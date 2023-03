Porte-clés intelligents 2023 : Comment choisir entre les marques AirTag, SmartTag, Tile et Eufy

L’évolution de la technologie a permis la création de certains objets sophistiqués et connectés capables de faciliter le quotidien de l’humain.

Parmi ceux-ci, on peut mettre un accent particulier sur le porte-clés intelligent. Compte tenu de son utilité, cet objet est de plus en plus fabriqué par une multitude d’entreprises.

De ce fait, de nombreux utilisateurs se trouvent dans l’embarras au moment de faire leur choix. Voici un guide pratique pour choisir entre les porte-clés intelligents d’Apple, de Samsung, de Tile ou d’Eufy.

Qu’est-ce qu’un porte-clés intelligent ?

Pratique et léger, le porte-clés intelligent est un accessoire qui remplit toutes les fonctions d’un porte-clés classique. En effet, cet objet s’attache à des clefs ou à des effets personnels de taille modeste.

En règle générale, le porte-clés intelligent communique en Bluetooth avec un smartphone ou une tablette. En intérieur, ce porte-clés a une portée d’environ 30 mètres. En extérieur, sa portée va jusqu’à 50 mètres.

Grâce à une application dédiée, le porte-clés intelligent vous alerte toutes les fois où vous oubliez une clef ou un autre objet. La plupart du temps, cet objet utilise le Bluetooth 4.0 Low Energy. Grâce à cette technologie, le porte-clés intelligent communique de façon permanente avec le smartphone.

Toutefois, ce dernier conserve sa réserve d’autonomie. S’il arrivait que vous ne retrouviez pas le porte-clés, utilisez simplement votre téléphone pour déclencher son alarme. Cela vous permet de localiser rapidement le porte-clés intelligent.

Pour réussir le choix d’un porte-clés intelligent, il faut tenir compte de certains critères essentiels.

Le type de porte-clés intelligent

Les porte-clés intelligents peuvent fonctionner avec la radiofréquence ou le Bluetooth. Ceux qui utilisent la radiofréquence sont des modèles simples dotés d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteur (s). Si vous choisissez cette catégorie de porte-clés intelligents, l’émetteur doit être constamment dans votre poche.

Toutefois, mettez-le dans un droit où vous êtes sûr de le retrouver sans difficulté. Par ailleurs, on peut aussi opter pour un porte-clés Bluetooth. Très avancé, ce modèle permet de localiser de différentes manières des objets de perdus. L’un des points les plus intéressants de ce porte-clés est sa capacité à fonctionner dans les deux sens.

La portée de détection et l’alarme

Bien qu’ils soient différents, ces deux critères vont de pair et sont interdépendants. Dans un premier temps, il est indispensable de choisir un porte-clés intelligent dont la portée convient parfaitement à la taille de votre maison. Optez pour une grande portée si vous avez un grand jardin ou un espace vide.

Compte tenu de l’épaisseur des murs, appuyez sur le bouton à intervalles répétés et bougez d’une pièce à une autre. Avec un porte-clés intelligent, faites fi de la discrétion et choisissez un modèle qui peut s’entendre à distance. Grâce à son bruit strident, l’alarme du porte-clés intelligent vous permet d’accéder à tous les objets que vous avez égarés.

Avantages porte-clés intelligents ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on peut utiliser un porte-clés intelligent. Dans un premier, ce gadget permet d’avoir un œil sur des objets grâce au pilotage Bluetooth. Autrement dit, vous pouvez surveiller à distance vos objets. Certains porte-clés sont équipés de systèmes de détection de mouvements, ce qui vous permet de savoir l’emplacement précis d’un objet.

Par conséquent, il est facile de retrouver en quelques gestes les objets que vous avez égarés. Ensuite, ce gadget permet de réduire le temps consacré à la recherche des objets perdus. Ceci permet de réduire votre niveau de stress, quelle que soit la qualité de l’objet perdu. Enfin, le porte-clés intelligent est un gadget très abordable.

Inconvénients porte-clés intelligents ?

En dépit de ses nombreux avantages, le porte-clés intelligent renferme quelques inconvénients. Rassurez-vous, ces derniers ne réduisent pas la qualité ou l’efficacité du porte-clés. D’abord, tous les modèles de cet équipement ne sont pas compatibles avec tous les smartphones. En effet, il existe certains porte-clés qui fonctionnent seulement avec Android.

Dans le même temps, d’autres modèles fonctionnent uniquement avec iOS. À ce titre, on peut réaliser un mauvais investissement si le système d’exploitation du smartphone est incompatible avec le porte-clés. De plus, il faut noter que ce gadget peut se montrer inutile lorsque vous habitez dans une grande maison. En effet, lorsque l’objet recherché est très éloigné, le porte-clés aura du mal à vous aider.

Quelles sont les plus grandes marques de porte-clés intelligents ?

Le marché des porte-clés intelligents est dominé par certaines marques spécifiques. Grâce à la qualité des porte-clés qu’elles produisent, ces marques réalisent des ventes exceptionnelles.

