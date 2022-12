Liste des outils de marketing digital utiliser en 2023 ?

Le marketing actuel implique l’exécution et le suivi de différents processus pour atteindre les résultats souhaités.

Il peut donc être difficile pour les entreprises de se développer durablement si elles ne disposent pas des bons outils pour la collaboration, la communication, le service client et le marketing de leur stratégie d’entreprise.

La Liste des Outil de Marketing digital 2023

Voyons ensemble une liste de 4 outils indispensables pour votre stratégie en marketing digital 2023 :

1. MailChimp ou outil similaire

Les stratégies digitales sur les réseaux sociaux et de marketing de contenu attirent le plus d’attention dans le monde du marketing. Pourtant, l’email marketing reste l’un des moyens les plus efficaces pour développer votre audience et générer de nouveaux prospects. Trente-cinq pour cent des spécialistes du marketing envoient environ 3 à 5 e-mails par semaine à leurs clients.

De plus, environ 80 % des professionnels pensent que le marketing par e-mail augmente le taux de fidélisation des clients.

L’un des meilleurs outils à utiliser est MailChimp si vous cherchez à investir dans le marketing par e-mail. Il s’agit d’une plateforme marketing complète qui propose aux spécialistes des versions gratuites et premium. Elle offre des fonctions d’automatisation, différents modèles et des options d’intégration pour une expérience transparente.

Mailchimp vous permet de cibler les bonnes personnes, de créer un meilleur contenu et d’automatiser votre marketing pour garantir des campagnes à forte valeur ajoutée. En outre, il fournit des informations précieuses sur vos campagnes, vos activités et vos clients pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles.

2. Zoom ou Microsoft Teams

Les campagnes de marketing efficaces nécessitent des communications transparentes entre les équipes ou les membres de l’équipe. Ceci est impératif si votre entreprise a des équipes éloignées ou traite de manière digitale avec vos clients.

Environ 58 % des entreprises utilisent la vidéoconférence dans leurs activités quotidiennes. La plupart de ces entreprises utilisent Zoom ou Microsoft Teams pour les réunions et les vidéoconférences en ligne.

Zoom est devenu l’option principale pour les vidéoconférences et les webinaires. Il permet à vos équipes de marketing de chatter et de se réunir en ligne pour assurer la cohérence des messages dans tous vos services ou sites.

Il prend en charge jusqu’à 1 000 participants vidéo et 10 000 spectateurs si vous optez pour la version Enterprise Plus.

Microsoft Teams est une autre excellente option pour le chat, les réunions, les appels et la collaboration entre salariés. Au départ, MS Teams a été conçu pour les grandes organisations, telles que les établissements d’enseignement et les multinationales.

Toutefois, la pandémie de COVID-19 a permis à Teams d’exploiter de nouveaux groupes d’utilisateurs. Aujourd’hui, Teams est devenu une alternative puissante à Zoom ainsi qu’à Skype. Il vous permet de partager des fichiers et des écrans pendant une réunion, et vous pouvez également définir des arrière-plans personnalisés pendant les appels vidéo.

3. Canva

Dans les réseaux sociaux et le marketing de contenu, les éléments visuels jouent un rôle crucial dans l’amélioration de vos taux d’engagement. En fait, 80 % des spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux utilisent des éléments visuels dans leurs campagnes. Les visuels aident votre public à comprendre votre message et ils améliorent également vos temps de présence sur la page.

Il n’a jamais été facile de créer des images pour chaque blog ou publication sur les réseaux sociaux. Cependant, Canva est en train de changer cela, et il vous permet désormais de créer des présentations, des graphiques, des affiches et d’autres contenus visuels en quelques clics seulement.

Canva propose différents modèles prêts à l’emploi pour les réseaux sociaux, le marketing, les présentations d’affaire et bien plus encore. Que vous souhaitiez concevoir un prospectus, un logo ou une affiche pour votre entreprise, cet outil vous permet de créer des designs étonnants en quelques minutes, même si vous n’avez aucune expérience.

Canva vous donne accès à différents types de documents, tels que des affiches, des logos et des brochures. Vous pouvez créer du contenu spécifiquement pour Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube.

Cet outil dispose d’une fonction d’édition de photos qui vous permet de recadrer les images, d’ajouter des bulles de dialogue, d’insérer du texte sur n’importe quelle photo, d’ajouter des effets et de redresser les photos. Vous pouvez également utiliser les dossiers Canva pour organiser vos ressources afin d’y accéder rapidement quand vous le souhaitez.

4. Emetry.io

Le marketing axé sur les données aide les équipes marketing à optimiser les communications et les messages de la marque en fonction des informations qu’elle a sur ses clients ou prospects. Cela vous permet de créer des expériences personnalisées sur tous vos canaux. En fait, plus de 78 % des spécialistes du marketing utilisent cette approche pour développer leurs activités.

Bien que les applications standard d’analyse de données vous permettent d’affiner votre recherche par secteur, l’acquisition d’un logiciel spécifique à un secteur peut vous faire gagner du temps. Cet outil offre des données complètes sur les clients et les prospects dans une seule interface pour des informations exploitables.

Emetry utilise vos données historiques pour prédire les résultats et prescrire des actions afin de vous aider à identifier les opportunités viables sur le marché. Il fournit également des données sur les comtés et les états, ce qui vous permet d’utiliser la densité de la clientèle et d’autres attributs pour assurer un ciblage efficace.

Nous espérons que cet article vous aura été utile et vous permettra d’améliorer vos résultats en ligne.

