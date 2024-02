Samsung Galaxy Z Fold5 en revue : le roi des smartphones pliants détrôné ?

Le Samsung Galaxy Z Fold5 est la dernière itération du géant coréen, et dans ce test, nous allons explorer si ce modèle continue de mériter son titre de meilleur smartphone pliant sur le marché.

Samsung Galaxy Z Fold5 : est il toujours le meilleur smartphone pliant ?

Pour cela, nous aborderons plusieurs aspects clés tels que le design, la connectivité, les écrans, la performance et bien d’autres.

Ce que vous devez retenir du Samsung Galaxy Z Fold5 :

Le Samsung Galaxy Z Fold5 présente des améliorations notables dans son design, notamment avec une nouvelle charnière “waterdrop” offrant un aspect plus fin et élégant, tout en améliorant la durabilité de l’appareil.

En termes de connectivité, le Z Fold5 offre des fonctionnalités presque parfaites avec le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E et la compatibilité avec la bande de fréquence de 6 GHz, bien que la norme Wi-Fi 7 soit absente.

Les écrans du Galaxy Z Fold5 sont de grande qualité, offrant une expérience immersive grâce à leur résolution élevée et leur taux de rafraîchissement élevé, parfait pour la lecture, le multitâche et le visionnage de vidéos.

Doté du Snapdragon 8 Gen 2 et de 12 Go de RAM, le Galaxy Z Fold5 offre des performances exceptionnelles, adaptées à toutes sortes de tâches, ce qui en fait l’un des meilleurs smartphones pliants du marché.

Design : des améliorations notables pour un score de 4.5/5

Pour cette cinquième version, Samsung n’a pas révolutionné le design mais a apporté une amélioration cruciale avec l’introduction de la nouvelle charnière “waterdrop”. Cette charnière permet au Galaxy Z Fold5 de se replier complètement sans laisser d’espace entre les deux parties de l’écran pliable. Cela donne un aspect plus fin et élégant à l’appareil fermé, dont les dimensions sont d’environ 15.49 x 12.99 x 0.61 cm ouvert, et de 15.49 x 6.71 x 1.34 cm fermé.

Cette innovation profite également à la fonctionnalité de l’appareil, car la nouvelle charnière maintient fermement les différents angles d’écran souhaités par les utilisateurs. Enfin, cela devrait rendre le Z Fold5 plus durable en empêchant la saleté et autres éléments extérieurs de s’infiltrer entre les plis de l’écran. Notez cependant que pour profiter pleinement de ces améliorations, l’achat séparé d’un étui de protection adapté est recommandé.

Connectivité : presque parfaite avec un score de 4/5

Samsung n’a pas fait dans la demi-mesure concernant la connectivité du Galaxy Z Fold5. L’appareil offre le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E en matière de connexions sans fil. Bien que les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7 soient déjà disponibles, Samsung a préféré faire l’impasse sur cette norme encore incertaine au moment de la conception du Galaxy Z Fold5.

Mais rassurez-vous, le dernier-né des smartphones pliables de Samsung est compatible avec la nouvelle bande de fréquence de 6 GHz, ce qui représente un atout non négligeable. Le Z Fold5 bénéficie également d’une puce Ultra Wide Band pour suivre précisément les objets équipés d’une SmartTag, entre autres fonctions. Pour ce qui est de la recharge, l’appareil intègre un port USB-C compatible avec une charge filaire jusqu’à 25W, tandis que la charge sans fil reste limitée à 15W et la charge inversée à 4.5W.

Affichages : maîtrisés pour un score de 4.5/5

Samsung étant l’un des principaux fournisseurs d’écrans pour smartphones, il n’est pas surprenant que les écrans du Galaxy Z Fold5 soient de grande qualité. L’utilisation d’un smartphone à double écran s’avère vite addictif, surtout pour ceux qui font beaucoup de lecture, de multitâche ou qui apprécient regarder des vidéos confortablement. Il est vrai que l’utilisation nécessite parfois les deux mains, mais la plupart du temps, on déplie le Z Fold5 lorsque l’on a suffisamment d’espace ou que l’on est dans une situation confortable.

En parlant d’écrans, celui à l’avant (présent lorsqu’on replie l’appareil) possède une résolution de 904×2316 pixels et un même taux de rafraîchissement que l’écran principal. Malgré son ratio inhabituel de 23.1 :9, il offre tout de même une bonne ergonomie au quotidien.

Performance : le meilleur de Qualcomm pour un score de 4.5/5

Pour animer ses deux écrans, Samsung a choisi le Snapdragon 8 Gen 2, soit la meilleure offre de Qualcomm à ce jour. Couplé à 12 Go de RAM, ce processeur permet au Galaxy Z Fold5 de gérer sans problème toutes sortes de tâches, qu’il s’agisse de jouer à des jeux en 3D, naviguer sur internet, visionner des vidéos en streaming ou téléchargées, ou même effectuer des travaux de bureautique.

Galaxy Z Fold5 est-il toujours le meilleur smartphone pliant ?

En résumé, Samsung a su apporter des améliorations pertinentes au Galaxy Z Fold5, tout en conservant les atouts qui ont contribué à la renommée de cette série d’appareils. Les progrès réalisés sur le design, la connectivité et les écrans ainsi que l’excellente performance du processeur confirment que le Galaxy Z Fold5 mérite bien son titre de meilleur smartphone pliant du marché.