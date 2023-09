Profiter de CarPlay et Android sans fil dans votre voiture simplement avec ce petit accessoire

CarlinKit 4.0 Adaptateur carplay sans Fil pour iphone,for Voitures équipées de CarPlay,Support Transfert de Données 5GHz, Auto Connect, Mise à Jour en Ligne, pour iphone iOS 13-16

Dongle Carplay sans fil pour A-pple Carplay : le dernier adaptateur A-pple Carplay sans fil 2023 Carlinkit4.0 peut rapidement convertir le Carplay filaire en sans fil. Avec l'adaptateur version 4.0, vous pourrez utiliser les fonctions de votre iPhone en voiture plus facilement et en toute sécurité. Plug and Play : Tout fonctionne comme avec une connexion carplay filaire ! Toutes les commandes au volant ont fonctionné parfaitement, sans décalage ni problème de réponse. Avec l'adaptateur sans fil carlinkit 4.0, vous pouvez facilement utiliser la commande vocale, les boutons OEM, le volant et l'écran tactile pour écouter de la musique, la navigation GPS en temps réel, Whatsapp, Spotify et les actualités. Performances fiables : processeur double cœur ARM Cortex A7, Bluetooth 5.0 stable, la connexion la plus rapide peut atteindre 7 secondes (testé avec Porsche Panamera). Le Wi-Fi 5 GHz est beaucoup plus puissant que le 2,4 GHz en termes de fréquence, de vitesse et d'immunité au bruit. Profitez de la musique sans perte, utilisez la navigation en temps réel, un son fluide pour les appels, et plus encore. Mise à niveau et configuration du micrologiciel en ligne : connectez la boîte Carlinkit à la voiture, connectez l'iPhone au WIFI de la boîte Carlinkit et utilisez le navigateur "Safari" pour entrer l'URL : 192.168.50.2. Ici, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel, configurer vos préférences, signaler des problèmes, etc. Remarque : lorsque vous recevez la boîte et qu'elle fonctionne normalement, veuillez ne pas mettre à jour, car la version actuelle est plus adaptée à votre voiture. Service client professionnel: nous promettons un remboursement inconditionnel de 30 jours et une garantie/remplacement de 12 mois. Si vous avez des questions sur iPhone Wireless Carplay, n'hésitez pas à nous contacter (CARLINKIT-C) via Amazon, nous vous répondrons dans les 24 heures.