Marketing automation : Avantages et Inconvénients en 2023

Pour atteindre plus efficacement les potentielles cibles de leur entreprise ou pour convertir plus rapidement leurs prospects en clients, bon nombre d’entrepreneurs se tournent vers le marketing automatisé. Avec celui-ci, ils parviennent à automatiser notamment la programmation de leurs contenus sur les médias sociaux, la diffusion des campagnes marketing ou Ads sans oublier l’envoi des e-mails à leur liste de diffusion.

Bref, le « marketing automation » leur fait gagner du temps et les aide aussi à optimiser leur cycle de vente sur le web sans prise de tête.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu’est le « marketing automation », ses avantages, ses inconvénients puis les quatre meilleurs outils pratiques dans lesquels vous pouvez investir pour automatiser votre stratégie marketing et ainsi obtenir de meilleurs résultats.

Qu’est-ce que le marketing automation ?

Le « marketing automation » est une pratique du marketing digital qui consiste pour les entreprises à étudier le comportement de leurs cibles afin d’enclencher une série d’actions marketing. Ces actions seront progressivement affinées avec le temps en vue d’améliorer leur R.O.I.

En d’autres termes, le marketing automation est une solution utilisée par les marques afin d’optimiser le ciblage de leurs clients, segmenter leur clientèle, amener à maturité leurs leads et automatiser la majeure partie des tâches inhérentes à leurs campagnes marketing en ligne.

C’est le déploiement d’un logiciel et d’une stratégie en vue d’automatiser les tâches marketing répétitives comme le téléchargement d’un support, la relance des paniers abandonnés, la gestion des campagnes Ads ou l’envoie de courriels personnalisés.

Il s’agit d’une solution très en vogue depuis le milieu des années 2000 et qui permet aux marques de gagner en efficacité. Il est encore connu sous le terme de « marketing automatisé » et de « moderne marketing ».

Avantages Marketing Automation ?

Les avantages du marketing automation sont multiples et variés. Cette solution vous permettra de mieux connaître les habitudes de vos clients, de traquer leurs comportements en temps réel, de les attirer vers vos divers canaux de communication, mais aussi d’améliorer le taux d’engagement.

En vous tournant vers le « marketing automation », vous serez capable de générer des leads qualifiés et de les transformer progressivement en des clients en mode pilotage automatique.

Vous allez pouvoir mettre sur pied des campagnes de fidélisation avec un budget raisonnable, personnaliser votre message et diffuser des contenus plus ciblés à divers segments de votre liste de contact afin de les amener progressivement à maturité dans votre tunnel de vente.

Vous gagnerez un précieux temps tout au long de la réalisation de vos tâches marketing puis lors de la consultation de vos statistiques. La raison en est que vous n’aurez pas à utiliser plusieurs plateformes, mais juste un logiciel « tout-en-un » pour mettre en œuvre toutes vos actions.

Il suffit de les planifier en une fois sur votre logiciel de marketing automatisé et vous serez quiet pour des jours, voire des mois.

Inconvénients Marketing Automatisé ?

Le marketing automation ne présente pas que des avantages. Il est aussi sujet à un certain nombre d’inconvénients qu’il convient de préciser. Lors de vos réglages, vous pouvez commettre des erreurs de manipulation ou d’interprétation en fonction du logiciel choisi, en particulier si vous êtes un débutant.

Une telle erreur de votre part peut parfois peser sur votre business et vous faire perdre des clients ou ternir votre image de marque. C’est pour cette raison qu’il est toujours mieux de vous faire accompagner si vous n’avez pas les connaissances requises pour le faire seul.

Pour faire du marketing automatisé, il vous faut utiliser un logiciel de marketing adapté. Après son choix et son installation, vous devez lui fournir dans les réglages des instructions spécifiques en fonction de vos réels besoins. Vous pouvez modifier ses réglages à tout moment au besoin, notamment si vous constatez un changement dans les demandes de vos clients ou en cas de modifications de vos offres.

