Google Ads 2023 ou Google AdWords : Avis, Avantages Inconvénients

Google Ads 2023 : Que devez vous savoir sur cet outil publicitaire

Il existe une multitude d’outils de publicité en ligne. Parmi ceux-ci, Google Ads occupe une place de choix à cause de son efficacité. Développé par Google, le géant américain de l’internet, cet outil aide les entreprises et les particuliers à diffuser des annonces ciblées.

Cela leur permet de promouvoir leur marque et d’atteindre de nouveaux clients. Étant donné que le monde numérique est en perpétuelle évolution, Google Ads est également dans une perspective d’amélioration. Découvrez ici l’essentiel à savoir sur ce puissant outil.

Qu’est-ce que Google Ads 2023 ?

Anciennement appelé Google AdWords, Google Ads est un outil de publicité numérique.

Il a été créé par Google afin de permettre aux marques de réaliser des campagnes publicitaires en ligne.

Grâce à cette régie, les entreprises peuvent désormais attirer des prospects sur leur site web.

Pour y arriver, elles lancent des campagnes sur internet avec des liens sponsorisés.

Quel est le rôle de Google Ads ?

Le principal rôle de Google Ads (autrefois Google Adwords) est de servir de système de référencement payant aux propriétaires d’entreprise. Dès lors, ces derniers ont la possibilité de promouvoir leurs produits et services en utilisant le moteur de recherche de Google. Ils diffusent donc des publicités sous forme de texte pour les utilisateurs de cette puissante plateforme de recherche.

Le principe de fonctionnement de ce programme de référencement est simple. En effet, lorsque les internautes font des requêtes de recherches en se servant de mots-clés ou des expressions en rapport avec votre entreprise, vos services ou vos produits, Google Ads fait apparaitre les publicités auxquelles vous avez souscrit.

Autre article : C’est quoi une régie publicitaire

Qui utilise Google Ads ?

Il est désormais admis par tous que le marketing est aujourd’hui un levier de croissance incontournable surtout pour les entreprises. Ainsi, les principaux utilisateurs de Google Ads sont les chefs d’entreprises.

Vu qu’ils utilisent l’internet comme canal de vente privilégié, ils font recours à cet outil afin de se donner plus de chance. La concurrence étant rude sur la toile, les promoteurs des marques n’hésitent pas à faire des investissements significatifs dans les campagnes publicitaires sponsorisées.

Vous avez la possibilité de gagner de l’argent avec Google Ads de deux manières.

Gagner de l’argent en devenant éditeur de Google AdSense

La solution la plus répandue pour gagner de l’argent avec l’outil publicitaire de Google consiste à devenir un éditeur Google Adsense. Cependant, vous devez avoir un blog avant de vous y aventurer. De plus, votre blog doit présenter un trafic régulier.

En fait, si vous utilisez Google AdSense, vous avez la possibilité de publier des annonces Google Ads sur votre blog.

Ainsi, lorsque les internautes cliquent sur ces annonces se trouvant sur votre site web, vous gagnez de l’argent.

Il va sans dire alors que plus votre site web attire de visiteurs, plus vous avez de chances de recevoir des clics sur les annonces. Bien évidemment, cela se traduit par une augmentation de vos gains.

Toutefois, vous devez penser à suivre une formation Google Ads afin de maitriser le fonctionnement de Google AdSense et d’apprendre les meilleures pratiques.

Gagner de l’argent en diffusant des annonces pour votre propre entreprise

La deuxième alternative qui s’offre à vous pour réaliser des gains avec Google Ads consiste à créer et à diffuser des annonces pour votre propre entreprise. Vous devez donc en avoir une en ligne ou hors ligne. Les annonces Google Ads que vous allez rédiger vous permettront de promouvoir vos produits ou services auprès des internautes.

Vous vous demandez surement en quoi cela peut vous aider à réaliser des gains. En fait, vous devez faire en sorte que vos annonces soient bien ciblées et convaincantes. Ainsi, elles attireront des clients potentiels vers votre site web. Plus vous aurez du trafic sur le site, plus vous réaliserez des ventes et des bénéfices.

Avantages Google Ads

Google Ads offre plusieurs avantages. De prime abord, Google étant le moteur de recherche le plus populaire, il est évident qu’il est leader de la publicité en ligne. Vous comprenez certainement que ce puissant moteur vous offre un public potentiel inégalé d’utilisateurs en quête de services et de produits.

Pour revenir sur les avantages Google Ads, en voici quelques-uns :

facilitation du suivi des campagnes publicitaires,

large audience et trafic permanent,

contrôle total du budget quotidien,

garantie du retour sur investissement,

et disponibilité de différentes options publicitaires.

Google Ads présente plusieurs fonctionnalités telles que Google Analytics qui vous permettent de suivre facilement la progression de votre campagne ainsi que les statistiques générales. Par ailleurs, avec Google Ads, le nombre de clients potentiels que vous pouvez gagner est illimité.

Inconvénients Google Ads

Bien que Google Ads offre plusieurs avantages, il est important de reconnaître que son utilisation comporte également des inconvénients. En effet, cet outil peut être coûteux, notamment à cause de sa configuration et de sa gestion. Ces deux paramètres nécessitent un investissement significatif, autant en termes financiers qu’en termes de temps.

Par ailleurs, il se peut que vous soyez confronté à des limitations d’espace dans vos annonces, surtout si elles incluent des vidéos, photos ou tout autre document. Aussi, avec cet outil, les annonces sont payées par clic. Par conséquent, les clics non convertis vous coûteront de l’argent.

À cet effet, certains secteurs d’activité ont un coût par clic plus élevé et une enchère de mot-clé trop faible que d’autres. Vous pouvez donc vous retrouver dans un classement inférieur dans les annonces si vous ne choisissez pas bien votre audience.

Autre article : Bing Ads Pub

Amazon Ads Vs Google Ads

Tout comme Google Ads, Amazon Ads est une plateforme publicitaire en ligne populaire. Cependant, Amazon Ads est exclusivement conçu pour les entreprises qui vendent des produits sur Amazon. C’est pourquoi il est axé sur la vente de produits.

Pour ce qui est de Google Ads, il offre une variété d’options publicitaires et il peut être utilisé pour promouvoir une gamme plus large de produits et de services. Votre choix entre ces deux systèmes de publicité dépendra donc de vos objectifs publicitaires et de votre entreprise.

Si vous voulez faire une publicité uniquement pour les produits que vous commercialisez sur Amazon, Amazon Ads est plus adapté. En revanche, pour augmenter votre visibilité et élargir votre audience, Google Ads est la meilleure option.

Google ads Vs leboncoin régie publicitaire

Si Google est le leader incontesté dans la publicité en ligne, Leboncoin n’en demeure pas moins connu en France. La principale différence entre ces deux plateformes, c’est leur cible. Google permet d’atteindre un public plus large, tandis que Leboncoin est souvent utilisé pour atteindre un public bien ciblé.

Par ailleurs, Google Ads met à disposition de ses utilisateurs une plus grande variété de formats publicitaires. Par contre, Leboncoin propose surtout des annonces textuelles. Les coûts des campagnes publicitaires sur ces plateformes sont également différents.

En somme, Google Ads permet aux entreprises et aux marques de faire la promotion de leurs produits et services en faisant des campagnes publicitaires. Toutefois, cet outil présente des inconvénients. Il faut donc bien s’informer et se former avant de l’utiliser.