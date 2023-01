Meilleurs porte-clés connectés 2023 pour localiser les objets perdus

Listen to this article Listen to this article

Les porte-clés connectés sont l’une des innovations technologiques les plus révolutionnaires en 2023. Encore appelés porte-clés localisables, traceurs de clés, porte-clés intelligents, GPS ou Bluetooth, ils servent généralement à localiser vos clés, mais pas seulement !

Localiser les objets perdus avec un porte-clés connecté

En effet, ces gadgets aident également à retrouver les objets perdus : lunettes, portefeuilles, animal de compagnie, etc.

Il existe aujourd’hui une grande variété de modèles de porte-clés connectés. Ainsi, pour vous faciliter le choix, nous vous proposons un classement des trois meilleurs du marché en 2023. Nous expliquerons aussi le fonctionnement de ces appareils et leurs divers avantages.

Qu’est-ce qu’un porte-clés localisable ?

Un porte-clés localisable, connecté et intelligent est un petit appareil électronique qui utilise Bluetooth ou un GPS pour localiser les objets perdus, notamment les clés.

Il se connecte à votre téléphone portable via ce Bluetooth. Par contre, grâce à la fonctionnalité GPS de ce smartphone, il indique l’endroit où se trouvent vos effets égarés.

Les porte-clés localisables se portent naturellement comme un bracelet connecté ou une smartwatch. Ils se révèlent ainsi les compagnons idéals de toutes les personnes qui perdent très souvent leurs affaires. L’autre détail intéressant à connaître sur ces gadgets est qu’ils peuvent permettre de localiser des personnes ou même de surveiller les enfants.

Comme brièvement mentionné, les porte-clés localisables sont des appareils assez discrets qui se connectent aux smartphones et aux tablettes, généralement via Bluetooth. Ils ont la taille et le poids d’un petit porte-clés et ont un bouton à l’intérieur de leur batterie.

Ceci est utile pour alimenter un petit circuit interne équipé de Bluetooth. Ce dernier se compose également d’un mini haut-parleur et également un détecteur GPS (sur les modèles plus chers).

Les traceurs Bluetooth fonctionnent avec une application sur laquelle vous pouvez visualiser la position de l’objet perdu. De plus, certains modèles peuvent afficher une carte indiquant l’emplacement exact de votre accessoire au moment où vous l’avez égaré. Dans le même temps, le signal Bluetooth est perdu. Ainsi, en revenant sur vos pas, il sera possible de vous reconnecter et de retrouver l’effet en question.

Le plus souvent, les gadgets connectés sont conçus avec des crochets ou des lacets grâce auxquels vous pouvez les accrocher aux objets susceptibles de se perdre.

Si vous égarez ceux-ci, vous pourrez activer un son d’alerte depuis l’application du traceur installée sur votre appareil mobile.

Par ailleurs, le porte-clé est un appareil très pratique dont la portée est d’environ 30 à 60 m. Vous pouvez donc l’utiliser pour surveiller les véhicules de votre entreprise.

3 dispositifs de suivi des objets personnels

Tel que nous l’avons énoncé, il existe de nombreux modèles de porte-clés localisables. Voici les meilleurs que vous trouverez en 2023.

Porte-clés localisables AirTag Apple

Parmi les nombreux gadgets produits par la célèbre marque Apple, les AirTag sont certainement ceux qui se démarquent le mieux. Ils sont enveloppés dans un film plastique, mais possèdent également une languette. Sur les smartphones, les commandes des porte-clés AirTag sont entièrement compatibles avec les fonctions d’accessibilité telles que la voix off, l’inversion des couleurs et l’affichage. Airtag Android

En ce qui concerne le fonctionnement des localisateurs AirTag, une fois activés, vous pouvez les connecter à un iPhone de dernière génération. Pour vous aider à identifier l’objet auquel vous l’associerez, le fabricant propose une variété de noms : vélo, sac, clés, écouteurs, appareil photo, parapluie, portefeuille, valise, sac à dos. Vous pouvez également renseigner votre Apple ID ou votre numéro de téléphone. Lorsque vous perdrez ces affaires, on peut plus facilement vous joindre en vous appelant ou en vous envoyant un SMS.

