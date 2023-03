Mobilier design occasion reconditionnée pour aménager son environnement de travail

Vous êtes en pleine réflexion pour la construction de votre entreprise ? Vous faites bien. Avoir sa propre entreprise est une excellente idée. Parmi toutes les questions auxquelles vous devez apporter une réponse durant ce processus de création, l’une des plus importantes est celle de l’aménagement des espaces de travail.

En effet, bien aménager ses espaces en entreprise permet de faire des économies sur beaucoup de choses, mais aussi d’optimiser l’efficacité des employés. Aujourd’hui, il est fortement recommandé d’utiliser des mobiliers d’occasion reconditionnés pour l’aménagement en question.

Mais où acheter ce type de mobiliers ? Comment les évaluer ? Quels sont leurs avantages ? Etc. Cet article vous renseigne sur l’aménagement d’un environnement de travail avec des mobiliers d’occasion reconditionnés.

Quel site pour avoir des meubles d’occasion reconditionnée ?

Vous ne le croirez peut-être pas, mais le marché des produits de seconde main est l’un des plus développés de la France. En effet, plusieurs milliards d’euros y circulent chaque année. Il vous suffit d’arpenter les rues de vos quartiers pour trouver des brocantes, des vide-greniers, des lieux où faire vos emplettes de produits d’occasion. Cependant, les boutiques physiques ne sont pas les seules à intervenir sur ce marché. Il existe également beaucoup de sites internet qui font des articles d’occasion, leurs spécialités.

Le site Planet’Office est l’un de ceux spécialisés dans la vente de produits d’occasion. Vous y trouverez tout particulièrement beaucoup de mobiliers de bureau. Pour l’aménagement de votre espace de travail, il est une référence. Le site possède également des équipes de gestion très compétentes. Vous pouvez donc croire en la qualité des produits qui s’y trouvent. Il propose aussi d’excellents prix pour les livraisons.

Avant de passer à l’achat d’un meuble de seconde main que ce soit pour équiper votre bureau ou autres, il est important d’effectuer d’abord une évaluation de l’article. En effet, acheter des produits de seconde main, c’est prendre le risque de vous faire arnaquer sur les prix. Naturellement, ce risque, vous pouvez totalement l’annuler. Il vous suffit de prendre le temps de faire quelques recherches sur le type de produit que vous achetez et son prix avant de passer à la caisse.

La première étape de cette évaluation est de ne pas se contenter de la première offre que vous rencontrez. Vous devez lors de votre recherche d’un meuble vous assurer d’avoir plusieurs résultats.

Vous pourrez ainsi comparer les prix de vente du meuble et déterminer le coût moyen de ce dernier. Vous pouvez également à cette étape demander des conseils à vos proches et amis sur les prix que vous rencontrez lors de vos recherches.

Une fois le prix moyen du meuble en question trouvé, la prochaine étape sera de faire le choix d’une offre et de vous renseigner sur le produit. Vous devez vous enquérir de son âge et de son passé. Connaitre l’âge du meuble vous aidera à estimer le reste de sa durée de vie. De cette manière, vous saurez si le prix demandé dans l’annonce est raisonnable. C’est à cette même problématique que son passé vous aidera à répondre.

La troisième étape de l’évaluation est de vérifier la solidité du meuble. Cette étape ne peut naturellement être accomplie que si vous arrivez à entrer physiquement en contact avec le meuble en question. Alors, il serait un peu difficile de passer cette dernière si vous prévoyez d’effectuer votre achat en ligne. Mais rassurez-vous ! La majorité des vides greniers en ligne font cette vérification avant de mettre en vente les mobiliers.

La dernière étape de cette évaluation est de décider du montant maximal que vous êtes prêt à investir dans cette acquisition. Il faut comprendre que sur certains sites et dans la majorité des vides greniers qui ont une boutique physique, vous pouvez débattre du prix des mobiliers que vous achetez. Connaitre à l’avance votre budget maximal, le prix moyen ainsi que le passé du mobilier qui vous intéresse vous aidera beaucoup lors de cette confrontation.

