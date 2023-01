Telegram avantages inconvénients : Applications de Messagerie Instantanée 2023

Les applications de messagerie instantanée font désormais partie de notre vie contemporaine. Elles sont même presque indispensables, tant pour communiquer au quotidien entre proches et amis, mais aussi pour des affaires professionnelles.

Ce sont des moyens simples et pratiques qui permettent de discuter, échanger des images et documents, émettre des appels et même communiquer en groupe. Une multitude de fonctionnalités sont donc à la disposition des utilisateurs.

Telegram fait partie des applications de messagerie instantanée. Il est certainement moins populaire que Whatsapp par exemple, mais Telegram demeure une application intéressante, qui comporte ses avantages comme ses inconvénients pour ses utilisateurs en 2023.

Qu’est-ce que Telegram : Une messagerie Instantanée ?

Telegram est une application de messagerie instantanée gratuite qui permet de communiquer facilement avec d’autres personnes inscrites sur la même application. Sa création remonte à 2013, par les frères Nikolaï et Pavel Dourov.

Telegram permet comme les autres applications de ce genre de communiquer à travers des messages écrits ou vocaux, des appels audio et vidéo, des partages d’images, de documents et de vidéos, des discussions de groupe, etc. Vous aurez simplement besoin de télécharger l’application et vous inscrire afin de pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités.

Avantages Telegram : Rapidité, Transfert, Sécurité

L’application Telegram a des avantages qui intéressent naturellement ceux qui ont fait le choix de l’utiliser.

En effet, l’application démontre une grande rapidité quant à son fonctionnement.

C’est un point très intéressant par rapport au transfert des fichiers, l’application permet d’ailleurs le partage de fichiers jusqu’à 2 Gigas par fichier.

L’autre avantage qui est le plus souvent mentionné pour Telegram est la confidentialité qu’il permet d’obtenir avec le cryptage des discussions. Il est difficile de pouvoir être réellement certain du respect de votre vie privée sur Whatsapp par exemple, malgré que les données soient déclarées être cryptées de bout en bout.

Telegram permet par ailleurs de créer des groupes jusqu’à 200 000 membres. Une version Premium de l’application existe, elle permet de profiter de fonctionnalités améliorées pour une expérience utilisateur encore meilleure.

Inconvénients avec Telegram

On peut toutefois relever des inconvénients à propos de Telegram. Même si l’application a atteint près de 700 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, elle demeure moins populaire que Whatsapp par exemple. La conséquence est que vous pouvez ne pas retrouver des proches et amis sur l’application.

Vous ne pourrez donc pas communiquer avec eux à travers Telegram. Il faut également noter que Telegram fait l’objet d’une restriction dans certains pays. Il vous faudra un VPN pour pouvoir communiquer à travers l’application. Enfin, l’interface de Telegram peut sembler un peu trop basique, mais cela n’empêche pas de profiter de ses fonctionnalités.

Pourquoi les gens vont sur Telegram ?

Les utilisateurs de Telegram y vont naturellement pour communiquer, comme cela est le cas pour les autres applications de messagerie instantanée. Il est courant pour les utilisateurs de combiner plusieurs applications de messagerie instantanée à la fois.

Telegram est généralement réservé à certaines activités particulières, pendant que Whatsapp et Messenger servent à communiquer au quotidien. En effet, l’application est reconnue pour la confidentialité qu’elle offre par rapport aux données.

Il faut également souligner que Telegram a fortement bénéficié de certaines circonstances pour voir le nombre de ses utilisateurs bondir. C’était le cas lors de la panne en 2021 sur Facebook (désormais Meta), et ses autres applications Messenger, Whatsapp et Instagram.

Pas moins de 70 millions de personnes ont viré sur Telegram à cette occasion. L’application est souvent une alternative très simple pour pouvoir continuer de communiquer si un bug survient sur Whatsapp.

Est-ce que Application Telegram est fiable ?

Telegram serait une option fiable pour communiquer via une application de messagerie instantanée. C’est d’ailleurs l’une des raisons, sinon la raison majeure, qui pousse les utilisateurs à choisir cette plateforme. Telegram a en effet une très bonne réputation sur le plan du respect de la vie privée. Toutefois, certains spécialistes du domaine de la sécurité ont pu émettre des avis différents sur cette croyance commune. Selon ces derniers, il existe des failles dans le système qui entachent réellement cette image de l’application de messagerie instantanée ultra-sécurisée.

Ce qu’il est important également de savoir est que les utilisateurs de Telegram doivent activer l’option de chiffrement des conversations, car cette dernière ne fonctionne pas par défaut. Il est nécessaire pour tout utilisateur de bien explorer la plateforme pour savoir au mieux comment profiter de ses fonctionnalités.

Applications concurrentes de messagerie instantanée

Il existe d’autres applications de messagerie instantanée, qui ont d’ailleurs pour certains plus de popularité que Telegram.

On parle bien évidemment de Signal, de Whatsapp et de Messenger.

Messagerie Instantanée Signal

Parmi les applications de messagerie instantanée, on retrouve Signal qui est un modèle très récent. Développé par la Signal Foundation, il fait son apparition en 2014. Il est axé particulièrement sur la confidentialité. Il a connu un fort intérêt lors de la modification des conditions d’utilisations de Whatsapp en 2021, avec une personnalité publique comme Elon Musk qui recommandait son utilisation. Aujourd’hui, Signal n’est pas encore assez populaire, mais demeure toujours une alternative intéressante.

Messagerie Instantanée Whatsapp

Application de messagerie instantanée la plus populaire, Whatsapp compte près de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Il a été créé en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, il appartient désormais au Groupe Meta. Son utilisation est répandue un peu partout dans le monde et il s’est imposé comme une application presque indispensable au quotidien. Il propose de nombreuses fonctionnalités, des plus basiques comme les échanges par messages écrits et vocaux, le partage de fichiers et de vidéos, l’émission d’appels audio et vidéo, sans compter une amélioration constante qui vise à étendre les capacités de l’application.

Messagerie Instantanée Messenger

Messenger a été créé par Facebook, devenu Meta. La version mobile est sortie en 2011, et la version Windows en 2014. Il compte, pas moins de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs mensuels en 2023. Messenger est tout simplement un système de messagerie instantanée, qui figure d’ailleurs parmi les plus populaires. Il faut aussi noter que pour utiliser Messenger, un compte Facebook est requis. Il n’est plus donc possible d’y accéder seulement par un numéro de téléphone.

