Positionnement SEO : les règles du succès

Aujourd’hui, de nombreux professionnels connaissent les concepts de base du référencement mais, lorsqu’ils doivent commencer à réfléchir à une stratégie pour l’entreprise, ils ne savent pas par où commencer.

Même la simple création de contenu lié aux mots-clés les plus recherchés par les utilisateurs est compliquée et, généralement, cela ne se fait pas de la bonne manière.

Aussi parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l’optimisation SEO ne peut et ne doit pas se baser uniquement sur des mots-clés.

Avant d’analyser les règles pour lancer une stratégie efficace, commençons par répondre à 2 questions fondamentales dans l’article suivant.

Qu’entend-on par positionnement SEO ?

Se positionner d’un point de vue SEO, c’est utiliser une série de techniques pour faire en sorte que votre site web apparaisse parmi les premiers résultats organiques du moteur de recherche utilisé.

Qu’est-ce qu’une stratégie SEO ?

La stratégie de référencement est le processus par lequel le contenu du site est organisé par thème, en utilisant certains mots-clés, afin que les moteurs de recherche puissent comprendre l’intention de l’utilisateur lorsqu’il recherche un certain mot et proposer les pages d’une entreprise parmi les premiers résultats.

Voici les 3 types de SEO sur lesquels travailler :

SEO sur la page : se concentre sur le contenu de la page et sur la façon de l’optimiser pour améliorer le classement du site pour des mots clés spécifiques. Off-page SEO : consiste à générer des liens externes (backlinks) qui renvoient vers votre site internet, afin d’augmenter votre autorité et d’apparaître plus haut dans les SERP. SEO technique : se concentre sur l’architecture réelle du site, en examinant son backend. L’objectif est de comprendre comment les pages sont construites en termes de code et ce qui peut être amélioré pour optimiser l’indexation et le positionnement.

Après cette première mise au point, nous pouvons maintenant voir les étapes de base pour obtenir un positionnement SEO optimal, en adéquation avec vos objectifs commerciaux. Les voici ci-dessous.

Faire une liste de sujets

La première étape consiste à créer une liste de sujets sur lesquels vous aimeriez bloguer d’un mois à l’autre. Immédiatement après, établissez quels sont les 10/15 principaux mots-clés liés à ce sujet. Sachez que vous n’écrirez pas d’articles spécifiques pour ces mots-clés, car ils seront sûrement trop compétitifs pour se classer haut dans les résultats de recherche.

Faites une liste de mots-clés de longue traîne

Pour chaque mot-clé principal que vous avez identifié, écrivez encore 5/10 mots-clés dits de longue traîne, bien plus spécifiques que le sujet choisi. Par exemple, si votre mot-clé principal est “SEO”, vous pouvez écrire des articles sur “comment créer une stratégie SEO”, “comment optimiser les images pour les moteurs de recherche” ou “comment trouver les bons mots-clés”, etc.

Plus le contenu est spécifique, plus les besoins des utilisateurs seront spécifiques et, par conséquent, plus les chances de transformer le trafic en prospects valides seront grandes. Essayer de classer une page pour plusieurs mots-clés est pratiquement impossible ; par conséquent, un article doit être créé pour chaque mot-clé choisi. De cette façon, il sera plus facile pour vos prospects de vous trouver sur les moteurs de recherche.

Créer un blog

Créer un blog est le meilleur moyen pour un positionnement SEO efficace et pour engager les utilisateurs. Chaque article est une nouvelle page Web qui augmente les chances d’être trouvé par les utilisateurs. L’important est de ne pas utiliser de mots clés de longue traine plus de 3 ou 4 fois dans l’article afin de ne pas risquer de pénalités.

Postez chaque semaine

L’idéal serait de publier sur le blog au moins une fois par semaine. Les articles doivent contenir des informations utiles aux prospects et leur donner de la valeur, ils ne doivent pas être simplement un ensemble de mots-clés destinés aux moteurs de recherche.

Démarrer une stratégie de création de liens

La création de liens est l’objectif principal de l’optimisation hors page et affecte beaucoup le classement SEO. Il s’agit d’attirer des liens externes (appelés backlinks) vers votre site, pour gagner en autorité aux yeux des moteurs de recherche. Partager des articles sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, et publier des articles de blogs invités sur d’autres sites Web sont deux moyens efficaces de recevoir des liens externes sans risquer de pénalités.

Compressez tout le contenu multimédia

Puisque le blog et le site seront enrichis de contenu, certainement aussi les images, vidéos et fichiers multimédias augmenteront. Le problème est que le poids de ce contenu pourrait ralentir le chargement des pages et pénaliser le site d’un point de vue SEO (la vitesse de chargement est un facteur important !). Mieux vaut garder les dimensions petites, pour éviter les problèmes.

Analyser et suivre les résultats

Une stratégie d’optimisation prend beaucoup de temps et d’efforts, il est donc important de comprendre quels sont les résultats des activités. Par exemple, le suivi du trafic organique est un bon point de départ pour voir si tout se passe comme prévu. D’autres mesures à prendre en compte peuvent être le nombre de nouveaux prospects générés, le retour sur investissement, les liens reçus et, bien sûr, le positionnement sur les moteurs de recherche. Cela vous aidera à comprendre ce qui ne fonctionne pas et à identifier les opportunités possibles.