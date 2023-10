Les 3 raisons hallucinantes pour lesquelles l’importation de voitures en France bat des records ! Pourquoi tout le monde en France importe-t-il des voitures d’occasion ?

Le boom de l’importation de voitures d’occasion en France

L’Allemagne domine le marché de l’importation de voitures en France : voici pourquoi !

Le marché en pleine croissance de l’importation de voitures d’occasion

Vous avez bien lu, l’importation de voitures d’occasion en France connaît un vrai boom ! Mais qu’est-ce qui rend cette pratique si séduisante ?

Choisir un importateur fiable peut être le Saint Graal pour éviter les ennuis. Avec un prix moyen de revente aux alentours de 18 000€, il est crucial de savoir à qui on confie son achat. D’ailleurs, saviez-vous que même en payant un peu plus cher à l’achat, vous économisez au final ? C’est tout simplement magique !

Un marché en pleine croissance

Au fil des années, l’importation de véhicules d’occasion gagne de plus en plus en popularité auprès des acheteurs français à la recherche de bonnes affaires. En 2022, ce secteur représentait 9,7% des ventes totales de voitures en France, contre 9,4% en 2021 et 8,5% en 2019. Cette tendance s’explique notamment par les économies réalisées et la possibilité de dénicher des modèles rares ou avec des finitions spécifiques non disponibles sur le marché français.

Passer par un importateur établi pour plus de sécurité

Pour éviter les mauvaises surprises, il est préférable de faire appel à un importateur français reconnu ayant des contacts avec des professionnels à l’étranger qui achètent des véhicules auprès de particuliers. L’acheteur individuel consent ainsi à une revente à un prix plus élevé, autour de 18 000€ en moyenne, incluant principalement les frais de réparation et une garantie d’un an. Néanmoins, ce tarif peut demeurer attractif pour les futurs clients français qui retrouveront le véhicule aux alentours de 23 000€ dans leur pays, soit une économie de 21%.

Les avantages de l’importation de voitures d’occasion

Réaliser des économies : en important une voiture, il est possible de bénéficier d’un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché français, avec une réduction moyenne de 15%.

Accéder à des finitions et des packs non disponibles en France : certains modèles sont proposés avec des options spécifiques dans d'autres pays, ce qui peut séduire les acheteurs en quête d'exclusivité.

Choisir parmi des véhicules d'occasion plus récents : en élargissant son champ de recherche à l'étranger, un acheteur augmente ses chances de trouver une voiture correspondant à ses critères et dotée d'une faible kilométrage.

Les pays d’origine privilégiés par les Français

D’après les statistiques compilées par CarVertical pour le marché européen, 32,2% des voitures contrôlées en France avaient une immatriculation historique en Allemagne. La Belgique et la Suède arrivent en deuxième et troisième positions, avec respectivement 15,9% et 13,8% des voitures importées provenant de ces pays.

Une préférence marquée pour les marques allemandes

En termes de popularité, les conducteurs français se tournent davantage vers les véhicules allemands : Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche. Les trois modèles les plus importés sont ainsi la Volkswagen Golf, l’Audi A3 et la BMW Série 3.

Les démarches à suivre pour importer une voiture d’occasion

Si vous envisagez d’importer un véhicule de l’étranger, voici les principales étapes à respecter :

Trouver le véhicule souhaité : il est important de bien définir ses critères (modèle, équipements, budget) avant de rechercher activement la voiture idéale en parcourant les annonces des sites spécialisés ou en faisant appel à un professionnel de l’importation. Vérifier l’état du véhicule et son historique : demandez au vendeur tous les documents nécessaires (carnet d’entretien, factures) et n’hésitez pas à faire inspecter la voiture par un expert indépendant si besoin. Négocier le prix et finaliser l’achat : prenez en compte les frais supplémentaires liés à l’importation (transport, immatriculation, etc.) pour déterminer le budget global alloué à votre projet. Effectuer les formalités douanières et administratives : il convient de s’informer sur les démarches spécifiques à chaque pays, telles que l’obtention d’un quitus fiscal ou l’immatriculation définitive de la voiture en France.

En somme, l’importation de voitures d’occasion séduit de plus en plus de Français, notamment grâce aux économies réalisées et à l’accès à des modèles spécifiques. Pour réussir son projet, il est essentiel de s’informer sur les démarches à suivre et de faire appel à un professionnel sérieux en cas de besoin.