Pourquoi le branded content est devenu un pilier de la publicité moderne

Le branded content, également appelé contenu de marque, est une stratégie de marketing qui consiste à créer du contenu (articles, vidéos, podcasts, etc.) qui met en avant une marque ou un produit.

Contrairement à la publicité traditionnelle, le branded content vise à divertir ou à informer le consommateur plutôt que de lui vendre directement quelque chose.

Branded content pour les entreprises

Il est devenu un pilier de la publicité moderne, car il répond à un changement dans la façon dont les consommateurs interagissent avec les marques. Avec la prolifération des réseaux sociaux et des plateformes de contenu en ligne, les consommateurs ont plus de choix que jamais en matière de contenu. Cela signifie que les publicités traditionnelles ne sont souvent plus suffisantes pour capter leur attention ou susciter leur intérêt.

Ce type de content marketing offre une solution à ce problème en offrant du contenu qui est plus pertinent, intéressant et engageant pour les consommateurs. Les entreprises peuvent renforcer leur image de marque, augmenter leur engagement client et leur visibilité en ligne, tout en offrant une expérience positive et personnalisée pour les consommateurs.

Dans cette section, nous examinerons les avantages spécifiques du branded content pour les entreprises.

Avantages du branded content pour les entreprises

Création d’une image de marque forte

Le branded content permet aux entreprises de créer une image de marque forte en offrant du contenu qui est pertinent, utile et intéressant pour leur public cible. En créant un contenu qui est aligné sur les valeurs et les intérêts de leur public, les entreprises peuvent renforcer leur image de marque et augmenter la loyauté de leurs clients.

Meilleur engagement et fidélisation des clients

Le contenu de marque est une excellente façon d’engager et de fidéliser les clients. En offrant du contenu informatif, éducatif ou divertissant, les entreprises peuvent établir des relations plus solides avec leur public cible, ce qui peut conduire à une plus grande fidélité de la clientèle et des taux de rétention plus élevés.

Plus grande visibilité et notoriété de la marque

Le branded content peut aider les entreprises à atteindre de nouveaux publics et à augmenter leur notoriété en ligne. En créant du contenu qui est partagé et commenté sur les réseaux sociaux, les entreprises peuvent atteindre des audiences plus larges et renforcer leur présence en ligne.

Meilleur retour sur investissement

Le branded content peut offrir un meilleur retour sur investissement (ROI) que la publicité traditionnelle. Bien que le contenu de marque puisse nécessiter un investissement initial plus élevé, il peut offrir des avantages à plus long terme, tels qu’une meilleure visibilité de la marque, une plus grand engagement et fidélisation de la clientèle, et une augmentation des ventes.

En France, une solution internationale pour le branded content est proposée par Getfluence une société basée à Toulouse qui offre aux marques la possibilité de bénéficier de l’influence éditoriale.

Il ne faut pas oublier que le branded content est un avantage pour les consommateurs aussi, car il offre du contenu de qualité supérieure qui est souvent plus divertissant ou informatif que la publicité traditionnelle.

Voyons les avantages pour les consommateurs :

Contenu de qualité supérieure

Le branded content offre aux consommateurs du contenu de qualité supérieure qui est souvent plus divertissant ou informatif que la publicité traditionnelle. En créant du contenu qui est utile ou intéressant pour leur public cible, les entreprises peuvent fournir une valeur ajoutée à leurs clients, ce qui peut renforcer leur loyauté à la marque.

Plus grande transparence et authenticité

Le branded content peut offrir une plus grande transparence et authenticité que la publicité traditionnelle. En fournissant du contenu qui n’est pas explicitement axé sur la vente, les entreprises peuvent établir des relations plus authentiques avec leur public cible, ce qui peut renforcer la confiance des consommateurs envers la marque.

Personnalisation et pertinence

Le branded content peut être personnalisé pour répondre aux besoins et aux intérêts spécifiques de chaque client. En utilisant des données démographiques et comportementales, les entreprises peuvent fournir du contenu qui est plus pertinent pour chaque consommateur, ce qui peut améliorer l’expérience globale de la marque.

Possibilité d’interaction et de participation

Le contenu de marque peut offrir aux consommateurs la possibilité de participer et d’interagir avec la marque. Par exemple, une entreprise peut lancer un concours où les participants sont invités à créer du contenu pour la marque. Cette forme de participation peut renforcer l’engagement des consommateurs envers la marque et les impliquer davantage dans la communauté de la marque.

Réduction de la publicité intrusive

Le branded content peut aider à réduire la publicité intrusive qui peut agacer les consommateurs. En offrant du contenu informatif ou divertissant plutôt que de la publicité traditionnelle, les entreprises peuvent améliorer l’expérience globale des consommateurs et renforcer leur relation avec la marque.

En conclusion, le branded content est une approche de marketing qui offre une grande valeur ajoutée pour les entreprises et les consommateurs. En offrant du contenu de qualité et pertinent, les entreprises peuvent renforcer leur image de marque, augmenter leur visibilité et leur engagement client, tout en offrant une expérience positive et personnalisée pour les consommateurs.

Les consommateurs, quant à eux, bénéficient d’un contenu de qualité, interactif et moins intrusif que les publicités traditionnelles, ce qui améliore leur expérience globale de la marque et renforce leur relation avec elle.

En fin de compte, le branded content offre une approche gagnante-gagnante pour les marques et les consommateurs, en créant une connexion plus forte et en offrant une valeur ajoutée à toutes les parties impliquées.