Néanmoins, avant même le choix de votre logiciel, vous devez mûrir votre réflexion afin de définir vos réels besoins, les tâches qui seront automatisées et celles qui seront prises en charge par votre équipe marketing.

Après cette étape, pensez à bien clarifier les diverses fonctionnalités dont vous aurez besoin dans le cadre de l’automatisation afin de choisir le logiciel qui est juste approprié à vos besoins.

Ces conseils vous permettront d’éviter de choisir un logiciel qui ne propose pas les options dont vous avez besoin, ou un autre que vous n’utiliserez presque jamais.

4 meilleurs outils de marketing automation

Il existe certes de nombreux logiciels ou solutions de marketing automatisé, mais toutes ne se valent pas. Avant d’investir dans une solution, assurez-vous que celle-ci correspond à vos attentes, mais également à votre budget.

Si vous ne savez pas vers laquelle vous tourner, voici les quatre qui sont les plus efficaces actuellement sur le marché.

Marketing Automation : LeadSquared

LeadSquared propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer un workflow, concevoir des pages de vente efficaces, segmenter une liste de contacts et créer, gérer puis envoyer de manière automatique des emails personnalisés.

Adapté aux petites et moyennes entreprises, il renferme une API et peut être connecté à Salesforce, à un CMS, mais aussi aux divers réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent.

Marketing Automation : Marketo

Créée en 2006, Marketo est une enseigne filiale d’Abobe. Son outil de marketing automatisé est adapté aux petites, moyennes et grandes entreprises. Il porte son nom et renforce une multitude de fonctionnalités, dont le marketing par e-mail, le marketing mobile, le marketing de consommation, la génération de leads qualifiés, mais aussi l’automatisation marketing.

Il possède une fonctionnalité de notation des prospects dont vous pouvez vous servir pour identifier les leads chauds qui sont les plus susceptibles de passer commande chez vous. Avec cet outil, vous allez aussi pouvoir améliorer l’expérience de votre clientèle, attirer des prospects qualifiés à vous, gérer vos prospects, améliorer le taux de conversion sur vos supports web et automatiser votre communication avec des contenus personnalisés.

Marketing Automation : Plezi

Créée en 2015, Plezi est une solution adaptée à tous les spécialistes qui sont à la recherche d’un outil de marketing B2B pour leurs diverses campagnes marketing. Elle convient également à ceux qui veulent obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne leur stratégie Inbound Marketing ou mieux communiquer sur les réseaux sociaux tout en gagnant du temps.

Vous avez la possibilité de l’utiliser pour suivre l’activité de vos contacts cibles, identifier leurs intérêts pour ensuite leur proposer une solution personnalisée qui répondra à ce qu’ils recherchent.

L’outil s’avère très pratique et fournit à ses utilisateurs débutants un support détaillé sur la prise en main de l’outil, mais aussi les différentes étapes à suivre pour aboutir à votre objectif marketing. Son seul vrai inconvénient vient du fait qu’il ne comporte pas de CRM intégré.

Marketing Automation : HubSpot

L’avantage majeur de cet outil réside dans le fait qu’il est assez complet en matière de fonctionnalités. Il rassemble tous les paramètres nécessaires dont vous pouvez avoir besoin pour créer des contenus qualitatifs, développer en toute flexibilité une base de données qualitative ou attirer plus de trafic sur votre site web.

Il a été programmé pour vous permettre de cibler plus facilement le bon public, de réaliser plus de ventes dans votre business, de mieux transformer vos prospects en clients et d’optimiser votre relation client.

Avec HubSpot, vous serez en mesure de suivre en temps réel toutes les composantes de votre entonnoir de vente et automatiser toutes vos actions marketing en vue de gagner du temps ou d’obtenir un bon R.O.I. Il propose l’accès aux données détaillées de tracking et vous pouvez aussi le relier à un CRM en seulement quelques clics.

Son seul inconvénient c’est qu’il propose régulièrement des mises à jour. Autrement, il est touché par des séquences de maintenance momentanées qui peuvent avoir des répercussions négatives sur vos communications.