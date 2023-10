Voitures électriques en kit : le futur des véhicules urbains ?

Luvly, la voiture électrique à assembler soi-même

Dans ce contexte de prix du carburant qui ne cesse d’augmenter, l’attrait pour les véhicules électriques s’accroît de jour en jour. Un exemple innovant nous vient de Suède avec la Luvly, une voiture électrique conçue pour être légère, pratique et surtout… assemblée à partir d’un kit livré dans un carton plat ! Bien que moins sophistiquée qu’une Tesla et dotée d’une apparence modeste, elle est parfaitement adaptée aux besoins des utilisateurs urbains.

Le concept est simple : vous recevez votre voiture en kit, sous la forme de pièces détachées à plat – comme du mobilier Ikea – que vous confiez ensuite à un centre d’assemblage près de chez vous. L’idée est ainsi de créer des emplois locaux tout en proposant un véhicule électrique modèle à un tarif abordable : environ 10 000 €.

Les caractéristiques de la Luvly

Longueur : 2,7 m

Largeur : 1,5 m

Poids : moins de 400 kg (la moitié d’une Smart, quatre fois moins qu’une Tesla Model 3)

Autonomie : 110 km

Vitesse maximale : 110 km/h

Ces chiffres montrent que la Luvly privilégie la légèreté et l’économie d’énergie plutôt que les performances pures ou l’autonomie importante. Le but est en effet de proposer un véhicule électrique adapté aux petits trajets en ville ou en milieu rural.

La tendance des micro-voitures électriques

Derrière ce concept de voiture en kit, on trouve une tendance plus générale : celle des micro-voitures électriques qui consomment moins d’énergie. On s’éloigne ainsi de la course à la performance et aux grandes batteries permettant de parcourir 1 000 km sans recharge pour se concentrer sur des modèles légers et économes.

Parmi ces micro-voitures électriques, certaines sont considérées comme des automobiles classiques tandis que d’autres sont classées dans la catégorie des quadricycles lourds, nécessitant un permis B1 dès l’âge de 16 ans (comme pour une petite voiture ou un quad). Encore d’autres modèles sont limités à 45 km/h et ne requièrent pas de permis de conduire.

On peut notamment citer l’exemple de la renaissance de l’Isetta, une voiturette BMW produite dans les années 1950 avec sa forme arrondie et sa porte pivotante vers l’avant. La caractéristique commune à tous ces modèles est leur capacité à circuler aisément en ville et à se garer facilement.

Le futur des transports urbains entre deux roues et quatre roues

Il apparaît donc que les véhicules que nous croiserons de plus en plus dans nos centres-villes auront des caractéristiques hybrides, à mi-chemin entre la voiture et le deux-roues. La légèreté, l’économie d’énergie et la simplicité seront privilégiées au détriment des performances ou de l’autonomie.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte global où les villes cherchent à réduire la pollution, améliorer la fluidité du trafic et favoriser les transports multimodaux (combiner plusieurs modes de transport sur un même trajet). En effet, l’essor de ces micro-voitures électriques permettrait d’adapter notre façon de nous déplacer aux contraintes urbaines modernes tout en contribuant à préserver l’environnement.

Les voitures électriques en kit, comme la Luvly, représentent une solution innovante pour répondre aux besoins spécifiques des conducteurs urbains : mobilité, praticité et coûts réduits. Les véhicules légers et économes en énergie ont donc toutes les chances de jouer un rôle majeur dans la transformation de nos modes de transport au sein des métropoles du futur.