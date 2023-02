Drone avec casque virtuel : Jouer en immersion avec la réalité virtuelle

Les drones sont depuis quelques années l’une des technologies les plus en vogue.

Ils servent dans plusieurs secteurs que ce soit professionnel, loisir, l’agriculture, ou encore en Ukraine, ou bien pour la surveillance et la sécurité des installations de hautes sécurités.

Avec la venue de la réalité virtuelle, ces appareils ont connu une nouvelle révolution qui offre aux utilisateurs un meilleur degré d’immersion.

Voici l’essentiel à savoir sur la réalité virtuelle avec drone et son casque virtuel.

Quel casque VR pour drone ?

Il existe une multitude de casques VR pour les drones. Entrée dans la réalité virtuel en jouant en immersion avec des appareils volants.

C’est de l’adrénaline assuré et un degrés d’excitation jamais atteint.

Il faut les choisir en fonction de leurs caractéristiques et des avantages qu’ils offrent.

Voici quelques modèles disponibles sur le marché.

Casque Virtuel : Holy Stone 3D VR Headset

Le casque virtuel Holy Stone 3D VR Headest est connu pour sa fiabilité et pour son coût relativement bas sur le marché. Il coûte environ 35 euros et offre aux utilisateurs une immersion totale avec la réalité virtuelle. Ceux-ci peuvent jouer à des jeux VR spéciaux et regarder des vidéos en réalité virtuelle.

Très confortable, le casque possède une sangle réglable et une pièce nasale souple. Cela permet de le porter assez longtemps. De même, il est compatible avec les écrans de 3.5 à 6 pouces et convient ainsi à plusieurs smartphones.

Casque Virtuel : Zeiss VR One

Vendu en moyenne à 12 euros, ce casque vous propose une immersion totale dans la réalité virtuelle. Entre autres, vous pouvez regarder des vidéos et jouer à des jeux. Vous devez simplement télécharger les jeux sur votre appareil afin d’en profiter. En ce qui concerne les caractéristiques de cet appareil, il est doté d’un boîtier pour les yeux et des ports de ventilation. Il dispose également des ouvertures dans le plateau, ce qui vous permet de lire facilement tout type de son que vous auriez ajouté à votre vidéo.

Casque Virtuel : Eachine VR-007

Si vous recherchez un casque VR pour drone, alors penchez-vous vers le modèle Eachine VR-007 connu pour son efficacité. Il est très confortable puisqu’il dispose d’un filet en 3 points qui permet de réduire toute pression. De même, il est doux avec une éponge spéciale qui convient à toute une variété de contours de visage. Très léger, vous pouvez le transporter lors de vos déplacements pour suivre vos vidéos en toute tranquillité.

Différence entre Mini drone VR ou FPV ?

Les mini drones FPV ou First Person View vous permettent de vivre une réelle expérience immersive. En français, cette expression peut être traduite par « vol en immersion » ou « vue subjective ». Avec le FPV, un pilote peut observer de manière très réaliste et en temps réel ce que l’appareil filme. Entre autres, il vous permet d’obtenir des vidéos HD ou des photos aériennes très précises en un temps record. Vous pouvez aussi participer à des courses FPV racing pour plus de sensations fortes.

Le VR par contre est un acronyme de la Réalité Virtuelle qui consiste à faire des images qui ressemblent à la réalité. Il est question d’ajouter des informations qui sont faciles à interpréter afin de faciliter le pilotage.

Avantages Drone avec Casque Virtuel

En dehors de son prix très abordable, un casque VR pour drone présente d’énormes avantages. Entre autres, il faut relever l’importance du FOV, la quantité de vidéo impressionnante, la connectivité et la possibilité de mettre des lunettes de vue. En effet, le champ de vue est très large, ce qui procure une immersion totale de proximité avec l’écran. Ainsi, l’expérience immersive est très intense. En ce qui concerne la qualité de vidéo, celle-ci dépend du modèle. De plus, les casques VR sont dotés d’un port HDMI ou d’un récepteur Raceband. Certains modèles offrent la possibilité aux utilisateurs de porter des lunettes de vue. Cela est parfois indispensable pour les myopes.

Inconvénients Drone avec Casque Virtuel

En dépit de ses avantages, les drones avec casque virtuel présentent quelques points négatifs. En premier lieu, il faut relever que les modèles haut de gamme ne sont pas accessibles à tous compte tenu de leur coût élevé. Aussi, plusieurs utilisateurs deviennent accros à la réalité virtuelle, ce qui peut causer à l’avenir des problèmes de santé. De même, le sentiment d’être inutile est parfois dangereux pour certains utilisateurs. Pour finir, il faut souligner que la technologie est encore expérimentale et n’est pas complètement développée.