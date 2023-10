Voitures électriques à 100€ : Roulez vert pour le prix d’un café par jour ! Les meilleures offres électriques de 2023 des constructeurs automobiles

Le tour d’horizon des offres de voitures électriques à 100 euros par mois

Alors que le gouvernement tarde à proposer un plan pour une offre de location de voitures électriques à 100 euros par mois, certains constructeurs ont pris les devants et affichent déjà leur version de l’offre sur leurs panneaux publicitaires. Toutefois, ces offres présentées comportent quelques pièges qu’il est important de connaître avant de sauter le pas. Découvrons ensemble les meilleures offres disponibles en septembre 2023.

Première condition : être éligible

Pour bénéficier d’une voiture électrique à 100 euros par mois, il faut remplir certaines conditions. Parmi elles, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 089 euros, ou posséder un véhicule diesel datant d’avant 2011 ou un véhicule essence datant d’avant 2006. Par ailleurs, l’éco-bonus écologique n’est disponible qu’une fois tous les trois ans.

Les constructeurs proposant des offres à 100 euros par mois

Citroën Ami

Dacia Spring

Fiat 500 Electric

Renault Twingo E-Tech

MG4

Note : La Peugeot e-208, la Citroën C3, la Volkswagen ID.3 et la Hyundai Kona Electric ne sont pas incluses dans cette liste : leurs meilleurs offres actuelles se situent respectivement à 130, 99 (modèle essence), 279 et 199 euros par mois avec des conditions de kilométrage et d’apport initial différents.

Quelques pièges à éviter avant de choisir son offre

Durée d’engagement

Pour proposer un tarif mensuel inférieur à 100 euros, les constructeurs optent généralement pour des locations longue durée plutôt que des crédits-bails avec option d’achat. Cependant, la durée de location peut varier considérablement selon le constructeur.

Limitation du kilométrage

Sachez que toutes les offres de location de voitures électriques à moins de 100 euros ont une limite de kilométrage, qui peut être faible si vous utilisez régulièrement votre véhicule. Les offres de courte durée comportent également leur lot d’inconvénients, tels que l’éligibilité à l’éco-bonus limitée à une fois tous les trois ans.

État du véhicule au moment de la restitution

Les marques exigent généralement le retour du véhicule en bon état, à l’exception des pièces d’usure. Comme pour les offres LLD ou LOA traditionnelles, des pénalités peuvent s’appliquer si des interventions sur des pièces non d’usure sont nécessaires à la fin du contrat pour remettre le véhicule dans son état initial.

Apport initial

Si vous avez déjà bénéficié de l’éco-bonus pour l’achat d’une voiture électrique ou d’un autre contrat de location longue durée, vous devrez verser l’intégralité de l’apport initial lors de votre premier loyer. Certaines marques ont également augmenté leurs tarifs de location, comme Peugeot qui propose désormais sa e-208 à partir de 130 euros par mois et prévoit de la retirer de sa gamme l’année prochaine.

Zoom sur l’offre Citroën Ami

La Citroën Ami se distingue par une offre particulièrement attractive : 19.99 euros par mois. Depuis son lancement en 2020, cette petite voiture électrique a rapidement conquis le cœur des automobilistes soucieux de leur empreinte écologique tout en faisant des économies.

En conclusion, il est bel et bien possible de s’équiper d’une voiture électrique pour 100 euros par mois, à condition de remplir les critères d’éligibilité et de comparer attentivement les différentes offres proposées par les constructeurs. Ainsi, vous éviterez les éventuels pièges et pourrez profiter pleinement des avantages d’un véhicule électrique abordable et respectueux de l’environnement.