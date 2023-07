VIVO X90 Pro 5G Smartphone, 12Go + 256Go, Triple Appareil Photo ZEISS de 50 MP + 50 MP + 12 MP, Vidéo Nocturne HDR 4K, Système de Double Puce Avant-gardiste, FlashCharge 120W, AMOLED FDH+ 6,78 Pouces

Imagerie professionnelle avec triple appareil photo ZEISS: notre smartphone X90 Pro avec appareil photo arrière de 50 MP + 50 MP + 12 MP est équipé d'un appareil photo principal ZEISS de 1 pouce + optique ZEISS avec revêtement T*, soit 43 % plus photosensible que la génération précédente. L'appareil bénéficie également des performances de la puce vivo V2. Lorsque vous photographiez dans des conditions de luminosité extrêmes, la puce et les algorithmes pertinents s'activent automatiquement. Appareil photo principal ZEISS de 1 pouce: L'appareil photo principal de ce téléphone possède une ouverture f/1.75 et un capteur IMX 989 de la taille d'un pouce. Grâce à la technologie de stabilisation optique de l'image (OIS) de vivo, qui bénéficie d'un indice CIPA 4, l'appareil photo offre une qualité d'image de base considérablement améliorée, ainsi que des couleurs éclatantes et des détails complexes, pour une photographie mobile d'un niveau inédit, de jour comme de nuit. Système de double puce avant-gardiste: En s'appuyant sur le X80 Pro, le téléphone mobile X90 Pro présente une configuration à double puce encore plus performante. Le Dimensity 9200 offre des performances de processeur monocœur 12 % supérieures à celles du Dimensity 9000, et la puce V2 personnalisée exclusive améliore à la fois l'imagerie et les graphismes. Une recharge plus rapide que vous ne le pensez: Batterie à longue durée de 4 870 mAh avec fonction FlashCharge à double cellule de 120 W + FlashCharge sans fil de 50 W. Choisissez le mode de charge rapide lorsque vous êtes pressé pour recharger votre batterie à 50 % en seulement 8 minutes et 10 secondes. De plus, notre téléphone portable a obtenu la certification de charge rapide TÜV Rheinland, garantissant ainsi la sécurité du processus de charge. Design esthétique: le smartphone vivo X90 Pro vient bouleverser les codes de l'apparence du téléphone mobile. À l'avant, l'écran incurvé 3D de 6,78 pouces, économe en énergie et capable de prendre en charge une fréquence d'actualisation pouvant atteindre 120 Hz. La coque arrière est en cuir végan ciré, avec un espace vide intentionnel et un module d'appareil photo hautement intégré qui évoquent les anciens appareils photo professionnels.