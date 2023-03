Stratégie digitale : Le Guide parfait pour obtenir plus de visiteurs sur son site web en 2023

Le Guide d’une stratégie digitale en 2023 pour obtenir plus de visiteurs sur son site web ?

Avoir plus de visiteurs sur son site web et générer plus de clients est le plus grand rêve de tout bon expert en marketing. Mais pour avoir un tel résultat, il faut mettre en place une bonne stratégie numérique.

Comment y parvenir réellement avec la flopée d’informations disponibles sur internet ?

Si cette question vous taraude l’esprit, sachez que vous trouverez toutes vos réponses dans ce guide parfait pour obtenir plus de visiteurs sur votre site web.

Définition de la stratégie digitale en 2023

La stratégie digitale est une politique de communication permettant à une entreprise d’atteindre les différents objectifs de sa marque. À titre d’exemple, lesdits objectifs peuvent être commerciaux. Il peut également s’agir pour elle d’entretenir sa réputation. À cet effet, elle utilise un certain nombre de supports numériques.

Ces derniers sont en même temps ses canaux de communication. Il s’agit entre autres des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des blogs, des applications mobiles, des plateformes de vente en ligne et bien d’autres encore. La présente stratégie permet à l’entreprise d’être visible sur internet. Il en est de même pour ses produits ou ses services.

L’importance de la stratégie digitale en 2023

En 2023, tout se passe pratiquement sur internet. Une entreprise qui n’y est pas présente est quasiment inexistante, car les médias sociaux sont désormais préférés aux médias classiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles les chaînes de télévision diffusent leur contenu sur les réseaux sociaux comme Facebook. Elles ont aussi leur propre site internet.

Grâce à une stratégie numérique, vous pourrez mieux développer votre activité sur internet et les réseaux sociaux. Ainsi, vous aurez de nouveaux clients et vous réussirez à fidéliser ceux qui sont déjà acquis à votre cause. Les véritables avantages d’une telle stratégie sont mieux développés ici.

Principaux avantages de la mise en place d’une stratégie numérique

La mise en place d’une stratégie numérique vous permet d’être plus visible sur internet. C’est la meilleure stratégie pour capter un maximum de personne en un clin d’œil. Selon les statistiques, en janvier 2021, environ 4,66 milliards de personnes étaient connectées à internet.

Vos produits et services seront donc plus visibles lorsque vous vous tournez vers internet. Une stratégie digitale vous permet aussi d’acquérir plus vite de nouveaux clients. Le digital améliore également les relations clients. Ceux-ci pourront avoir instantanément des réponses à leurs questions et pourront facilement prendre contact avec vous depuis n’importe quel point sur la terre.

L’expérience client se trouve nettement améliorée. Il vous sera plus facile de les satisfaire, car internet vous permet d’analyser aisément leur comportement grâce aux informations que vous pourrez recueillir sur eux. Autrement dit, en mettant en place une telle stratégie, vous pourrez faire avec précision une analyse des données.

Bien entendu, tous ces avantages sont obtenus à moindre coût. L’investissement dans une stratégie digitale est moins onéreux. Par exemple, le référencement naturel et le partage des contenus sur les médias sociaux sont quasiment gratuits. Or, ce sont eux qui vous permettent d’atteindre plus de personnes et de les convertir.

Exemple de quelques entreprises et leur stratégie digitale

En matière de stratégie digitale, nous avons beaucoup à apprendre de certaines entreprises.

Le cas de Airbnb

Avec Airbnb, vous pouvez voyager à travers le monde et louer des logements les plus luxueux durant votre séjour. Pour impacter sa cible, Airbnb a adopté un nouveau logo en forme de cœur renversé dont le centre s’entrelace. L’idée est d’ancrer son image dans l’esprit des consommateurs. En plus du logo qui évoque émotion et appartenance à une communauté, Airbnb a jeté son dévolu sur un slogan parfait.

Il a retenu « Welcome home ». Cette identité de marque lui a permis de se démarquer plus vite de ses concurrents. Par ailleurs, Airbnb ne cesse d’optimiser l’interface de son site internet afin de toujours améliorer l’expérience utilisateur. Au centre de sa stratégie se trouve l’A/B testing.

