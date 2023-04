Applications de traduction gratuites pour iPhone et Android 2023

De nos jours, nombreuses sont les raisons qui peuvent vous pousser à recourir à une application de traduction. Elle est utile lorsque vous partez en voyage, que vous soyez sur un projet professionnel avec un confrère étranger ou juste pour des besoins quotidiens. Il existe pour cela un vaste choix d’applications proposant des services assez diversifiés.

Cet article vous propose de découvrir les avantages et inconvénients de ces applications. Vous y trouverez également 5 applications de traduction gratuites pour iPhone et Android.

Avantages des applications de traduction gratuites

L’utilisation d’une application de traduction gratuite offre de multiples avantages dont le plus important est sans doute le gain de temps. En effet, l’outil est en mesure de traduire le texte en quelques secondes. Si vous avez des projets volumineux, il est tout à fait possible d’utiliser une application pour la traduction.

En plus de gérer rapidement le volume de texte, une application de traduction gratuite peut organiser et baliser un contenu. De même, la plupart des applications de traduction prennent en compte plus de 50 à 100 langues. Cela est d’autant plus intéressant, car les traductions peuvent se faire de façon simultanée pour plusieurs langues.

Enfin, la gratuité est un point non négligeable surtout pour les personnes n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un traducteur. Avec simplement un smartphone, il est possible de réussir des projets de traduction.

Inconvénients des applications de traduction gratuites

Au regard des avantages que confère l’utilisation d’une application de traduction gratuite, vous pouvez être tenté. Mais il est essentiel de vous rappeler que ces applications peuvent présenter quelques inconvénients. Le premier inconvénient, concerne le manque d’exactitude du contenu traduit.

Lors de la traduction d’un texte dans une autre langue, il arrive que l’application ne soit pas en mesure de conserver l’exactitude de la version originale. Il en est de même de la mauvaise qualité du texte traduit. Malheureusement, ces applications peinent à placer le contenu dans son contexte approprié et utilise parfois des mots alternatifs.

Guide des applications de traduction gratuites pour iPhone et Android

Vous êtes à la recherche d’une bonne application pour traduire vos textes avec un smartphone ? Voici une liste d’outils faisant partie des meilleurs sur le marché.

Microsoft Traducteur

Cette application de traduction est appréciée pour son usage ciblé, elle convient particulièrement aux personnes qui partent à l’étranger. En effet, plutôt que de vous promener avec un dictionnaire bilingue, l’application Microsoft Traducteur sera plus pratique. Vous n’aurez qu’à choisir parmi les 42 langues différentes proposées, celle adaptée au pays de destination.

Si vous voyagez régulièrement, votre smartphone et cette application disponible sur iPhone et Android seront vos véritables alliés. Elle offre de multiples fonctionnalités comme la reconnaissance de texte ou encore la reconnaissance vocale. Avec Microsoft Traducteur, vous pouvez non seulement dicter une phrase à traduire, mais également faire une conversation.

Le traducteur propose un mode conversation permettant à deux interlocuteurs de partage l’écran du mobile afin de suivre la traduction en direct. Dans le même ordre d’idée, il est possible de connecter plusieurs mobiles entre eux pour une conversation multilingue. Pour finir, Microsoft Traducteur vous permet d’apprendre des phrases utiles dans une langue et de travailler votre prononciation.

Google Traduction

Il s’agit sans aucun doute de l’application de traduction la plus utilisée sur Android qui reste tout de même disponible sur iPhone. Le fait que ce soit un service de traduction instantanée de Google vous permet d’avoir des traductions automatiques. Ainsi, depuis le clavier ou la saisie vocale, il est possible de traduire du français à l’espagnole ou de l’anglais au français.

Ce qui plait le plus aux utilisateurs, c’est le fait que la traduction dans l’autre langue soit très naturelle. Avec Google Traduction, c’est environ 90 langues disponibles et la possibilité de transcrire du contenu photo dans 26 langues. Vous pouvez également écrire avec les doigts et communiquer dans les deux sens dans environ 40 langues. Lorsque vous téléchargez au préalable les dictionnaires des langues étrangères, il vous sera possible d’utiliser Google Traduction sans connexion Internet.

Dictionnaire Linguee

Véritable complément à une application dédiée à la traduction, le Dictionnaire Linguee propose plus d’une dizaine de dictionnaires dans différentes langues. Cette application regroupe alors plusieurs dictionnaires rédactionnels qui proposent des traductions pertinentes, définies et mises en contexte. Avec son moteur de recherche intégré, il est facile de trouver la traduction la plus pertinente pour un terme.

Pour renforcer son efficacité, Dictionnaire Linguee vous propose quelques exemples de phrases dans lesquelles le mot recherche est utilisé. De même, l’outil facilite votre apprentissage au niveau de la prononciation des mots.

Traduction SayHi

Particulièrement simple à utiliser, cette application met particulièrement l’accent sur le mode conversation. En effet, elle détecte automatiquement les langues des deux interlocuteurs parmi plus d’une centaine pour leur permettre de converser comme sur une messagerie instantanée. L’application se charge alors de retranscrire aussitôt la conversation sur les écrans en intégrant la traduction.

Il est également possible d’avoir une lecture audio de la conversation de sorte que chacun comprenne exactement ce que l’autre souhaite exprimer. Ainsi, lorsque vous sélectionnez une langue, l’application Traduction SayHi vous permet d’effectuer des réglages pour activer ou non la lecture de la phrase par une voix de femme ou d’homme. Il est aussi possible de modifier la vitesse de lecture des phrases.

iTranslate

Avec plus de 100 langues, iTranslate se présente comme une application de traduction performante. Elle propose de multiples options facilitant la traduction d’un texte ou d’un site web ainsi que des traductions vocales. Son interface très intuitive permet de faire des changements de langue sans la moindre difficulté depuis la fenêtre de traduction.

L’application sert non seulement de traducteur de langues, mais également de dictionnaire. De même, pour la traduction de texte, l’application iTranslate s’appuie sur le moteur de traduction de Microsoft. Pour faciliter la compréhension, les transcriptions peuvent être écoutées par une voix de femme ou d’homme.

Vous avez maintenant toutes les informations vous permettant de traduire gratuitement des phrases et textes sur votre mobile. Il suffit de choisir l’offre la mieux adaptée à vos attentes.