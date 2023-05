Virtuo : L’avantage d’une application sans contact pour les loueurs de véhicules

Meguiar's, Nettoyage pour véhicules : accessoires, Tampons d'application de la couche uniforme

Dans le contexte actuel où tout le monde essaie de limiter drastiquement ses dépenses et son empreinte carbone, la voiture n’est désormais utilisée qu’en cas de besoin. D’après une étude, 69 % des Parisiens ne souhaitent plus posséder une voiture, mais la plupart d’entre eux expriment tout de même la facilité d’en disposer.

Pour trouver une solution à ce dilemme, de plus en plus de gens se tournent vers la location de voitures pour leur déplacement professionnel ou personnel. Malheureusement, ce service est souvent accompagné de diverses contraintes, notamment sur le plan logistique, et l’attente en agence peut décourager.

Virtuo propose alors aux loueurs de véhicules un service de location innovant, simple, accessible et durable. Zoom sur cette application qui facilite la vie aux loueurs de véhicules.

Présentation de Virtuo

Créée en 2015 par Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, la start-up Virtuo propose une solution digitale de location de voiture à Paris en gare et à l’aéroport. Depuis quelques années maintenant, la plateforme réalise un service de location de voitures totalement mobile. Virtuo est présente dans plus de 70 stations françaises et européennes. Les loueurs qui utilisent cette application peuvent ainsi se faire livrer la voiture, sans contact et directement chez eux.

L’idée de la start-up ? Virtuo veut se proposer comme une solution au problème de logistique qui accompagne souvent ce service. Elle se propose aussi comme une solution pour simplifier les démarches de récupération des clés pour la location de voiture. Les loueurs de voitures peuvent déverrouiller leur voiture, et ce, sans clé physique et sans comptoir.

Ainsi, depuis votre smartphone, vous pourrez réserver et réceptionner la voiture de location pour un week-end ou un voyage. Grâce à l’application mobile Virtuo, les inconvénients inhérents à la location de voiture traditionnelle sont complètement oubliés.

Les avantages de l’application Virtuo pour les loueurs de véhicules

Vituo est définitivement la référence en matière de location de voitures. Si elle séduit autant depuis quelques années, c’est parce qu’elle présente de nombreux avantages pour les loueurs de véhicules.

La location de voiture la moins contraignante

Même si elle aide beaucoup pour vos déplacements professionnels ou ponctuels, la location de voiture n’a pas toujours été une mince affaire. Elle impliquait que vous vous rendiez en agence, que vous vous occupiez d’un certain nombre de démarches. Parfois, il faut passer des heures d’attentes, et rien ne garantit que vous aurez le modèle que vous vouliez.

L’application Virtuo vient alors vous faciliter la vie en vous proposant une solution innovante. Cette plateforme totalement mobile et flexible évite aux loueurs de faire la queue au comptoir. Elle leur évite également les autres temps d’attente et la déception de ne pas accéder au modèle de voiture souhaité. Plus besoin de rester dans une file d’attente ou de s’occuper de paperasse. Tout se passe sans contact et sans attente.

En quelques clics, vous pourrez réserver et vous faire livrer votre voiture de location à domicile, sans contact. Depuis votre application, vous pourrez géolocaliser la voiture, la déverrouiller, l’ouvrir et en faire l’état des lieux. L’application constitue non seulement un comptoir d’agence et même la clé de contact, puisqu’elle permet de démarrer la voiture. Mais ce n’est pas tout ! En consultant votre application de location de voiture, vous pourrez suivre à tout moment le niveau de carburant, le kilométrage parcouru. Vous pourrez également contacter le service client ou étendre la durée de votre location sans avoir besoin de repartir en agence.

L’autre chose, c’est que la location se fait sans la moindre contrainte. Il suffit pour le loueur de télécharger l’application Virtuo, d’ouvrir un compte et de préciser ce qu’il recherche. Pour réserver une voiture, vous devez en effet préciser votre point de départ, les dates et heures de locations et le modèle souhaité. La plateforme affichera immédiatement le prix avec un forfait kilométrique journalier. Pour ouvrir le compte sur l’application Virtuo, vous téléchargerez vos documents (carte d’identité et permis de conduire) une fois pour toutes.

Virtuo propose un service de location complet

Depuis sa création, Virtuo n’a pas cessé de gagner en influence et de s’étendre à l’échelle européenne. Elle est désormais présente en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et au Royaume-Uni. Ce succès, il le doit à son service sans contact et 100 % mobile qui offre une location de voiture fluide et instantanée. L’application Virtuo est disponible 24 h/24, 7 j/7 et dispose d’un service clientèle toujours à portée de main (par chat, email ou téléphone).

Par ailleurs, Virtuo offre au loueur un large choix de voitures garanties. Vous trouverez forcément le modèle qui vous convient dans sa flotte. Précisons aussi qu’il s’emploie à proposer des voitures haut de gamme (électriques et thermiques) à des tarifs très compétitifs. Avec Virtuo, vous aurez la possibilité de louer des véhicules de grandes marques telles que :

Mercedes ;

Nissan ;

BMW ;

Fiat ;

Tesla ;

Volkswagen ;

Peugeot ;

Etc.

Très flexible, Virtuo vous propose des options et des offres de protection adaptées à vos besoins. Les voitures sont bien entretenues et présentées selon les besoins et les envies des loueurs. Il est possible d’inscrire jusqu’à 4 conducteurs additionnels gratuits pour une même location de voiture. Il est possible d’annuler gratuitement sa réservation de voiture jusqu’à 3 h avant le départ.

Une solution intéressante pour les entreprises

Choisir Virtuo, c’est offrir un confort et une grande satisfaction aux collaborateurs. Grâce à la technologie du sans contact, l’entreprise peut désormais économiser jusqu’à 40 % du prix qu’il payait pour la location de voiture traditionnelle. Il n’existe pas de coût de structure, et Virtuo ne facture que peu d’extras. Vos collaborateurs ont la possibilité de conduire une voiture assurée, en plus de profiter de la livraison du véhicule directement au bureau ou à domicile.

En outre, la start-up s’engage dans une démarche RSE en proposant parmi ses modèles de véhicules plus de 10 % de modèles électriques. En plus, Virtuo est la seule agence de location de voitures qui compensent 100 % des émissions de carbones sur tous les trajets.