Il s’attelle également à optimiser ses contenus dans le but de toujours gagner le cœur de chaque internaute qui visite son site internet. Il réussit à faire voyager via la lecture. L’entreprise poste des photos professionnelles sur son site. Celles-ci font augmenter considérablement le nombre de réservations.

Airbnb fait du marketing de recommandation en invitant ses clients à laisser leurs appréciations sur sa plateforme. Cela convainc plus vite les prospects. Il a mis aussi un système de parrainage et promeut considérablement ses services sur les réseaux sociaux. La campagne qu’il fait sur lesdits réseaux lui a généré des milliards d’euros.

Quid de Sephora

Sephora intervient dans la commercialisation de parfumerie et de produits de beauté. Elle propose aussi des services beauté. La présente société mise sur un content marketing axé sur le CRM (Customer Relationship Management) ou Gestion de la Relation Client (GRC). Cela lui permet de mieux connaître sa cible afin de lui proposer des produits ou services qu’elle ne trouvera pas la force de refuser.

La marque se veut plus proche de ses clients. Pour augmenter leur engagement, elle publie des milliers de vidéos expliquant comment chacun de ses produits peut être utilisé. Tous les ans, elle crée près de 10 000 contenus. Elle travaille avec plus de 50 agences de marketing web et print.

Sur ses pages produits, elle propose des promotions. Un chatbot pouvant aider les internautes à trouver des réponses à leurs préoccupations s’y trouve également. Ainsi, ses clients n’ont plus besoin d’aller en magasin avant d’opérer leur choix. Tout se fait à distance.

Le cas de L’Oréal

L’Oréal, cette célèbre entreprise de cosmétique, se dit aujourd’hui ‘’DIGITAL FIRST’’, car ayant compris l’importance d’une stratégie digitale dans le développement de son activité. L’entreprise se veut aussi proche de ses consommateurs. C’est pour cette raison qu’elle est présente sur les réseaux sociaux. Notez que 30 % des investissements médias de L’Oréal sont dédiés au marketing digital. Elle fait aussi le marketing d’influence.

Qu’en est-il de Red Bull ?

Red Bull est une société qui met sur le marché des boissons énergisantes.

Pour atteindre sa cible, Red Bull a bien pensé sa stratégie digitale. Elle a plusieurs sites internet.

À titre illustratif, elle a un site vitrine, un site institutionnel et un site e-commerce. Outre cela, elle est présente sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Pour finir, la marque s’est incrustée dans les jeux vidéos.

Construire sa stratégie de marketing web étape par étape

La construction de votre stratégie de marketing web commence par une introspection sur votre firme.

Il vous faut procéder à la définition de vos points faibles et points forts.

Vous devez faire le portrait de votre entreprise. Ainsi, vous vous connaîtrez mieux et vous pourrez déterminer vos besoins en communication digitale. Identifiez :

le genre de produits/services à mettre à la disposition de votre clientèle ;

vos attentes vis-vis d’une stratégie de webmarketing ;

les bénéfices clients espérés, etc.

Demandez-vous également pourquoi, comment et quand devez-vous faire la promotion du bien ou du service de votre firme. Il va falloir aussi identifier votre cible. Tout va dépendre de votre audience.

La tranche d’âge de vos clients, leurs villes ou pays de résidences, les plateformes qu’ils utilisent, leurs revenus, tous ces éléments doivent être pris en compte. Votre cible peut aussi être les petites et moyennes entreprises. Après cette étape, vous devez définir vos objectifs. Ils doivent surtout être SMART.

Il est clair que sans objectif, vous ne pouvez arriver à un bon résultat. La définition des objectifs SMART pour votre firme participe considérablement à la construction de votre stratégie de marketing.

Le « S’’ de SMART renvoie à la définition d’un objectif Spécifique. Il doit donc être clair, précis et facile à comprendre par tous. Bien entendu, il faut qu’il soit directement lié au travail à réaliser. De même, au risque de reproduire exactement ce que les autres font, veillez à ce qu’il soit bien personnalisé.