Avantages mobilier design reconditionné

Un mobilier design reconditionné est un mobilier de seconde main qui avant utilisation subit une totale remise en état. Pour faire simple, il s’agit d’un objet de seconde main, mais qui n’a véritablement rien à envier à un neuf.

Les mobiliers reconditionnés présentent beaucoup d’avantages. Le tout premier de ceux-ci est le prix. En effet, même en tenant compte des frais de remise à niveau, les articles reconditionnés sont généralement de meilleures factures à l’achat que les neuf.

Les mobiliers reconditionnés présentent aussi une grande durabilité. Il s’agit de leur second avantage. En effet, le reconditionnement permet de redonner à un mobilier toute la durabilité qu’il possédait à sa création et même plus dans certains cas. Si vous achetez un mobilier reconditionné, il est plus que certain que vous serez content de sa durabilité.

Le mobilier design reconditionné a également l’avantage d’être positif pour l’environnement. En effet, faire le choix d’utiliser ce type de mobilier, c’est contribuer au ralentissement de la pollution environnementale. Comme vous le savez déjà, les mobiliers reconditionnés sont des produits de seconde main. Cela signifie que le nombre de mobiliers censés se retrouver à la poubelle diminue à chaque reconditionnement effectué.

Inconvénients mobilier design reconditionné

Le mobilier design reconditionné est une très bonne solution pour aménager son environnement de travail. Il n’est cependant pas sans inconvénient. Le principal risque de ce procédé est une mauvaise évaluation des prix des mobiliers en question. En effet, il n’est pas facile de rassembler les informations nécessaires à l’évaluation d’un meuble de seconde main. Vous pouvez par exemple ne rien retrouver de sa précédente vie. Ce manque d’informations peut vous amener à mal estimer le prix du meuble et à l’acheter à un montant bien au-dessus de sa réelle valeur.

Le second inconvénient majeur de l’achat de mobilier de seconde utilisation est que ce dernier peut contenir des vices cachés sans que vous ne vous en rendiez compte. En effet, à moins d’effectuer l’achat directement dans un vide-grenier physique, il vous sera difficile de procéder à une vérification de la qualité du mobilier avant de passer à la caisse. Vous pouvez donc vous retrouver avec un mobilier bourré de défauts à la livraison. C’est la raison pour laquelle, il est important de bien choisir son site pour l’achat à distance.

Comme précédemment annoncé Planet’Office est un géant du marché du mobilier d’occasion, plus précisément celui des entreprises. Né en 2003, Planet’Office s’efforce de proposer à ses clients une large sélection de mobilier design et fonctionnel.

Si vous avez besoin d’aménager votre local d’entreprise et que vous décidez de le faire avec des mobiliers d’occasion, il est le spécialiste à visiter sans hésiter. Vous y trouverez des bureaux, des chaises ergonomiques, mais aussi beaucoup de rangements. Les marques de mobiliers proposées sur le site ont généralement une grande renommée.

Planet’Office ne propose pas que des produits d’occasion, vous pouvez également acheter du mobilier neuf sur le site. Il est aussi important de noter qu’il propose de nombreux services personnalisés allant des vérifications techniques au nettoyage et reconditionnement de mobiliers. Il offre une garantie de 5 ans pour chacune de ses marchandises et ces dernières répondent toujours aux normes de sécurité européenne avant d’être mises sur le marché.

En somme, l’acquisition de mobilier d’occasion pour l’aménagement de son environnement de travail présente beaucoup d’avantages. Cela vous aide à faire des économies, à préserver l’environnement, etc. Pour acheter de type de mobilier, le site planetoffice.fr est une référence. Il existe naturellement bien d’autres sites internet faisant de la vente de mobilier d’occasion leur spécialité. N’hésitez donc pas à faire le choix de ce type de mobiliers