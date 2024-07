Une plateforme de gestion de flotte de véhicules et de géolocalisation, enrichie pour SuiviDeFlotte

SuiviDeFlotte propose sa nouvelle version de plateforme logicielle de géolocalisation et de gestion de parc de véhicules.

Cette vingtième édition bénéficie d’un ensemble de mises à jour, une ergonomie revue pour les aides à la décision, des possibilités accrues de personnalisation des tableaux d’analyse métier.

L’accent est mis en particulier sur les indicateurs de sécurité routière, et de consommation de carburant.

Ce que vous devez retenir de la gestion de flotte de véhicules et de géolocalisation :

SuiviDeFlotte lance une nouvelle version avec une ergonomie améliorée et des options de personnalisation pour les rapports de gestion de parc de véhicules.

Le module ANTAI facilite la gestion des infractions routières, tandis qu’OptiDriving propose des analyses quasi-temps réel pour l’écoconduite.

Le module carburant optimise les coûts en surveillant la consommation et l’état des cartes carburant, essentiel pour les gestionnaires de flotte.

Plus de flexibilité pour une prise en main adaptée à toutes les tailles de structures

L’outil SuiviDeFlotte a évolué vers plus de flexibilité et de possibilités de personnalisation. Dans la nouvelle interface, la création de rapports sur-mesure sur le parc de véhicules, sur les données conducteurs et sur les trajets, est facilitée.

Ces rapports peuvent être conçus et générés en quelques minutes, et sont téléchargeables au format Excel.

Julien Rousseau, CEO de SuiviDeFlotte, explique : « L’amélioration de l’ergonomie, la précision des données d’analyse sont les deux priorités qui guident nos mises à jour. Notre 20ème édition marque un cap, c’est le fruit de 6 ans de travail continu. Avec un historique de plus de 400 innovations ou améliorations introduites dans l’outil, SuiviDeFlotte a tenu le rythme ! Nous avons appliqué ou anticipé les évolutions du marché et de la réglementation. Notre outil est aujourd’hui très riche de fonctions, il donne des indicateurs très précis aux gestionnaires de flottes. »

Tour d’horizon en 3 fonctions phares

Le module ANTAI est l’une des fonctionnalités les plus utilisées par les gestionnaires de parcs chez SuiviDeFlotte. Passage incontournable dans l’application, source d’économies d’argent et de temps pour les clients, il a fait l’objet d’une refonte poussée dans cette vingtième version.

Pour le gestionnaire, la connexion de SuiviDeFlotte à ANTAI permet de désigner en quelques clics les conducteurs responsables des infractions reçues par l’entreprise. Mais ce n’est pas tout : SuiviDeFlotte exploite les données saisies pour en faire un levier d’actions contre les comportements dangereux au volant. Car stationnement abusif, refus de priorité, excès de vitesse de 5, 10 ou 30 km/h, circulation sur une bande d’arrêt d’urgence, surchage du véhicule, usage du téléphone, absence de papier… tous les motifs d’amendes ne se valent vraiment pas du point de vue du risque routier !

« A portée d’écran, l’utilisateur obtient un tableau de synthèse mettant en rapport les conducteurs et les infractions, ce qui lui facilite l’analyse. C’est une nouvelle version du module ANTAI à forte valeur pour la maîtrise du risque routier dans l’entreprise », explique Julien Rousseau, CEO de SuiviDeFlotte.

En complément des outils au service de la sécurité routière, le module innovant d’écoconduite OptiDriving a intégré de nouvelles fonctionnalités. Il propose déjà des vues agrégées sur l’ensemble du parc automobile et des familles d’utilisateurs. Au-delà des scores individuels, ces tableaux analytiques permettent des comparaisons de comportements, et livrent des résultats accessibles en quasi-temps réel.

Le module carburant est un autre incontournable. Il compte parmi les fonctionnalités courantes, voire quotidiennes, du gestionnaire de flotte, compte tenu du poids dans les dépenses, et l’enjeu d’optimisation pour les organisations.

Une visualisation immédiate des indicateurs clés est disponible pour contribuer à la gestion des coûts : litres de carburant consommés, montant total, coût moyen par litre, etc. Il est aussi possible de vérifier l’état des cartes carburant (attribuée, disponible, perdue, expirée), pour optimiser le parc.

A propos de SuiviDeFlotte

SuiviDeFlotte.net conçoit et commercialise des solutions clés en main de géolocalisation, éco-conduite, et gestion de flottes de véhicules (VL, VU, poids lourds), utilisée par 4 000 entreprises, TPE, PME et entités de grands groupes, en France. Sa solution dédiée aux flottes professionnelles est distribuée en mode SaaS, disponible sur PC et par applications mobiles sur smartphone.

Entreprise indépendante et française, son siège social est à Tours.

Elle emploie +55 collaborateurs, réalise 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. 25 % de son effectif est consacré à la R&D.

Pour en savoir plus : suivideflotte.net