Le « M » de SMART rappelle que l’objectif à définir doit être Mesurable. Plus précisément, définissez un objectif que vous pouvez quantifier et qualifier. Ce qui est recherché ici est un objectif indiquant le niveau ou la barre qu’il faudra franchir pour venir à la conclusion que le but est atteint.

Le « A » de SMART indique que l’objectif à définir devra être Atteignable. Pour le définir, il faudra tenir compte des ressources disponibles. Ainsi, votre personnel n’aura pas du mal à épouser votre idée. Il va falloir qu’il soit ambitieux et raisonnable. De cette façon, vos équipes seront motivées à relever ce défi.

Le « R » de SMART voudrait que l’objectif soit Réaliste. N’exagérez donc pas ! Autrement, vous risquez de tout abandonner en cours de route. Ici, demandez-vous si c’est le bon moment pour le poursuivre et s’il en vaut réellement la peine. Assurez-vous aussi qu’il corresponde bien aux tendances socio-économiques du moment. Il doit être conduit par la personne la plus avisée.

Quant au « T », il est mis pour Temporel. Une date butoir doit alors être fixée pour l’atteinte du présent objectif. « Avant le 5 juin », « d’ici à 2026 »…, sont des expressions dont vous pouvez faire usage pour faire connaître la date limite.

En définissant des objectifs SMART, vous connaîtrez vos attentes. Il vous est facile de faire une bonne communication tout autour. Ainsi, vos équipes pourront avancer avec vous dans la même direction.

Quelques exemples d’objectifs pour une stratégie digitale réussie

Pour une stratégie digitale réussie, vous devez définir des objectifs pertinents. À titre illustratif, vous devez chercher à « Augmenter votre trafic ». Si cet objectif n’est pas atteint, même si vous avez le meilleur des produits ou des services, vous n’aurez pas un bon résultat, car vous peinerez à trouver de preneur.

N’oubliez pas que 90 % des Français recherchent des informations sur internet avant de procéder à l’achat d’un produit. Vous devez donc avoir plus de visiteurs sur votre site internet. Puisque l’idéal est qu’il soit SMART, vous pouvez le définir en ces termes : « Faire passer le nombre de sessions de 20 à 45 % en 7 mois ».

Un second objectif peut consister à améliorer votre image de marque. On parle encore d’E-réputation. Notez ici que lorsque vos clients ont confiance en vous et interagissent sur les réseaux sociaux, ils sont plus enclins à parler de vous autour d’eux. Cela vous permet d’avoir plus de visites sur votre site web. L’objectif SMART peut être ici : « Faire croître le nombre de partages par post sur les réseaux sociaux d’ici à la fin de l’exercice ».

Toutefois, ces visites ne vous serviraient pas à grand-chose si les internautes ne vous adoptent pas. Il faut donc rechercher un bon taux de conversion. Ainsi, votre chiffre d’affaires pourra connaître une bonne croissance. Dans le cas d’espace, l’objectif SMART peut être : « Faire passer le taux de conversion de 3 à 8 % avant le 17 novembre ».

Pour une stratégie digitale réussie, il est aussi important que vous fidélisiez les internautes. Vous devez avoir une communauté rien qu’à vous. Ici, l’objectif SMART peut être : « Augmenter le nombre de followers de 300 % en 8 mois ».

En menant des actions inhérentes à l’atteinte de ces quelques objectifs, vous n’aurez plus de difficulté à atteindre les objectifs globaux de votre marque.

Choisir les bons canaux de communication

Réussir sa stratégie digitale passe aussi par le choix des bons canaux de communication.

Le site web vient en première position. Il est la véritable incarnation de votre identité. Il incarne aussi vos valeurs et votre engagement.

L’idéal est de confier sa création à une agence digitale. En effet, pour atteindre vos objectifs, le site internet doit être de qualité. Les internautes doivent avoir du plaisir à le consulter. Il vous faut donc un site internet attrayant dont les pages se chargent rapidement et qui peut être consulté sur n’importe quel terminal (PC, smartphone, tablette, etc.).