AirTag : porte-clés de Apple

En dehors de ses iPhone, la marque américaine Apple fabrique des accessoires très performants. En 2021, elle a commencé la commercialisation de son porte-clés intelligent. Il s’agit du AirTag.

Les points forts du AirTag

Cet accessoire séduit les utilisateurs grâce à sa configuration. Pour commencer, connectez l’AirTag à votre iPhone ou à votre iPad.

Ensuite, vous avez la possibilité de renommer l’AirTag afin de le personnaliser. De plus, la fonction Precision Finding fonctionne de manière optimale quand votre téléphone est verrouillé sur le signal de l’AirTag.

Par ailleurs, notez qu’il est aussi possible de localiser le gadget à partir de l’application Find My. Celle-ci affiche sur votre smartphone un écran se transformant en boussole au fur et à mesure que vous vous approchez de l’objet égaré.

Les points faibles du AirTag

L’AirTag est un porte-clés intelligent qui fonctionne seulement sur les appareils Apple. Cela constitue un premier point faible puisque le gadget ne peut pas fonctionner avec les appareils Android. De plus, contrairement à d’autres marques, Apple n’a pas prévu de trous qui permettent de fixer facilement l’AirTag. À ce titre, vous serez obligé d’acheter un support avant d’utiliser votre gadget. La plupart du temps, les utilisateurs préfèrent s’offrir le support fabriqué par Apple.

SmartTag : porte-clés de Samsung

Avant Apple, Samsung a lancé deux traqueurs ou porte-clés intelligents en janvier 2021. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un galet en plastique.

Les points forts du SmartTag

Premièrement, le tracker de Samsung peut faire office de télécommande. En effet, avec d’autres objets connectés dans SmartThings, on peut automatiser des tâches.

Par exemple, vous pouvez programmer facilement le bouton pour envoyer des messages à des destinataires.

De plus, vous pouvez vous baser sur un réseau d’utilisateurs pour retrouver le SmartTag. Dès que le boîtier sera proche d’un Samsung Galaxy, vous serez alerté et vous verrez la localisation du tracker. Enfin, notez que le gadget s’intègre facilement dans l’environnement logiciel des Galaxy.

Les points faibles du SmartTag

Pour commencer, notez que le porte-clés intelligent de Samsung fonctionne seulement sur les smartphones Galaxy. De même, ceux-ci doivent être basés sur Android 8 ou une version plus avancée du système d’exploitation.

Par ailleurs, pour la recherche de proximité, le gadget se montre parfois imprécis. Enfin, on peut déplorer l’absence d’une fonction de laisse électronique. À ce titre, l’alarme ne se déclenchera pas si la liaison Bluetooth est interrompue.

Porte-clés intelligents de Tile

Tile est une marque qui a réussi à fabriquer les porte-clés intelligents avant Apple et Samsung. Ceci permet à cette marque de séduire un grand nombre d’utilisateurs.

Les points forts de Tile

Comparé à d’autres modèles, le tracker de Tile dispose d’une portée plus longue que les autres modèles disponibles sur le marché. Cela constitue un avantage non négligeable.

De plus, on peut noter que le gadget Tile résiste fortement à la neige et à l’eau.

À ce titre, il peut vous permettre de retrouver des objets sous la neige. Par ailleurs, notez que l’application de Tile est compatible avec Android ou iPhone. Enfin, le porte-clés intelligent de Tile dispose d’une bonne autonomie.

Les points faibles de Tile

Dans un brouhaha ambiant, le niveau sonore de Tile devient parfois inaudible. Cela constitue un réel désavantage aux utilisateurs qui sont souvent présents dans des endroits où il y a beaucoup de bruits. De plus, le gadget manque souvent de précision des distances. Cela est dû à la technologie Bluetooth.

SmartTrack : porte-clé intelligent d’Eufy

Filiale du groupe Anker, Eufy fait partie des marques dont les porte-clés sont très appréciés. Sur plusieurs points, son SmartTrack reprend le concept de l’AirTag d’Apple.

Les points forts du SmartTrack

Cette solution de pistage se montre fiable et efficace. Il se couple facilement avec les RTLS compatibles de façon transparente.

Même quand votre smartphone est sur silencieux, le porte-clés intelligent d’Eufy peut vous aider à le retrouver. Compatible avec Android et iOS, le SmartTrack se configure de façon intuitive.

Si vous disposez d’un iPhone, connectez votre SmartTrack à l’application Find My. Par ailleurs, le tracker d’Eufy présente un excellent rapport qualité/prix. Moins cher que les produits concurrents, le SmartTrack ne nécessite pas le paiement d’un abonnement.

Les points faibles du SmartTrack

La plupart des inconvénients de ce porte-clés intelligent sont relatifs à son utilisation avec les smartphones Android. Premièrement, les utilisateurs d’Android devront installer Eufy security App avant d’utiliser le gadget.

De plus, avec les téléphones Android, on ne trouve pas de trace précise de la fonction de localisation. Enfin, la fonctionnalité de suivi du SmartTrack n’excède pas la portée du Bluetooth. À ce titre, l’objet n’est pas le plus conseillé pour retrouver des affaires comme les clés ou les bagages.