus pour voir les options disponibles. Sélectionnez ensuite l’option « Mode sombre » dans la liste des préférences. Vous pourrez choisir entre trois options : désactivé, activé, et réglage automatique en fonction de la luminosité ambiante ou du mode d’économie d’énergie. Choisissez l’option qui vous convient pour activer le mode sombre sur votre application Facebook.

Limiter les effets indésirables : conseils et astuces

Une fois que vous avez activé le mode sombre sur Facebook, il est possible que certaines photos, vidéos ou publications ne soient pas correctement visibles. Pour pallier cet inconvénient, voici quelques conseils :

Régler la luminosité de l’écran : un écran trop lumineux peut être inconfortable pour vos yeux. Assurez-vous de bien régler la luminosité de votre dispositif en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

: un écran trop lumineux peut être inconfortable pour vos yeux. Assurez-vous de bien régler la luminosité de votre dispositif en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Adapter la taille du texte : ajuster la taille du texte à vos besoins peut également aider à améliorer la lisibilité des contenus lorsque vous utilisez le mode sombre.

: ajuster la taille du texte à vos besoins peut également aider à améliorer la lisibilité des contenus lorsque vous utilisez le mode sombre. Naviguer entre les différents modes : si vous rencontrez des problèmes de visibilité avec une image spécifique, n’hésitez pas à désactiver temporairement le mode sombre pour mieux apprécier le contenu en question.

En suivant ces étapes et conseils, vous pourrez profiter pleinement du mode sombre sur Facebook, économiser de l’énergie et préserver vos yeux lors de longues sessions de navigation. La possibilité de passer facilement d’un mode à l’autre vous permettra également de mieux adapter votre expérience utilisateur aux différentes situations et préférences personnelles.