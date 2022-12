Les clés de votre stratégie digitale en 2023 gagnantes

La stratégie digitale 2023 s’inscrit dans un univers numérique en perpétuel mouvement.

Aussi, l’entreprise doit revoir sans cesse leur plan d’action pour suivre l’évolution des technologies et répondre aux nouvelles exigences des internautes.

Dans cet article, nous vous dévoilons les éléments clés permettant de mettre en place un plan d’action en accord avec la nouvelle tendance.

S’appuyer sur un audit régulier

Sans une présence digitale en accord avec les objectifs de votre entreprise, vous n’aurez pas de résultats, et encore moins de ROI. L’analyse de l’existant permet de relever les actions envisageables pour aboutir à une stratégie pertinente.

L’audit sert à identifier les campagnes digitales qui ont porté leurs fruits et ceux qui n’ont pas atteint leur objectif. Il permet de déterminer ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas au sein de votre stratégie. Et enfin, il met en évidence les facteurs de blocage liés à l’aspect technique du site (code, ergonomie, structure, etc.).

L’audit doit se faire impérativement de manière régulière, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en fonction des besoins. Il se porte sur des éléments clés comme :

l’audience du site web (analyse d’audience),

son aspect technique (audit technique),

les mots-clés (audit sémantique),

la stratégie digitale (audit stratégique),

etc.

Consolider la stratégie d’optimisation SEO 2023

Le référencement naturel (SEO) est la base de toute stratégie digitale. Son rôle consiste à optimiser la visibilité de votre site web et à y attirer le maximum de visiteurs réguliers. Aussi, il permet à vos campagnes marketing d’atteindre un plus grand nombre d’audiences.

Le référencement naturel vous aide à obtenir un meilleur positionnement sur les pages de résultat des moteurs de recherche. C’est la technique la moins onéreuse pour toucher le maximum de clients potentiels. Il permet aussi de valoriser votre image de marque et votre réputation sur la toile.

Les experts en SEO s’appuient principalement sur :

Le choix de mots-clés stratégiques ;

La production de contenus optimisés dotés d’une forte valeur ajoutée ;

La création de liens de qualité qui convergent vers votre site web pour générer davantage de visites ;

L’utilisation d’outils SEO performants (outils de recherche, d’audit, de mesure de performance…) ;

L’amélioration et la mise à jour régulière de votre site pour offrir une meilleure expérience à vos utilisateurs et pour respecter les nouvelles exigences des moteurs de recherche.

Miser sur le potentiel des réseaux sociaux

Actuellement, les médias sociaux ou réseaux sociaux font partie des canaux de communication incontournables pour l’entreprise. En effet, les clients potentiels, B2C et B2B confondus, sont de plus en plus présents sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc. De leur part, ces réseaux proposent des fonctionnalités pour les professionnels. Votre présence sur ces réseaux vous aide à agrandir votre clientèle et à augmenter vos ventes.

L’optimisation de votre présence sur les réseaux sociaux fait l’objet d’une stratégie digitale : la SMO (Social media optimization ou optimisation sur les médias sociaux). Le spécialiste du SMO vous aide à mieux exploiter les réseaux sociaux pour :

Interagir avec votre communauté ;

Soigner votre e-réputation ;

Utiliser les réseaux comme support pour diffuser des publicités ;

Acquérir du trafic qui converge vers votre site web ;

Atteindre un grand nombre de prospects et générer de nouveaux leads ;

Faire du social selling (utiliser les réseaux sociaux en tant que canal de vente).

Utiliser un logiciel CRM

Le logiciel CRM est un outil dédié à la gestion de la relation client et à l’interaction avec les prospects et les leads. Il vous aide à mieux gérer vos données clients, vos données commerciales et vos données marketing. Il est plus juste de parler de boîte à outils puisque le CRM dispose de plusieurs fonctionnalités :

Centralisation, synchronisation et analyse des informations sur les clients. Ce qui vous aide à améliorer votre vente grâce à une meilleure connaissance de vos clients (préférences, fréquence d’achat, abandon de panier…).

Le CRM vous permet d’avoir une meilleure réactivité et d’offrir des réponses personnalisées à vos clients.

Optimisation de vos actions marketing. Le logiciel CRM peut être connecté avec des outils de marketing digital afin de mettre en place un plan d’action marketing plus ciblé comme retargeting.

Vous connaissez maintenant les actions à faire pour mettre en place une stratégie efficace. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez toujours solliciter l’accompagnement des consultants en digitalisation.

Autres articles sur les stratégies digitales en 2023 :