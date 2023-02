Présentation PowerPoint avec un design sur mesure fait par des experts

Microsoft PowerPoint fait partie des logiciels de la suite bureautique Microsoft Office et sert à créer de toutes pièces des supports visuels à la fois attrayants et éblouissants.

Ce logiciel offre une multitude de possibilités, mais son utilisation optimale nécessite un certain savoir-faire.

La meilleure manière d’exploiter toute la puissance de ce logiciel en matière de création de visuels est de confier son exploitation à des experts comme Slidor, une agence PowerPoint.

Que faut-il savoir sur la solution logicielle Microsoft PowerPoint ?

Sommaire







Le logiciel Microsoft PowerPoint est une solution qui permet de concevoir des supports visuels pour une présentation orale. Dans PowerPoint, les textes, les images ainsi que les vidéos se retrouvent sur des pages individuelles appelées slides ou diapositives.

Dans le cadre d’une présentation PowerPoint, il est possible d’animer l’ensemble des éléments de la présentation grâce aux mouvements fournis par le logiciel. Il s’agit de l’apparition, de la disparition et de l’agrandissement.

Pendant une présentation, le présentateur peut assurer le passage d’une diapositive à une autre de façon manuelle ou automatique. Pour passer manuellement d’une diapositive à une autre, le présentateur peut se servir d’un clavier, d’une souris ou d’une télécommande.

Afin de passer automatiquement à une autre diapositive, il suffit de programmer un minuteur. Grâce aux nombreux effets disponibles, l’utilisateur de PowerPoint peut animer les transitions entre les slides.

Précisons aussi que dans PowerPoint, les présentations peuvent être créées à partir de pages blanches ou bien à partir des templates proposés par l’éditeur du logiciel. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres templates et les rendre disponibles à des groupes.

Cette option est très intéressante pour les entreprises en ce sens qu’elle permet à tous les salariés de communiquer avec le même modèle. Pour avoir des templates de qualité, certaines entreprises préfèrent passer par des agences PowerPoint. Il est possible de trouver une agence Powerpoint performante ici.

Accessibilité des présentations PowerPoint

Pendant la création d’une présentation, l’utilisateur peut sauvegarder son projet sous trois différents formats. Il s’agit du format par défaut (.ppt), du format PowerPoint Show (.pps) et du format modèle (. pot). Les fichiers créés dans Microsoft PowerPoint sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS. Ils peuvent donc être ouverts et utilisés aussi bien sur ordinateur que sur smartphone.

Société Slidor : que faut-il savoir sur cette agence ?

Située au cœur de Paris, la société Slidor est une agence PowerPoint. Cela veut dire qu’elle est constituée de professionnels spécialisés dans la réalisation de présentations PowerPoint.

En fonction des demandes de ses clients, Slidor est en mesure de concevoir des slides adaptés et percutants. Spécialisée dans la création de présentations PowerPoint, Slidor est une agence qui allie créativité, technique et méthodes pointues de conception.

En conséquence, les experts de Slidor sont capables de délivrer aux personnes qui sollicitent l’agence les meilleures présentations PowerPoint possible.

Dans le but d’atteindre ses objectifs en ce qui concerne la conception de présentations PowerPoint, Slidor fait preuve de veille en s’adaptant aux nouvelles réalités en matière de visuels. Cela se traduit chez les professionnels de Slidor par le renouvellement constant des codes du design.

Afin de fournir des rendus inégalés à ses clients, Slidor a fait le choix d’avoir au sein de son personnel des professionnels hautement qualifiés. Concrètement, l’équipe de Slidor est constituée :

de designers ;

d’illustrateurs ;

et de motions designers.

Ces différents professionnels travaillent de façon harmonieuse dans le but de délivrer les présentations visuelles les plus abouties du marché.

Présentation PowerPoint : pourquoi faire appel à Slidor ?

Microsoft PowerPoint est un outil très puissant qui permet essentiellement d’influencer des décisions, d’engager un public et de se différencier.

En vous servant de cet outil, vous devez éviter de passer pour un amateur avec une présentation basique et mal réalisée, surtout si les enjeux sont importants. L’une des meilleures manières de réussir une présentation PowerPoint est de confier sa création à des spécialistes en la matière comme Slidor.

Faire appel à Slidor pour la réalisation d’une présentation PowerPoint, c’est choisir une agence qui met à votre disposition des experts en créations PowerPoint. Forts de leurs années d’expérience et des compétences acquises dans ce domaine, ces spécialistes passionnés sont capables de réaliser des présentations soignées et professionnelles.

Pour cela, ils prennent le temps de bien comprendre vos besoins. Avec Slidor, vous avez l’assurance de bénéficier d’une présentation unique et sur mesure.

La réalisation de présentations PowerPoint est une activité qui nécessite du temps et des compétences dont vous ne disposez peut-être pas. En confiant la conception de vos présentations PowerPoint à Slidor, vous pourrez gagner du temps, car l’agence se charge de tout. Ses professionnels sauront mettre à profit toutes les connaissances dont ils disposent pour créer des présentations interactives.

Une autre raison de solliciter les services de Slidor est liée au fait que cette agence est capable d’intervenir sur de gros projets. Habituée à travailler sur des projets de grande ampleur, Slidor est une agence qui compte plus de 20 designers en CDI. Ceux-ci sont en mesure d’intervenir sur différents types de projets de présentation PowerPoint.

Présentation PowerPoint : l’importance du design pour ce type de projet

Le but d’une présentation PowerPoint, c’est de persuader, vendre ou partager des connaissances à des personnes bien définies. Peu importe l’objectif du présentateur, plusieurs facteurs doivent être réunis pour sa réussite.

Parmi les facteurs les plus importants figure la forme, c’est-à-dire l’esthétique ou le design du PowerPoint. De fait, que la présentation PowerPoint soit réalisée par vos propres soins ou par une agence spécialisée, il est capital que son design soit attirant.

Concrètement, une présentation PowerPoint à l’esthétique attrayante doit intégrer des modèles, polices, images ou vidéos capables d’impressionner les personnes à qui elle est destinée. Il ne faut pas non plus occulter l’importance du son et de la vidéo, car ces deux éléments contribuent également à attirer l’attention du destinataire.

Les fautes d’orthographe sont des éléments qui nuisent à l’esthétique d’une présentation PowerPoint. Elles donnent une mauvaise image du présentateur et peuvent conduire à une perte d’intérêt en ce qui concerne la présentation. Elles sont donc absolument à éviter dans toute présentation PowerPoint