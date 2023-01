Avis Eufy SmartTrack Link : badge de tracking d’Eufy compatible iOS et Android

C’est avec un grand intérêt que nous avons appris le lancement d’un badge de tracking par la société Eufy. C’est une filiale du groupe Anker spécialisée dans la domotique.

La marque EUFY est connue pour ses appareils au rapport qualité-prix imbattable, voyons ce que vaut le SmartTrack link pour la détection de portables et divers objets égarés.

C’est quoi un badge de tracking SmartTrack Link ?

Un badge de tracking est un équipement conçu pour signaler constamment la position exacte des personnes ou des objets qu’il est censé pister. Avec cela, vous pouvez retrouver votre portable, vos clefs, votre sac ou même vos proches lorsque vous ne savez pas où ils sont.

Ce type de dispositif fonctionne généralement avec des applications de localisation en temps réel (RTLS : Real-time locating system). Avec le bon paramétrage, il permet une localisation exacte même pour un objet ou une personne en mouvement.

C’est quoi Eufy SmartTrack Link?

Eufy SmartTrack link est le badge de tracking conçu par la marque Eufy. Il reprend plus ou moins le concept d’Apple Airtag, c’est-à-dire qu’il permet :

La localisation des téléphones portables ;

L’accès et l’interaction à distance au contenu du téléphone ;

Les notifications pour éviter les oublis ;

La localisation des personnes et des objets autres que les portables grâce aux applications RTLS compatibles ;

Le pointage horaire.

Avantages Eufy SmartTrack Link

Cette solution de pistage, féroce concurrente d’Apple Airtag, présente de nombreux avantages.

Dispositif fiable et efficace : le traqueur d’Eufy est fiable comme un Airtag. Il se couple avec les RTLS compatibles de manière transparente. En outre, l’Eufy SmartTrack link peut aider à retrouver un téléphone même lorsqu’il est sur silencieux.

Grande portée : l’utilisateur peut s’en servir pour repérer le téléphone qu’il cherche, n’importe où dans le monde.

Utilisation facile : ce dispositif se configure de façon intuitive. Avec un iPhone, vous pouvez facilement l’utiliser en le connectant à l’application Find My Apple préinstallée.

Compatible avec Android et iOS : l’un des points fort majeurs de ce dispositif représente sa compatibilité avec l’application Localiser d’Apple. Ce qui veut dire qu’il apparaît parfaitement dans Find My Apple. De même, en ce qui concerne la capacité de suivi sur iPhone, l’Airtag et l’Eufy SmartTrack link sont équivalents. Le fabricant a en outre annoncé sa compatibilité native avec Android même si cette dernière s’avère moins pertinente.

Résistant à l’eau : vous apprécierez SmartTrack link qui est un équipement waterproof. Doté d’une batterie et d’une pile CR2032 remplaçables, il est sûr même lorsque vous êtes surpris par la pluie.

Pratique : le mouchard Eufy intègre un petit trou utile pour faire passer un porte-clés sans autre mesure particulière. Aussi, au dos du traqueur, on retrouve un code QR qui comporte toutes les informations du propriétaire. Cela permet de retrouver ce dernier s’il en arrivait à égarer son traqueur.

Rapport qualité-prix satisfaisant : Eufy SmartTrack link se positionne sur le marché à un coût plutôt accessible. Il revient approximativement à vingt dollars (20 USD). Ce prix lui a valu une extraordinaire popularité face à l’Airtag (29 USD aux USA et 39 USD en France). De plus, il ne nécessite pas le paiement d’un abonnement qui représenterait une charge moins intéressante.

Inconvénients Eufy SmartTrack Link

Les principaux inconvénients de ce dispositif résident dans son utilisation avec les téléphones Android.

Dans un premier temps, il faut noter que l’utilisation avec ces types de portable y est moins simple que sur les iPhones où le RTLS est préinstallé. Ici, elle requiert au préalable l’installation d’Eufy security App, l’application développée par le fabricant.

Dans un second temps, on remarque que s’il est couplé avec un Android, on ne retrouve aucune trace de la fonction de localisation précise. Et il n’y est pas possible non plus de pister le téléphone mondialement. Cette option étant uniquement réservée à l’application Localiser et à iPhone.

Enfin, sur Android, la fonctionnalité de suivi n’excède pas la portée du Bluetooth. Pour cela, le SmartTrack link d’Eufy n’est pas vraiment pratique pour retrouver des affaires comme les bagages, les clés et autres objets différents d’un portable.

Par ailleurs, nous regrettons le fait que l’Eufy SmartTrack link ne soit pas vendu en France même si, on peut s’en procurer en outre-mer. Heureusement, il n’est pas impossible de le voir disponible dans un futur proche, car les produits de la marque sont vendus pour la plupart sur Amazon.

Application Eufy Security app

L’application Eufy security app est conçue par la maison pour synchroniser ses appareils intelligents. Grâce à cela, l’utilisateur peut notamment configurer et utiliser ce dispositif de tracking.

L’app Eufy Security permet entre autres de :

Déverrouiller le mode silencieux ;

Partager le dispositif ;

Recevoir des notifications en cas d’oubli…

Télécharger Eufy Security

On peut télécharger facilement et en toute sécurité l’Eufy Security App depuis Google play ou App store. Pour cela, rendez-vous dans les boutiques et saisissez Eufy Security App dans la zone de recherche. Une fois que l’icône apparaît, procédez au téléchargement puis à l’installation.

Télécharger Eufy APK Android

Il est également possible d’avoir l’application par un autre canal. Le portail web dispose du fichier APK qu’on peut seulement installer sur Android. Il faudra donc télécharger le fichier et l’installer pour avoir Eufy Security app effectivement présente sur son téléphone intelligent.

