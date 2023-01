AirTag Android : Est-ce compatible ?

Malheureusement, AirTag ne fonctionne pas actuellement avec les appareils Android. Le traceur d’objets n’est compatible qu’avec les produits iPhone, iPad et Mac d’Apple fonctionnant sous iOS 14.5 ou plus.

AirTag Android Non : AirTag = Apple

Découvrir en bas de l’article le AirTag Android de Samsung

En outre, l’application “Find My” qui l’accompagne nécessite également un appareil Apple pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d’AirTag. Par conséquent, Les utilisateurs d’Android ne seront pas en mesure de configurer ou d’utiliser les AirTags pour le moment. Cependant, les utilisateurs d’Android peuvent toujours voir les AirTags à proximité en utilisant leur connexion Bluetooth

Certains diront qu’il s’agit d’un inconvénient pour les utilisateurs d’Android de ne pas pouvoir utiliser AirTag, mais Apple a déclaré qu’elle travaillait constamment sur de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits qui pourrait potentiellement être compatible avec les appareils Android à l’avenir. D’ici là, AirTag restera une fonctionnalité exclusive pour les utilisateurs d’Apple

En fin de compte, même s’il est regrettable que les utilisateurs d’Android ne puissent pas actuellement utiliser AirTags, Apple a ouvert un nouveau marché de produits conçus pour aider les gens à suivre leurs objets et à rester organisés.

AirTag est un petit traceur d’objets léger qui peut être attaché à des objets tels que des clés, des portefeuilles et des sacs à dos. Il utilise la technologie à bande ultralarge d’Apple et la connectivité Bluetooth pour localiser les objets à portée de votre iPhone, iPad ou Mac. Les AirTags sont alimentés par une batterie remplaçable par l’utilisateur et communiquent avec votre appareil Apple en utilisant l’application “Find My” qui l’accompagne.

Lorsqu’un AirTag se trouve à portée de votre appareil Apple, l’application “Find My” vous indique son emplacement exact sur une carte. S’il a été déplacé ou perdu, vous pouvez utiliser l’application pour le marquer comme manquant et recevoir des notifications s’il est retrouvé par quelqu’un d’autre.

Les AirTags ont une portée allant jusqu’à 9 mètres (30 pieds) lorsqu’ils sont à portée d’un appareil Apple. Cette portée peut augmenter ou diminuer en fonction de l’environnement et du nombre d’autres AirTags à proximité. Bien qu’il soit peu probable que vous puissiez suivre un AirTag en dehors de cette portée, si l’un d’entre eux est perdu dans un rayon de 30 pieds (9 mètres) de l’appareil Apple, il est possible de le retrouver en utilisant l’application “Find My”. En outre, vous pouvez également configurer un AirTag avec un message personnalisé afin que toute personne qui le trouve puisse vous contacter et vous le rendre

Quelles sont les autres fonctions de l’AirTag ?

Les AirTags sont dotés d’un certain nombre de fonctions supplémentaires. Lorsqu’un AirTag est à portée de votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez diffuser une alerte audio pour vous aider à le localiser. Si l’AirTag est hors de portée, vous pouvez utiliser la fonction “Find My Network” pour voir son dernier emplacement connu. Ce réseau est constitué de millions d’appareils Apple anonymes, ce qui lui permet de détecter et de signaler un objet perdu même s’il n’est pas dans la zone de couverture de votre appareil Apple. Enfin, les AirTags sont également équipés d’un support NFC et d’un code QR pour permettre une authentification sans contact et le partage d’informations

Les AirTags sont rapidement devenus un moyen populaire de garder la trace d’objets personnels, mais ils ne fonctionnent actuellement qu’avec les appareils Apple. Si les utilisateurs d’Android ne peuvent actuellement pas utiliser ce traceur d’objets innovant, il est possible qu’Apple rendra le produit compatible avec les appareils non-Apple à l’avenir. D’ici là, AirTags restera une fonctionnalité exclusive pour les utilisateurs d’Apple

Les AirTags utilisent une alerte audio pour vous faire savoir si l’un d’entre eux se trouve à portée de votre appareil Apple. En outre, les AirTags sont dotés d’un certain nombre de fonctions destinées à protéger votre vie privée. Par exemple, ils émettent des signaux cryptés qui empêchent tout suivi indésirable et envoient une alerte lorsqu’ils détectent un modèle de mouvement suspect. Si vous craignez que quelqu’un puisse si vous utilisez un AirTag pour vous suivre, vous pouvez utiliser l’application “Find My” pour vérifier s’il y a des AirTags à proximité. Vous pouvez également placer votre iPhone ou iPad en mode Perdu, ce qui désactivera la fonction de suivi de tous les AirTags à portée

Grâce à ces fonctionnalités, Apple a fait en sorte que ses utilisateurs puissent profiter des capacités de suivi de l’AirTag sans compromettre leur vie privée. L’AirTag est un produit innovant et utile, mais il est important de se rappeler qu’il ne remplace pas le bon sens lorsqu’il s’agit de sécuriser vos biens. Si vous avez des objets de valeur que vous voulez garder en sécurité, veillez à utiliser d’autres méthodes en plus de l’AirTag

AirTag Android Samsung : deux trackers le Galaxy SmartTag et le SmartTag+ ?

Le Galaxy SmartTag est un traceur Bluetooth qui utilise la technologie à bande ultra-large (UWB) pour vous aider à localiser vos objets perdus. Il peut être connecté à l’application SmartThings Find et utilisé pour suivre des objets tels que des clés, des sacs, des portefeuilles, et plus encore. L’appareil est doté d’un indice IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau, d’une pile CR2032 remplaçable et d’un voyant lumineux pour le retrouver facilement dans l’obscurité. Il est également doté d’une fonction de partage multi-utilisateurs qui permet à plusieurs personnes d’accéder à la même balise.

Le SmartTag+ est similaire au SmartTag original mais offre des fonctionnalités améliorées telles que le suivi GPS. L’appareil est équipé d’un modem LTE Cat M1/NB2 pour des mises à jour de la localisation en temps réel lorsqu’il se trouve en dehors de l’espace aérien . Il dispose également d’une fonction de recherche bidirectionnelle qui permet aux utilisateurs d’appeler le SmartTag+ pour le faire sonner s’il est à proximité. L’appareil dispose d’un indice IP68 d’étanchéité à l’eau et à la poussière, d’une batterie au lithium remplaçable et de voyants lumineux pour aider à le localiser dans l’obscurité. Les deux appareils peuvent être connectés aux smartphones Samsung, aux wearables compatibles comme la Galaxy Watch Active 2 et le Galaxy Buds Live, et à certains appareils IoT grâce à la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).

Pour assurer un suivi plus efficace de vos objets, Samsung a récemment lancé son service SmartThings Find dans le cadre de son application SmartThings. Ce service utilise diverses technologies telles que la réalité augmentée (AR), le suivi de géolocalisation, les réseaux Wi-Fi et le GPS pour vous aider à retrouver les objets perdus