Smart tag samsung : balise intelligente Bluetooth pour retrouver ses affaires

Les récents progrès technologiques ont favorisé l’apparition de nombreux gadgets. Ces derniers se révèlent pratiques avec des fonctionnalités utiles au quotidien.

Pour les utilisateurs de smartphone Samsung Galaxy, le smart tag est un dispositif qui vaut absolument le détour. Cet équipement représente un allié de choix pour contrôler plus aisément son smartphone.

C’est quoi le Galaxy Smart tag ? Comment l’utiliser ? Qu’en est-il de la localisation et comment faire sonner son téléphone Samsung avec son SmartTag ? Voici tout ce que vous devez en savoir !

C’est quoi le Galaxy SmartTag ?

Le Galaxy SmartTag est un tracker Bluetooth fabriqué par Samsung et mis sur le marché en 2021. Cette balise intelligente prend la forme d’un porte-clés connecté. Il s’agit d’un petit boîtier plat et carré embarquant un bouton circulaire au milieu et permettant de repérer facilement vos clés ou n’importe quel autre objet.

Ce tracker est particulièrement idéal pour localiser votre animal de compagnie grâce à votre smartphone, et ce, en faisant sonner le smart Tag. En effet, si vous n’arrivez pas à localiser votre téléphone portable, avec votre smart tag, vous pourrez le faire sonner via le bouton qui se trouve sur le gadget.

Et qui plus est, si vous disposez des accessoires connectés à votre domicile, le smart tag permet de les contrôler à travers un simple clic. Il est possible par exemple de l’utiliser pour allumer la lumière intérieure bien avant de vous retrouver dans votre salon.

Le Samsung SmartTag fonctionne avec tous les smartphones, les tablettes Galaxy conçus au minimum sous Android 8.0 et s’utilise facilement.

Vous n’aurez qu’à l’associer à l’un des objets que vous souhaitez contrôler comme le collier de votre animal de compagnie.

Le dispositif fonctionne grâce à l’application SmartThings Find et à la technologie Bluetooth Low Energy. Ces technologies permettent à votre téléphone de se connecter au tracker, de le localiser, et de le faire sonner.

Cela dit, pour utiliser votre Smart tag, vous devez forcément installer l’application SmartThings sur votre téléphone ou votre tablette. Cette dernière est disponible dans la Galaxy Store ou encore sur Play Store.

Après l’installation et l’ouverture de l’application, vous pourrez le connecter au gadget en appuyant sur la touche centrale. Le tracker tire sa source d’alimentation d’une pile bouton CR2032 qui lui permet de tenir durant plusieurs jours. À l’épuisement, vous pourrez la remplacer facilement, puisqu’elle est commercialisée dans plusieurs magasins spécialisés.

La localisation du SmartTag Samsung se fait via SmartThings Find. Pour retrouver votre tracker, lancez l’application SmartThings et cliquez sur Menu.

Sélectionnez Appareils et choisissez votre tag. Appuyez ensuite sur Afficher la carte. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur SmartThings Find depuis la page d’accueil de SmartThings.

Après détection, vous apercevrez la position de votre gadget sur la carte. Par ailleurs, si malgré cette procédure, vous n’arrivez toujours à repérer votre appareil, faites usage des trois options qui apparaissent au bas de votre écran. Grâce à la recherche à proximité, la puissance du signal permet de localiser plus aisément le Samsung smartTag.

Vous pouvez faire sonner le SmartTag avec votre smartphone en activant la fonction et en cliquant sur le bouton central du boîtier.

Ce bouton permet de rendre automatiques les tâches pour les utilisateurs désireux d’enregistrer d’autres objets connectés dans l’application SmartThings.

Aussi, il est possible de programmer le bouton, afin de pouvoir transmettre automatiquement des messages à d’autres personnes. Cette option peut s’avérer utile par exemple, si vous souhaitez joindre vos amis et bénéficier d’une aide en cas de problèmes de santé. Le SmartTag joue tout simplement le rôle d’une télécommande !