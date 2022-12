7 facteurs clés de succès pour la stratégie de votre e-Commerce

D’après les statistiques de 2019, le commerce électronique semble devenir plus populaire et les ventes au détail en ligne devraient représenter 13,7 % des ventes au détail mondiales d’ici la fin de l’année.

Cette statistique révèle clairement que les propriétaires de magasins de détail préfèrent la vente en ligne pour obtenir plus de ventes.

Par exemple, en 2018, selon les médias américains, des magasins de détail comme Toys “R” Us, Claire, etc. ont fermé leurs magasins physiques en raison du nombre réduit d’acheteurs.

Comme de plus en plus de détaillants se concentrent sur la vente en ligne, l’industrie du commerce électronique est confrontée à une forte concurrence.

Ainsi, pour vous tailler votre propre place dans le commerce électronique, vous devez mettre en œuvre plusieurs stratégies en gardant à l’esprit les facteurs les plus importants pour un piratage réussi.

Dans cet article, vous trouverez è facteurs clés pour réussir dans le e-Commerce.

7 facteurs clés pour réussir dans le commerce électronique

Même s’il y a des combats à mener, il est possible de gérer une entreprise de commerce électronique au milieu de cette concurrence. Pour cela, vous devez mettre en œuvre les stratégies de commerce électronique réussies suivantes.

1. Nom de marque

Créez un nom de marque mémorable : comme Amazon, eBay, Flipkart, etc., votre nom d’entreprise et votre nom de domaine doivent être simples (peut-être un seul mot) et accrocheurs. Il doit être facile à retenir et à prononcer. La raison en est que la plupart des clients veulent faire leurs achats dans des magasins de marque. Par conséquent, le choix d’un nom de marque mémorable est la première étape clé du lancement d’une entreprise de commerce électronique.

Rendez votre marque cohérente : Changer constamment le nom de votre boutique en ligne affecte votre crédibilité en tant qu’entreprise et entraîne un faible volume de trafic. Votre nom de marque est l’identité de votre boutique. Une fois que vous avez choisi un nom, n’en changez que si c’est nécessaire.

Évitez de changer votre nom de domaine : Ce n’est pas seulement votre nom de marque mais aussi votre nom de domaine qui doit être cohérent. Vos clients sont familiers avec votre site Web, donc changer un nom de domaine rendra votre site moins visible dans les moteurs de recherche. Être cohérent avec le nom de domaine donne confiance à vos clients.

2. Design de la boutique

Un design attrayant : Lorsqu’il s’agit de l’aspect et de l’apparence de la vitrine du magasin, le design doit séduire les clients. Vous devez construire les magasins avec les dernières fonctionnalités et afficher la gamme de produits d’une manière esthétiquement plaisante.

Créez une interface facile à utiliser : L’interface utilisateur est la chose étonnante qui attire l’attention des visiteurs. Vous pouvez concevoir la boutique de manière à ce que les clients trouvent facilement les produits et effectuent l’achat dans un court laps de temps.

Transparence de vos informations : Vous devez afficher clairement vos coordonnées sur chaque page du magasin afin que les clients puissent communiquer avec vous à tout moment. D’autres détails du magasin comme le prix du produit, les frais d’expédition, le délai de livraison doivent être affichés de manière précise car la transparence renforce la confiance.

3. Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Rendez votre site convivial pour les moteurs de recherche : Vous devez construire un site Web convivial pour les moteurs de recherche car cela vous aide à vous classer en première position dans les moteurs de recherche. Si vous réalisez la traduction de CGV et d’autres pages légales, désindexer ces pages.

Utilisez des mots-clés pertinents : Vous pouvez utiliser des outils comme Keyword Planner et UberSuggest pour déterminer les mots-clés d’intention d’achat à longue traîne pour votre boutique. L’utilisation de ces mots-clés dans la description du produit augmentera sa visibilité dans les moteurs de recherche.

Réactivité mobile : Vérifiez également la réactivité de votre site Web afin d’aider vos utilisateurs mobiles. Autrement dit, votre site doit être accessible ou pris en charge dans l’appareil mobile.