Son CMS doit être performant. Il est important qu’il réponde à vos objectifs. Pour générer plus de trafics sur ce dernier, il faudra mettre en place une stratégie SEO. L’agence digitale peut s’en occuper. Ainsi, il sera mieux référencé. N’oubliez pas que le site internet est votre vitrine dans le monde virtuel.

Après le site vient naturellement le blog. Certaines entreprises mettent leur blog directement sur le site. C’est également une bonne idée pour celui qui veut réussir sa stratégie digitale. Sur le blog, vous avez la possibilité de montrer toute la maîtrise que vous avez d’un sujet.

Il s’agit de celui en lien avec vos produits ou services. Par des contenus intéressants et percutants, vous pourrez répondre facilement aux questions que peuvent se poser vos prospects. La régularité dans la publication desdits contenus devra être de mise.

Vous devez définir une bonne ligne éditoriale et bien optimiser vos contenus. De cette façon, vous allez être bien référencé sur les moteurs de recherches. C’est le prix à payer pour avoir plus de visiteurs sur vos pages. Ces articles peuvent être partagés sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont aussi des canaux de communications que vous devez privilégier. Ils permettent d’être plus proche de vos clients et prospects. Ils peuvent facilement vous faire connaître leurs besoins auxquels vous répondrez aisément.

En effet, vous pouvez y créer et partager des contenus pouvant retenir l’attention des internautes. C’est aussi un bon moyen de les engager. Les réseaux sociaux sont de bons canaux pour faire la promotion de vos produits et services. De ces derniers, vous pouvez envoyer vos clients et prospects sur votre site afin d’y avoir plus de trafic, gage d’un bon référencement.

Sur Facebook, vous pourrez mieux promouvoir vos produits et services. Vous pouvez faire de la publicité ciblée. Il y est plus facile d’avoir de nouveaux clients. Sur ce réseau social, vous pouvez atteindre aisément les personnes de plus de 35 ans. Sur Instagram, les influenceurs vous aideront à toucher plus de monde. Ils ont une audience acquise à leur cause dont vous pourrez profiter.

Grâce à leur travail, vous aurez facilement plus de visiteurs sur votre site. Pour que cela soit effectif, n’oubliez pas d’insérer le lien de votre site dans les contenus à partager sur les réseaux sociaux. Instagram est plus utilisé par les personnes de 25 à 45 ans. Pour que vos contenus soient viraux, Twitter peut faire l’objet de votre choix. Vous aurez plus de facilité à répondre instantanément à vos clients et prospects.

Si vous recherchez de nouveaux partenaires commerciaux, sachez que LinkedIn est le meilleur réseau social. Il est fait pour des relations professionnelles. Ici, vous toucherez plus les personnes de plus de 35 ans.

On ne peut parler des canaux de communication sans aborder l’emailing. L’email promotionnel, celui de prospection et la newsletter sont des emails qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Ces mails que vous enverrez aux prospects et clients vous permettront d’accroître votre visibilité, de fidéliser vos clients et d’en acquérir de nouveaux. En effet, vous leur permettez d’être toujours informés de vos offres. Ces campagnes d’emailing vous permettent aussi de prospecter. Cela constitue un excellent moyen pour booster vos ventes.

Analyser vos résultats et adapter votre stratégie

Il est primordial de mesurer l’efficacité de votre stratégie digitale. Vous devez suivre les performances du site internet de l’entreprise. Il vous faut avoir un œil sur celles de vos réseaux sociaux et de vos campagnes d’emailing. Des outils comme Google analytics et Google search console vous aideront à bien examiner le rendement de votre site internet.

Avec ces outils, vous aurez aussi une idée de celui de votre stratégie digitale. Grâce aux données que vous aurez recueillies, vous pourrez faire vos analyses et tirer vos propres conclusions. Ainsi, vous saurez comment adapter votre stratégie. Ce faisant, vous allez pouvoir garder une certaine compétitivité sur ce marché virtuel qui ne fait qu’évoluer.