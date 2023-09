Innovation technologique et sécurité routière : quelle voiture moderne contribue à réduire les accidents sur les routes ?

Voiture moderne et sécurité routière : Le contrôle de stabilité en roulis

De façon générale, le contrôle de stabilité en roulis intervient en cas de tentative d’évitement. Il s’agit en réalité d’un système qui, grâce à un amortisseur avant clio 3 1.5 dci, permet d’amortir le choc subi par la voiture. Aussi, il peut participer à la réduction du risque de renversement du véhicule lorsqu’il y a une collision à grande vitesse.

Pour dire vrai, ce système est composé d’un dispositif contenant un capteur gyroscopique. Ce dernier, en contribuant à la réduction de la puissance du moteur, entraîne un frein automatique. En fonction de la position de l’automobile, cela peut se faire sur une ou plusieurs roues. Le plus souvent, le contrôle de stabilité en roulis montre une réelle utilité sur les véhicules possédant un important centre de gravité.

Voiture moderne et sécurité routière : L’alerte de collision avant et après le freinage

Le fonctionnement de l’alerte de collision avant et après le freinage repose généralement sur une caméra ou un radar. En vrai, le principal objectif de cette technologie est la surveillance de la vitesse à laquelle le conducteur roule. Par ailleurs, un tel système peut surveiller la distance entre un véhicule et celui qui se trouve devant lui.

En cas de rapprochement étroit entre la voiture qui possède cette technologie et une autre, on constate immédiatement le déclenchement d’une alerte. Et même en cas d’inaction, le véhicule commence par freiner de lui-même. Dans ces conditions, l’impact, en cas de collision, est moindre.

Voiture moderne et sécurité routière : La surveillance de pression des pneus

La surveillance de pression des pneus est une innovation technologique permettant au conducteur de vérifier l’état de ses pneus. Ce faisant, il s’assure que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la conduite.

Dans le cas où la pression à l’intérieur des pneus pourrait être la cause d’un accident, une alerte est rapidement lancée. De ce fait, le problème est résolu pour le plus grand bonheur du conducteur.

Voiture moderne et sécurité routière : L’aide à la marche arrière

La détection d’un objet, d’un véhicule ou d’une personne se trouvant derrière la voiture peut également contribuer à la sécurité routière. En cela, l’aide à la marche arrière est une technologie d’une importance capitale.

Elle dispose en effet de capteurs qui émettent un signal sonore pour prévenir le conducteur. En lieu et place des capteurs, certains dispositifs sont dotés de caméras sophistiquées. Il y en a même qui utilisent des rétroviseurs modernes.

Voiture moderne et sécurité routière : Nos conseils pour opérer le véhicule idéal

Choisir une voiture moderne avec des fonctionnalités de sécurité routière avancées est essentiel pour assurer votre propre sécurité ainsi que celle de vos passagers et des autres usagers de la route. Voici nos conseils pour vous aider à faire un bon choix :

Consultez les évaluations de sécurité

Avant d’acheter une voiture, consultez les évaluations de sécurité effectuées par des organismes indépendants tels que l’Euro NCAP. Ces derniers effectuent des crash-tests et évaluent la sécurité des véhicules en fonction de différents critères. Optez pour une voiture qui a obtenu de bonnes notes en matière de sécurité.

Pensez à la visibilité et à la facilité de conduite

Une bonne visibilité est essentielle pour la sécurité routière. Assurez-vous que la voiture offre une vision dégagée à partir du siège du conducteur, avec des rétroviseurs efficaces et des angles morts réduits. Des phares puissants et des feux arrière bien visibles sont également importants.

Aussi, choisissez une voiture dont la conduite est intuitive et confortable. Les dispositifs de conduite assistée, tels que la direction assistée électrique, peuvent rendre la conduite plus facile et moins fatigante, ce qui peut contribuer à la sécurité.

En gros, la sécurité routière devrait être une priorité lors du choix d’une voiture moderne.