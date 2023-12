Le futur de l’auto : les voitures électriques Hyundai en tête de course

Les voitures électriques sont de plus en plus présentes sur le marché automobile, et Hyundai fait partie des constructeurs qui misent sur cette technologie propre et performante. Avec une gamme variée et innovante, la marque coréenne propose des modèles adaptés à tous les besoins et à tous les budgets.

Quels sont donc les atouts des voitures électriques Hyundai ? Quels sont les modèles disponibles et à venir ? Dans cet article, découvrons ensemble pourquoi les voitures électriques Hyundai reflètent le futur de l’auto.

Les avantages des voitures électriques Hyundai

Il faut savoir que les voitures électriques Hyundai présentent de nombreux avantages par rapport aux véhicules thermiques ou hybrides. Le premier avantage est qu’elles sont zéro émission, ce qui signifie qu’elles ne rejettent pas de CO2 ni de polluants dans l’atmosphère.

Elles contribuent ainsi à la protection de l’environnement et à la réduction de l’effet de serre. Le second avantage est qu’elles sont économiques, car elles ne consomment pas de carburant et bénéficient d’un coût d’entretien réduit. Elles permettent également de profiter d’aides financières comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Enfin, elles sont agréables à conduire, car elles offrent une puissance instantanée, un silence de fonctionnement et un confort optimal.

Focus sur les modèles de voitures électriques Hyundai

Hyundai propose actuellement quatre modèles de voitures électriques sur le marché français : Kona Electric, IONIQ 5 et IONIQ 6. Chacun de ces modèles se distingue par son design, ses caractéristiques techniques et ses équipements.

Hyundai Kona Electric Nouvelle Géneration

Hyundai Kona Electric est un SUV compact qui allie style, praticité et performance. Elle est disponible en deux versions :

une avec une batterie de 48,4 kWh offrant une autonomie de 377 km (WLTP) et une puissance de 155 ch ;

une avec une batterie de 65,4 kWh offrant une autonomie de 514 km (WLTP) et une puissance de 217 ch.

Kona Electric Nouvelle Géneration se recharge rapidement : il suffit de 41 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide. Elle dispose également d’un coffre spacieux pouvant atteindre 493 litres en incluant le coffre avant. Kona Electric est équipée de nombreuses technologies comme le système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces, la navigation connectée, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, le régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistance au maintien dans la voie ou encore la détection des angles morts.

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 est un SUV coupé qui se démarque par son design futuriste inspiré des années 80. Il est basé sur la nouvelle plateforme E-GMP dédiée aux véhicules électriques du groupe Hyundai. Il est proposé en quatre versions : deux avec deux roues motrices (RWD) et deux avec quatre roues motrices (AWD). Les versions RWD disposent d’une batterie de 58 kWh offrant une autonomie de 384 km (WLTP) et une puissance de 170 ch, ou d’une batterie de 77,4 kWh offrant une autonomie de 507 km (WLTP) et une puissance de 229 ch. Les versions AWD disposent d’une batterie de 58 kWh offrant une autonomie de 360 km (WLTP) et une puissance de 235 ch, ou d’une batterie de 77,4 kWh offrant une autonomie de 481 km (WLTP) et une puissance de 325 ch.

Hyundai IONIQ 5 se recharge très rapidement : il suffit de 18 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne ultra-rapide. Il offre également la possibilité de recharger d’autres appareils grâce à la fonction V2L (Vehicle to Load). IONIQ 5 est doté d’un habitacle spacieux et modulable, avec des sièges avant pivotants, une console centrale coulissante et un plancher plat. Il intègre aussi de nombreux équipements comme le système multimédia avec deux écrans 12,3 pouces, la navigation connectée, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, le système audio Bose, le toit ouvrant panoramique, le régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistance au maintien dans la voie ou encore la surveillance des angles morts.

Hyundai IONIQ 6

Hyundai IONIQ 6 est une berline qui affiche une silhouette élancée et dynamique. Elle est également basée sur la plateforme E-GMP et reprend les mêmes versions que IONIQ 5, avec des autonomies légèrement supérieures grâce à son aérodynamisme optimisé. Ainsi, les versions RWD disposent d’une batterie de 53 kWh offrant une autonomie de 429 km (WLTP) et une puissance de 170 ch, ou d’une batterie de 77,4 kWh offrant une autonomie de 614 km (WLTP) et une puissance de 229 ch. Les versions AWD disposent d’une batterie de 77,4 kWh offrant une autonomie de 545 km (WLTP) et une puissance de 325 ch.

Hyundai IONIQ 6 se recharge également en 18 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne ultra-rapide. Il bénéficie aussi de la fonction V2L pour alimenter d’autres appareils. IONIQ 6 propose un intérieur raffiné et spacieux, avec des matériaux nobles et recyclés, des sièges ergonomiques et un coffre généreux. Il est équipé de nombreuses technologies comme le système multimédia avec deux écrans 12 pouces, la navigation connectée, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, le système audio Bose, le toit ouvrant panoramique, le régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistance au maintien dans la voie ou encore la surveillance des angles morts.

La prochaine voiture électrique de la marque Hyundai : IONIQ 7

Hyundai IONIQ 7 est un SUV familial qui sera lancé en 2024. Il sera le plus grand modèle de la gamme IONIQ et pourra accueillir jusqu’à sept personnes. Il sera également basé sur la plateforme E-GMP et devrait offrir une autonomie supérieure à 500 km (WLTP). Il disposera aussi d’un temps de recharge rapide et de la fonction V2L. Le design du IONIQ 7 n’a pas encore été révélé, mais il devrait être inspiré du concept-car Vision T présenté en 2019.

Il s’agira d’un SUV robuste et élégant, avec des lignes anguleuses et des feux à LED. Hyundai IONIQ 7 proposera un habitacle spacieux et confortable, avec des sièges modulables et un coffre volumineux. Il intégrera aussi de nombreux équipements comme le système multimédia avec deux écrans, la navigation connectée, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, le système audio Bose, le toit ouvrant panoramique, le régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistance au maintien dans la voie ou encore la surveillance des angles morts.

Conclusion

Les voitures électriques Hyundai sont des véhicules qui répondent aux attentes des conducteurs d’aujourd’hui et de demain. Elles offrent une mobilité zéro émission, économique et agréable à conduire. Elles proposent également une gamme variée et innovante, avec des modèles adaptés à tous les besoins et à tous les budgets. Que ce soit pour les trajets quotidiens ou les longs voyages, les voitures électriques Hyundai sont des partenaires idéaux pour se déplacer en toute sérénité. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à découvrir les modèles disponibles et à venir sur le site officiel de Hyundai France.