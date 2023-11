Transférer vos conversations WhatsApp depuis un iPhone vers un Android : 3 méthodes simples et efficaces

Lors d’un changement de téléphone, les utilisateurs de WhatsApp savent qu’il n’est pas facile de récupérer leurs conversations, en particulier lorsqu’on passe d’un iPhone à un appareil Android. En effet, WhatsApp ne sauvegarde pas automatiquement vos données sauf si vous avez activé l’option de sauvegarde automatique.

Transférer les conversations WhatsApp de mon iPhone vers Android

Dans cet article, nous présentons trois méthodes détaillées et efficaces pour transférer WhatsApp depuis un iPhone vers un Android.

3 méthodes de transfert de données WhatsApp

Si vous ne savez pas comment effectuer cette opération, continuez à lire et découvrez ces 3 méthodes qui vous aideront sûrement à transférer WhatsApp vers un nouveau smartphone.

Méthode 1 : Transfert gratuit de WhatsApp depuis un iPhone vers un Android via e-mail

La première méthode que nous présentons pour transférer Whatsapp depuis un iPhone vers un Android est accessible à tous. Il s’agit d’une méthode assez simple et efficace pour transférer vos conversations Whatsapp par e-mail.

Tout d’abord, prenez votre appareil Android et ouvrez l’application Whatsapp.

Choisissez la conversation que vous souhaitez exporter, cliquez dessus puis sur les trois points situés dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez la conversation à transférer sur l’application Whatsapp de votre iPhone et cliquez sur Suivant.

Note : Si vous avez plusieurs conversations à exporter, vous devrez répéter ces étapes pour chacune d’elles.

Méthode 2 : Transférer les conversations WhatsApp d’un iPhone à un Android en un clic avec Tenorshare iCareFone Transfer

Une des méthodes les plus rapides et complètes pour sauvegarder WhatsApp sur un iPhone est d’utiliser un logiciel comme Tenorshare iCareFone Transfer. Pour ce faire, vous pouvez télécharger Tenorshare iCareFone Transfer (lien). Ce logiciel, compatible avec iOS et Windows, permet de transférer WhatsApp depuis un iPhone vers un Android en un seul clic sans avoir à le faire conversation par conversation, comme nous l’avons vu dans la première partie.

Après avoir téléchargé et installé Tenorshare iCareFone Transfer, ouvrez le logiciel et connectez les deux appareils – l’iPhone source et le smartphone Android cible – à votre ordinateur.

Suivez les instructions à l’écran pour effectuer le transfert de vos conversations WhatsApp en toute simplicité.

Tenorshare iCareFone Transfer offre une solution rapide et efficace pour ceux qui souhaitent transférer leurs conversations sans se soucier des étapes manuelles.

Méthode 3 : Utilisation de Google Drive pour sauvegarder les données WhatsApp sur iPhone et les restaurer sur Android

La troisième méthode pour transférer WhatsApp depuis un iPhone vers un Android implique l’utilisation de Google Drive pour sauvegarder vos données WhatsApp et les restaurer sur votre nouvel appareil Android.

Pour ce faire, vous devrez suivre ces étapes :

Sur votre iPhone, configurez la sauvegarde automatique de WhatsApp sur Google Drive.

Assurez-vous que l’e-mail associé à votre compte Google Drive est le même sur votre iPhone et votre nouvel appareil Android.

Installez WhatsApp sur votre appareil Android, connectez-vous avec le même numéro de téléphone utilisé sur votre iPhone et acceptez de restaurer la sauvegarde de Google Drive.

Pour que cette méthode fonctionne, vous devez disposer d’un compte Google actif et suffisamment d’espace de stockage disponible dans Google Drive pour héberger vos données WhatsApp.

En résumé, ces trois méthodes pratiques permettent aux utilisateurs de transférer facilement leurs conversations WhatsApp entre un iPhone et un nouvel appareil Android. Que vous préfériez l’envoi par e-mail, l’utilisation d’un logiciel comme Tenorshare iCareFone Transfer ou la sauvegarde via Google Drive, vous pouvez être sûr de ne pas perdre vos précieuses discussions lors du changement de smartphone.