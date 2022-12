Analyse de logs SEO quel intérêt et comment faire ?

L’analyse des logs est un processus utilisé pour révéler des informations sur votre site internet qui peuvent être utilisées pour améliorer votre référencement. Les logs correspondent à un fichier généré par un serveur web contenant les requêtes reçues par le serveur.

En analysant ces logs, vous pouvez évaluer avec une précision chirurgicale les pages de votre site qui sont crawlées par Google, ainsi que les données auxquelles Googlebot se réfère lorsqu’il tente de classer vos pages.

Ces informations peuvent vous aider à identifier les domaines d’amélioration potentiels pour votre budget de référencement, et vous permettre de corriger les erreurs que Google a pu détecter sur votre site

Définition : les logs

Les journaux sont un fichier généré par un serveur qui enregistre toutes les demandes reçues par le serveur. Il peut s’agir d’informations telles que la date et l’heure de la demande, l’adresse IP du demandeur, la page demandée et toute autre information enregistrées par le serveur web.

Définition : budget crawl

En référencement naturel, le budget crawl est la quantité de temps et de ressources allouée par Googlebot pour explorer votre site Web. Il est basé sur le nombre total de pages indexées, la fréquence à laquelle ces pages sont mises à jour et le nombre de requêtes provenant d’autres pages Web pointant vers votre site.

À quoi sert l’analyse des logs dans le référencement naturel ?

L’analyse de logs permet de connaître le comportement des robots d’exploration des moteurs de recherche naviguent sur votre site internet, les pages de votre site qu’ils visitent, et les données auxquelles ils se réfèrent lorsqu’ils indexent ces pages. L’analyse des journaux peut également révéler toute erreur sur votre site susceptible d’empêcher les robots de Google d’explorer correctement un site internet.

Voici les meilleurs outils pour analyser les logs :

OnCrawl,

Screaming Frog Log File Analyzer,

Seolyzer

Catégoriser en groupe de pages les URL

Cela permet d’avoir une vision macro des hits,les pages et les crawls sur le site. Cela permet d’identifier des modèles liés au budget d’exploration, tels que les pages qui sont explorées plus fréquemment que d’autres ou la fréquence de mise à jour des pages.

La fréquence d’exploration

L’analyse des journaux peut vous aider à déterminer la fréquence d’exploration de votre site par Googlebot. En comprenant à quelle fréquence Googlebot visite vos pages, vous pouvez mieux évaluer les efforts que vous devez déployer pour augmenter le taux d’exploration de votre site Web. Vous pouvez également utiliser ces informations pour concentrer vos efforts de référencement sur les pages qui sont les plus importants pour vous.

La fenêtre de crawl

La fenêtre de crawl est la période de temps sur laquelle vous analysez vos journaux. Il peut s’agir d’une semaine, d’un mois ou de toute autre période que vous jugez utile. En analysant les journaux sur une plus longue période, vous pouvez obtenir une vision plus précise de la façon dont Google perçoit votre site.

Lorsque vous effectuez une analyse des journaux, il est important de garder à l’esprit les points suivants :

Les journaux peuvent ne pas être représentatifs de l’ensemble du site internet.

Les données contenues dans les logs peuvent être inexactes.

Les données peuvent ne pas être à jour.

Les codes HTTP

L’analyse des journaux peut aussi vous aider à identifier les codes HTTP que Googlebot a pu rencontrer en essayant d’explorer vos pages. Ces codes peuvent vous donner une indication de l’état d’une page (par exemple, si elle est en panne ou non), ainsi que la raison pour laquelle Googlebot n’a pas pu accéder à une page.

Analyse des bots mobile vs. desktop

L’analyse des journaux peut notamment vous aider à comprendre la différence entre la manière dont Google explore les versions mobile et de bureau de votre site Web. En comprenant les différences entre les deux, vous pouvez vous assurer que votre site est optimisé pour les deux appareils. Vous pouvez également utiliser ces informations pour concentrer vos efforts de référencement sur les pages qui sont les plus importants pour vous.

Détecter les pages orphelines

Vous pouvez utiliser l’analyse des journaux pour détecter les pages orphelines sur votre site Web. En analysant vos journaux, vous pouvez déterminer quelles pages ne sont liées à aucune autre page de votre site. Ces informations peuvent vous aider à concentrer vos efforts de référencement pour corriger ce problème et améliorer la visibilité de votre site dans les résultats de recherche.

Détection du contenu dupliqué

Il existe plusieurs manières de détecter le contenu dupliqué sur votre site Web. L’une d’elles consiste à utiliser l’analyse des journaux pour comparer le nombre de requêtes pour différentes pages de votre site. Cela vous aidera à identifier les pages qui sont demandées plus d’une fois, et qui peuvent être le signe d’un contenu dupliqué.

Quand peut-on mener une analyse de logs ?

L’analyse des journaux peut être effectuée à tout moment, mais elle est surtout utile :

Pendant un audit SEO

Lors d’un audit de référencement, il est important d’examiner tous les aspects d’un site afin d’améliorer son classement dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). Cela inclut l’analyse des journaux pour comprendre comment Google et les autres moteurs de recherche indexent et explorent votre site. En comprenant comment votre site est exploré, vous pouvez apporter des modifications pour améliorer sa visibilité et optimiser votre contenu pour un meilleur classement.

Pour un monitoring technique

L’analyse des journaux peut également être utile pour la surveillance technique et le dépannage. En examinant les journaux, vous pouvez voir les erreurs qui ont été générées et identifier les problèmes potentiels de votre site. Ces informations peuvent vous aider à résoudre les problèmes avant qu’ils ne causent des dommages supplémentaires ou une perte de trafic.

Pour une refonte

Si votre site Web fait l’objet d’une refonte, l’analyse des journaux peut être un outil essentiel pour garantir que le nouveau site est explorable et indexable par Google et les autres moteurs de recherche. En examinant les journaux de l’ancien site, vous pouvez identifier les problèmes qui doivent être résolus avant de lancer la nouvelle version. Cela peut vous aider à éviter toute pénalité potentielle de la part de Google et à assurer une transition en douceur vers le nouveau site.

