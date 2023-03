Métiers en D : Les professions qui commencent par la lettre D

Liste des métiers en D, voici un début de liste :

Dabiste

Dameur / Dameuse

Danseuse / Danseur

Data analyst / Data scientist

Data protection officer

Décorateur d’intérieur / Décoratrice d’intérieur

Décorateur-scénographe / Décoratrice scénographe

Délégué / Déléguée commercial édition

Délégué / Déléguée de l’assurance maladie

Dépanneur-remorqueur

Dermatologue

Designer / Designeuse automobile

Designer de produit de lunetterie

Détective privé

Développeur / développeuse blockchain

Dessinateur projeteur / Dessinatrice projeteuse

Doubleur voix

Douanier / Douanière

Doreur / Doreuse

Domoticien / Domoticienne

Documentariste

Document controller

Disc-jockey / DJ

Directeur juridique / Directrice juridique

Dentiste

Designer industriel

Développeur d’application

Développeur informatique

Diacre

Diététicien

Diplomate

Directeur artistique

Directeur des ventes

Directeur financier

Directeur RH

Description de plusieurs métiers en D

Description de plusieurs activités processionnelles en D

Qu’est ce que le métier de Danseur Professionnel ?

Un danseur professionnel est une personne qui exécute des mouvements artistiques ou d’interprétation dans un éventail de disciplines, notamment le ballet, la danse moderne, le jazz, le hip-hop, etc

Qu’est ce que le métier de Data manager ?

Un gestionnaire de données responsable est une personne qui est chargée de la gestion, du contrôle et de la protection des données au sein d’une organisation. Il doit notamment s’assurer que les données sont sécurisées, exactes et accessibles. Ils doivent également être capables de traiter toute question ou tout problème lié aux données qui pourrait survenir.

Qu’est ce que le métier de Décorateur d’intérieur ?

Les designers d’intérieur sont chargés de créer des intérieurs esthétiques et fonctionnels pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Ils utilisent leurs compétences créatives pour planifier et concevoir l’aménagement intérieur d’un espace, en sélectionnant les meubles et autres décorations pour correspondre au style souhaité.

Qu’est ce que le métier de Disc-jockey / DJ ?

Un disc-jockey, ou DJ, est une personne qui mix de la musique préenregistrée en direct. Les DJ peuvent mixer et gratter des disques ils créent des mash-ups et contrôlent l’éclairage et les effets sonores. Ils travaillent généralement dans des boîtes de nuit, des stations de radio et d’autres lieux de musique en direct.

Qu’est ce que le métier de Dentiste?

Un dentiste est un professionnel qui se spécialise dans le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies, des blessures et des anomalies des dents, des gencives et de la peau de la bouche. Ils effectuent diverses procédures, telles que le nettoyage en profondeur et l’obturation des caries, afin de préserver la santé bucco-dentaire. Les dentistes fournissent également des soins préventifs.

Qu’est ce que le métier de Développeur informatique ?

Un développeur informatique est chargé de concevoir, de créer et de maintenir des applications logicielles. Il peut se spécialiser dans un langage ou une plate-forme spécifique, comme Java c++ ou Python. Les développeurs sont également responsables de l’écriture du code, du dépannage et du débogage des applications. Ils travaillent souvent en étroite collaboration avec d’autres développeurs et professionnels de l’informatique.

Qu’est ce que le métier de Diplomate ?

Un diplomate est une personne qui représente son pays dans les affaires étrangères. Il est chargé de négocier avec les autres pays pour protéger et promouvoir sa propre nation les intérêts de son pays. Il s’engage également dans des initiatives diplomatiques, telles que le développement de relations avec d’autres nations et la défense des politiques de son pays.

Qu’est ce que le métier de Diététicien ?

Un diététicien est un professionnel de la santé qui se spécialise dans la promotion de la santé et la prévention des maladies par la nutrition. Il évalue une personne ils élaborent un plan de repas personnalisé en fonction de l’état de santé de la personne, de son mode de vie et de ses préférences alimentaires. Les diététiciens fournissent également des services d’éducation et de conseil pour aider les gens à faire des choix alimentaires plus sains.

Qu’est ce que le métier de directeur des ventes ?

Un directeur des ventes est chargé de superviser et de gérer le personnel au sein d’une équipe de vente. Ils sont chargés de fixer des objectifs, de suivre les performances et de motiver l’équipe pour qu’elle atteigne ses objectifs. Les directeurs des ventes supervisent également le service à la clientèle, les activités de tarification et de marketing, ainsi que l’élaboration de stratégies de vente visant à accroître les revenus.

Autres articles :