Adieu les disputes dans la voiture : CarPlay et SharePlay. iOS 17 révolutionne l’écoute de musique en voiture.

Adaptateur sans Fil CarlinKit 4.0, Adaptateur sans Fil CarPlay et Android Auto Uniquement pour Les Voitures avec Apple CarPlay câblé en Usine, dongle USB à enfichage Direct

1. Adaptateur sans fil Carlinkit 4.0 : Carlinkit 4.0 convertit CarPlay filaire en sans fil et apporte Android Auto sans fil. convient aux familles avec des téléphones Android et des iPhones ou aux hommes d'affaires avec plusieurs téléphones. Pour IOS10/Android 11 ou supérieur (prend en charge certains modèles de téléphones Google équipés d'Android 9/10). 2. Facile à utiliser : Plug and Play, pas besoin d'installer l'APK de support. Prise en charge de la mise à niveau en ligne et des conseils techniques en ligne. 3. Excellente compatibilité : l'adaptateur Carlinkit 4.0 sans fil Apple CarPlay et Android Auto 2 en 1 s'adapte à la plupart des voitures CarPlay filaires d'usine (années modèles : 2016-2022). Compatible avec Volkswagen/ Mercedes-Benz/ Hyundai/ Honda Civic CR-V/ Peugeot Chevrolet/ Ford SYNC 3.4/ Mazda CX-5 Artz/ KIA / Skoda/ GMC/ RAM/ Toyota/ land rover/ Subaru. Remarque : non compatible avec les modèles de voiture Volvo, BMW, Polestar actuellement. 4. Fournir une assurance qualité : l'adaptateur sans fil Carlinkit 4.0 est livré avec une garantie globale d'un an et un service technique permanent. Pour toute question, contactez-nous via Amazon et une solution satisfaisante vous sera proposée.