Par ailleurs, les modèles AirTag ne disposent pas de traceur GPS. Ils fonctionnent plutôt avec un réseau d’appareils qui peuvent transmettre anonymement vos informations et les faire correspondre à l’emplacement établi. Par exemple, si vous perdez vos clés dans un parc avec un AirTag rattaché, les passants ont la possibilité d’envoyer les coordonnées du lieu via ce réseau. Le but est que cela vous parvienne sur l’application Find My. Enfin, ces dispositifs n’ont pas de crochets afin qu’on les accroche aux objets. Toutefois, ils peuvent être insérés dans des porte-clés en cuir ou silicone grâce à une série d’accessoires.

Porte-clés localisables SmartTag Samsung

Les porte-clés SmartTag Samsung font partie des meilleurs dispositifs localisables. Ils vous permettront de géolocaliser n’importe quel objet. Ainsi, en un clic, vous pourrez voir où se trouvent votre sac à dos, votre portefeuille, vos clés ou encore votre animal de compagnie.

Par ailleurs, cet accessoire SmartTag peut être placé près de toutes sortes d’effets comme s’il s’agissait d’un porte-clés. Il fonctionne généralement avec Bluetooth et peut se connecter aux modèles Samsung Galaxy. De plus, sa batterie dure 300 jours et ce traceur peut émettre un petit son lorsque l’utilisateur veut localiser l’objet perdu. À son tour, l’application mobile SmartThings permet d’afficher la géolocalisation de l’accessoire connecté.

Cependant, dans le cas où votre SmartTag se déconnecterait ou que le signal Bluetooth serait perdu, vous avez une autre alternative. En fait, la fonctionnalité Galaxy Find Network peut utiliser des données précédemment numérisées pour le trouver. Ce réseau passera en revue l’historique des lieux enregistrés par votre gadget connecté SmartTag afin de le localiser plus facilement. Les porte-clés localisables SmartTag de la marque Samsung sont disponibles sur son site officiel. Vous y trouverez aussi leurs prix.

Porte-clés localisables Tile

Les traceurs de la marque Tile se distinguent également par leur excellent rapport qualité-prix. Ils sont disponibles dans une version grise, Tile Mate, et dans une autre de couleur noire Tile Pro. Toutefois, il existe des modèles de couleur blanche. Ils ont du succès auprès des utilisateurs, car ils sont discrets et compacts. Ces appareils sont si petits qu’accrochés à vos effets, ils passent le moins inaperçus possible.

De plus, à l’instar des autres porte-clés intelligents, ils peuvent se connecter à votre téléphone mobile via Bluetooth et partagent des informations avec une application associée. D’un côté, les traceurs de Tile présentent de multiples usages. En réalité, vous pouvez localiser vos effets auxquels ils sont accrochés.

Néanmoins, inversement, en cliquant sur ces appareils, vous pourrez obtenir un signal d’avertissement sur votre mobile. Il faut préciser que cela est possible même lorsque le téléphone est en mode silencieux. Enfin, la connexion Bluetooth a une portée de 60 mètres. Enfin, les gadgets sont étanches et leurs batteries durent un an, mais vous pouvez les remplacer. AVIS Tile Pro

Quels sont les avantages d’un porte-clés connectés 2023 ?

Les nouvelles technologies telles que les porte-clés connectés facilitent incontestablement le quotidien de nombreuses personnes. Ils présentent d’innombrables avantages, comme nous avons pu le voir dans leur fonctionnement. Toutefois, pour rappel, ces gadgets sont peu couteux, car les prix varient autour de 20 euros selon les fabricants.

De plus, vous pouvez obtenir la fonctionnalité Bluetooth ou GPS suivant vos besoins. Grâce aux localisations, vous ne perdrez plus jamais vos clés. Vous pouvez même retrouver votre appareil mobile même s’il est sur silencieux, ce qui est un grand avantage. L’autre bénéfice est leur petite taille qui les rend plutôt très discrets. On peut donc les porter où qu’on aille. Pour finir, les porte-clés localisables peuvent être le cadeau parfait pour un proche qui égare vite ses objets. Il peut s’agir de votre mère qui a l’habitude d’oublier ses clés ou de votre fils qui perd toujours son chien lorsqu’il le promène.