4. Marketing multicanal

Faites la promotion sur les médias sociaux : D’après les statistiques, il y a 3,2 milliards d’utilisateurs de médias sociaux dans le monde. Vous pouvez donc utiliser cette excellente opportunité pour faire la publicité de votre magasin. Créer une page d’entreprise sur Facebook et Instagram peut stimuler la présence en ligne de votre marque.

Marketing de contenu : Le marketing de contenu est un type de stratégie de commerce électronique qui vous permet d’acquérir de nouveaux acheteurs. Créer du contenu sur les produits et les publier sur votre page web est un avantage supplémentaire pour votre site. De même, la réalisation d’une vidéo YouTube sur l’examen du produit permet d’obtenir plus de trafic sur votre boutique en ligne.

Marketing par e-mail : L’e-mail est l’un des meilleurs moyens de marketing qui vous permet d’entrer en contact avec vos clients. Vous pouvez mettre à jour le statut actuel de votre boutique aux acheteurs par le biais de l’e-mail.

5. Expérience d’achat personnalisée

La satisfaction du client est la clé : La satisfaction du client est la chose principale pour stimuler votre entreprise au niveau mondial. Chaque nouveau client est important pour votre entreprise ; vous devez donc satisfaire tous les besoins des clients.

Simplifiez le travail du client : Ne rendez pas le client confus à propos de votre produit. Vous devez indiquer clairement ce que votre site Web commercial fournit réellement. Par conséquent, affichez tous les détails d’une manière bien définie. En outre, votre site devrait disposer d’un support multilingue si vous souhaitez développer votre activité à l’échelle mondiale.

Proposez des remises et des offres : Proposer des offres quotidiennes avec de nombreuses offres saisonnières et des remises rendra vos acheteurs heureux. En faisant cela, les clients auront envie de revenir, soit en faisant de nouveaux achats dans votre magasin, soit en recommandant votre magasin à leurs amis. Il s’agit également d’un marketing indirect pour développer votre entreprise.

6. Méthodes de paiement multiples

Dans les achats en ligne, 75,6 % est le taux moyen d’abandon de panier. Pour éviter cela, vous pouvez proposer plusieurs options de paiement dans votre boutique.

Paiement en ligne : Les transactions monétaires en ligne deviennent populaires maintenant et les acheteurs sont familiers avec la méthode de paiement net banking. Vous pouvez proposer des options telles que la carte de crédit et la carte de débit en plus de la banque en ligne pour ne pas perdre de clients. Vous pouvez même proposer le portefeuille de votre magasin pour payer le montant.

Proposez le paiement par un tiers : Les méthodes de paiement comme PayPal, Paytm, Google Pay, etc., sont de plus en plus utilisées de nos jours lorsque certains acheteurs souhaitent transférer de l’argent.

Proposez un paiement hors ligne : Les clients sont également plus à l’aise pour payer le montant au moment de la livraison, c’est-à-dire par la méthode du contre-remboursement (COD). Vous pouvez donc proposer une option de paiement hors ligne dans votre magasin.

7. Processus de paiement facile

Boutons “Ajouter à la liste de souhaits” : Les boutons “Ajouter au panier” et “Ajouter à la liste de souhaits” sont des fonctions essentielles de votre boutique. Ces boutons aident les clients à ajouter les produits qu’ils souhaitent. Vous pouvez leur donner une couleur rouge pour les rendre plus attrayants.

Page de paiement unique : pour faire gagner du temps à vos acheteurs, vous pouvez créer une option de paiement en une page. Les différents segments comme les détails personnels, les relevés de facturation, les informations d’expédition sont tous donnés sur une seule page. Les acheteurs peuvent ainsi régler rapidement leurs produits.

Intégration d’une tierce partie : Vous pouvez intégrer une méthode d’expédition tierce à votre boutique. Le membre tiers se charge de livrer les produits aux clients en toute sécurité et à temps.